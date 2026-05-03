Времето днес, прогноза за неделя, 3 май: Предимно слънчево, значителна облачност над Югоизточна България

Ще бъде предимно слънчево, но над Югоизточна България облачността ще е значителна и на места там ще има валежи от дъжд.

Ще продължи да духа до умерен, в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса.

Над Черноморието повече облаци ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. Ще бъде ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър.

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще превалява сняг, а под 1200 метра – дъжд. По-продължителни ще са валежите в Източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър.

Началото на следващата седмица в Западна България ще бъде слънчево, а в Източна не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20 градуса, но в понеделник сутринта ще е все още доста студено, с условия за слана.

В сряда ще се затопли още – максималните температури ще достигат 26–27 градуса. В четвъртък следобед на места в западните райони от страната ще превали и прегърми, ще има и градушки.