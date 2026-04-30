Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Времето днес, прогноза за четвъртък, 30 април: Облачно с повсеместни валежи от дъжд

Времето днес, прогноза за четвъртък, 30 април: Облачно с повсеместни валежи от дъжд

30 Април, 2026 03:00 600 10

Максималните температури ще са от 8° в Северна България до 18° на места в Южна България, в София – около 9°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 30 април: Облачно с повсеместни валежи от дъжд - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще бъде облачно и с почти повсеместни валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 5° и 11°, в София – около 7°, а максималните – от 8° в Северна България до 18° на места в Южна България, в София – около 9°.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България – временно силен вятър от североизток.

Предупреждение от първа и втора степен за значителни количества е обявено утре в Западна и Централна България.

И в планините ще има интензивни валежи и гръмотевици, по-значителни в масивите на Югозападна България, където ще има условия и за градушки. По високите върхове валежите ще са от сняг.

В петък ще вали на по-малко места и по-слабо. Вятърът от север ще отслабне, но ще остане сравнително студено за началото на май, с минимални температури между 2° и 7° и максимални – между 10° и 15°.

В събота все още на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Минималните температури ще се понижат с още 2–3 градуса, но дневните слабо ще се повишат.

През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време с малка вероятност за валежи, а температурите отново ще тръгнат нагоре.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 Истинските новини

    2 0 Отговор
    В България ситуацията е различна от тази в Русия, като причините за липсата на тежка бойна техника на парада за 6 май 2026 г. са предимно логистични и организационни, а не свързани с непосредствена заплаха за сигурността.
    Ето основните причини, които Министерството на отбраната посочва:
    Причини за липсата на техника
    Фокус върху личния състав: Официалната концепция за тазгодишния празник е да се постави акцент върху „човешкия капитал“ и хората в армията, а не върху машините. В парада ще участват над 700 военнослужещи в 8 представителни блока.
    Икономии и логистика: Провеждането на парад с тежка верижна техника (танкове, самоходни гаубици) е изключително скъпо и изисква сериозна логистика за транспортирането им до центъра на София, което често води и до повреди по пътната настилка.
    Приоритет на авиацията: Вместо наземен парад с машини, тази година се залага на по-мащабно въздушно шоу. Планирано е над София да прелетят почти всички видове изправни самолети и вертолети, с които разполагат ВВС, включително изтребители МиГ-29 и новите F-16.

    03:02 30.04.2026

  • 3 Горски

    2 1 Отговор
    Успешен ден на всички, а на троловете, укрофилите, американофилите и евреите да ви влязат по три чеп@ в гъz@!

    03:09 30.04.2026

  • 4 Майлеен

    1 1 Отговор
    Неуспешен ден на платените копейки рyсороби, държавата да им отпусне еднопосочни билети за Камчатка.

    03:24 30.04.2026

  • 7 11111

    1 0 Отговор
    Забележката ти се отнася до често срещано явление в българското интернет пространство, особено в сайтове с отворени секции за коментари като Факти бг
    Ето няколко ключови аспекта на тази ситуация:
    Значение на термина: В българския политически фолклор „копейки“ се използва като нарицателно за хора или профили, които защитават проруски позиции. Терминът често се свързва с поддръжници на партия „Възраждане“ и нейния лидер, като се намеква за финансова обвързаност (от руската валута копейка).

    03:29 30.04.2026

  • 8 22222

    2 0 Отговор
    Тролски мрежи и пропаганда: Анализи на организации като Фактчек бг и експерти посочват, че сайтове като „Факти“, „Блиц“ и „Поглед.инфо“ често стават платформа за разпространение на наративи, идващи от руски източници. Тези съобщения се мултиплицират в социалните мрежи чрез тролове или т.нар. „полезни идиoти които действат по убеждение.

    03:31 30.04.2026

  • 10 3333

    2 0 Отговор
    Самите платформи често заявяват, че публикуват мнения с „широк спектър от гледни точки“, за да насърчават дебати, но контролът върху качеството и автентичността на анонимните коментари остава предизвикателство.
    В много случаи агресивното присъствие на определени мнения в коментарите е резултат от организирана дейност (ферми за тролoве), целяща да създаде илюзия за масова обществена подкрепа по дадена тема.

    03:33 30.04.2026

