Времето днес, прогноза за събота, 2 май: Дъждовно и студено за сезона, на места с отрицателни температури

Съществено затопляне предстои през новата седмица, когато максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат около и над 20°. Преди това обаче, и в събота, и в неделя, ще остане много по-студено от обичайното за началото на месец май.
Днес ще има райони с отрицателни минимални температури, главно в котловините в Западна България, където ще има условия за слани. В повечето места температурите рано сутринта ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 0°.
След слънчевото начало на деня, около и след обяд облачността над почти цялата страната ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 12°. Ще духа умерен, в Югоизточна България и по Южното Черноморие – временно силен североизточен вятър.
Силен вятър и в планините. И там ще има валежи, като границата между сняг и дъжд ще се спусне до около 1200 метра от север-североизток.
И в неделя сутринта ще има места с температури около и малко под нулата, където ще има опасност от слани, но максималните температури слабо ще се повишат. Ще остане ветровито, но превалявания ще има главно в източните и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд.
В началото на новата седмица ще преобладава слънчево време. И в понеделник сутринта ще има температури около и малко под нулата и опасност от слани, но през следващите дни и минималните температури ще се повишават. Все по-високи ще бъдат и максималните температури.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сечко
Някой може ли да ми преведе какво значи
…на мекга…?
Коментиран от #13
03:41 02.05.2026
3 Име
03:48 02.05.2026
4 раз
Коментиран от #10
05:51 02.05.2026
5 хаберих
- Аз още от първия ден не давам! - отблъсква го тя.
- Че, тогава поне вземи! - не се отказва той.
Коментиран от #7
06:00 02.05.2026
6 консерва
06:01 02.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Забележка
08:09 02.05.2026
9 777
Коментиран от #11
08:14 02.05.2026
10 два
До коментар #4 от "раз":Вместо "Стани богат" да е "Стани комбат".
08:27 02.05.2026
11 888
До коментар #9 от "777":Знаем-редакцията на сайта...
08:28 02.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Голям сечко
До коментар #2 от "Сечко":Означава,че ще има - ...
...мега-отрицателни температури...🙄!
08:41 02.05.2026