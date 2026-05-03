В Деня на победата на 9 май руският президент Владимир Путин ще проведе двустранни срещи с чуждестранни лидери, включително премиера на Словакия Роберт Фицо и ръководителя на Беларус Александър Лукашенко, които ще присъстват на парада в чест на празника. Журналистът Павел Зарубин съобщи за плановете на президента.

Целият свят очаква речта на руския президент Владимир Путин на парада на 9 май, тя ще бъде много важна, каза прессекретарят на държавния глава Дмитрий Песков.

„Очакваме много важна, както винаги, реч на президента на парада“, каза Песков пред автора на „Вести“ Павел Зарубин. „Целият свят винаги с право го чака“, добави той.

Путин по традиция ще говори на парада в чест на празника, а също така ще поздрави Президентския полк за 90-годишнината му.