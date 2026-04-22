Илия Проданов: Ръстът на горивата увеличава разходите с до 10 евро на декар при пшеницата

22 Април, 2026 10:47 649 6

Председателят на асоциацията отхвърли твърденията, че земеделците използват нерегламентирано гориво

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ръстът на горивата увеличава разходите с до 10 евро на декар при пшеницата. Това каза в "Денят започва" по БНТ председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. Той обясни, че поскъпването на горивата заради войната в Близкия изток влияе пряко върху производството.

„Когато говорим за земеделско производство в нашия сектор, себестойността на продукцията ни около 12 - 13 - 15% се формира от горивата. Предвид ръста, който имаме в момента - около 60 евроцента за последния месец-месец и половина, влиянието директното върху себестойността е около 6 евро на декар повишение.“

Председателят на асоциацията отхвърли твърденията, че земеделците използват нерегламентирано гориво.

„Това е абсолютно невярно. Земеделските производители в България се възползват от възстановяване на акциза и горивата са нещо, което е абсурдно някой да си помисли, че могат да бъдат нереални.“

Той обясни, че не се използват бензиностанции с по-ниски цени и плащат горивото на цената, на която плаща всеки един български гражданин и след година и половина получават въпросния акциз – около 70%. В тази връзка той посочи, че настояват той да бъде увеличен на максимално допустимото – 95%, както е в Европа.

Проданов посочи, че войната в Иран влияе още по-сериозно чрез поскъпването на суровините. Цените на торовете са се повишили.

„Стремглаво - може би около 100% е повишението вече за 30 дни, както и всичко свързано с петролните продукти. Ще дам пример с тръбите за напояване - 80% е ръста в тръбите за напояване за 30 дни. Така, че ефектът от войната наистина в нашия сектор се усеща.“

Той поясни, че в сектора правят разчети какви са ефектите от войната.

„Това, което казваме ние, е, че ефектът от войната в момента е пряко повишил себестойността ни с около 10 евро на декар в пшеницата. За разлика от войната в Украйна, която също повиши разходите ни, по време на войната в Украйна имаше сериозно повишение на цените на крайната ни продукция. В момента цените на крайната ни продукция са в едно дъно от преди 17 години. Защото света произвежда повече, отколкото изяжда. И това е изключително голям фундаментален проблем за нашия сектор. България в следващите няколко години трябва да намери решение на това какво правим с това зърно. Какво се случва с него, за да може да бъде продадено на цени, които да покрият разходите, защото производителите в България не покриват разходите си за производство. Просто произвеждаме една пшеница, която просто въртим едни пари и нищо не остава в икономиката ни.“

По думите му един от основните проблеми остава липсата на устойчиви решения от държавата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО

    5 0 Отговор
    Значи в магазина кило брашно ще е с евро нагоре. Нищо че даже не е от българска пшеница!

    10:50 22.04.2026

  • 2 хехе

    7 0 Отговор
    обещавам да отроня една сълза зърнарите няма да могат да си купят поредния майбах.

    10:52 22.04.2026

  • 3 Жбръц

    6 0 Отговор
    Шест евро на декар ,увеличени разходи за гориво,но получавам 102 евро субсидия ,на декар! Кво ми ревете всяка година,за още и още бонуси от държавния бюджет? Все ще намерите повод: Кога суша,кога киша,кога пландемия.Хем получавате толкова,колкото никой друг сектор от земеделието.Галениците на всички правителства от десетилетия.Като фалираш,идва друг! Пазарна икономика! Милиони домакинства ,плащат цени за ток,вода , отопление,храна вече в пъти по високи,но не мрънкат,държавата да им поеме разходите,дори с 10%.Вие какви сте: богопомазани? И без двама- трима зърнени барони ще се съмне.Зърно да искаш! Най безочливите сте вие и другите- на алибегчо кликата. Само търсите повод,да искате ,и то- милиони месечно.

    11:08 22.04.2026

  • 4 БАЙ ТОШО

    1 0 Отговор
    ТОА ,,ЗЕМЕДЕЛЕЦ,, ДАЖЕ НЕ МОЖЕ И ДА СА СЕТИ КВО ПРАЙМХМЕ НИЕ , ДАЖЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕПИСВА КАЙТО СЕ КАЗВА........ОТ НАС....ШОТ НЯМА ПИПЕ И Е МЪРЗЕЛИВ. ВМЕСТО ЖИПОВЕ ДА СИ КУПЯТ КРАВИ И ОВЦЕ ПРАСЕТА И ЖИТОТО ША ОСТАВА ТУКА И НЯМА ДА СЕ ВНАСЯТ МЕСА ОТ ВЪН .БАБХ ДА СЕ ЗАКРИЕ.

    12:02 22.04.2026

  • 5 Планинец

    0 0 Отговор
    А колко плащате Рента- има рсйони с 15 лв на декар, и така от 2008г.и Неактоюизирани до Сега! Не се наядохте !

    12:15 22.04.2026

  • 6 Глупости на таркалета

    0 0 Отговор
    В Гърция от години на сам при гориво над 2 евро оранта на декар е 20 евро а в България където горивото е винаги по ниско от това в Гърция оранта на декар в момента 40 евро

    13:05 22.04.2026

