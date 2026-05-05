„Демократична България“ пред Йотова: Като опозиция ще следим за това моделът "Пеевски - Борисов" да бъде демонтиран

5 Май, 2026 14:39 910 28

Нов Висш съдебен съвет, бюджет и нов председател на ДАНС са приоритетите

„Демократична България" пред Йотова: Като опозиция ще следим за това моделът "Пеевски - Борисов" да бъде демонтиран
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Нашата амбиция е до края седмицата да има редовно правителство“, каза президентът Йотова по време на срещата с представителите на „Демократична България“ Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов и Катя Панева.

„Предстои много работа. Искаме да научим какво е вашето отношение към бюджета на страната. Служебното правителство работеше в сложна ситуация с ограниченията на бюджета от 2025 година. Искаме да чуем вашите червени линии за бюджета и какви са приоритетите на страната“, добави президентът, цитирана от бТВ.

„Българските граждани се произнесоха и ни отредиха ролята на опозиция. Нашето мнение беше, че разделянето на ПП-ДБ е грешка. Като опозиция няма да си мълчим, когато властта се отклони от мандата, получен от българските граждани, а той е за демонтаж на модела. С притеснения забелязваме, че моделът Пеевски-Борисов изчезна от реториката на бъдещите управляващи“, коментира Божидар Божанов. Той очерта като приоритет смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Според него това трябва да стане до юли, за да може да се стигне до избор на редовен главен прокурор.

„С учудваме разбрахме, че от „Прогресивна България“ искат нов таван на държавния дълг. Подобна заявка не звучи добре. България и в момента е с рекорден размер на държавния дълг от 30 години. Това ще е лош знак. ГЕРБ казаха, че не трябва да се повишава дълъг, но те го вдигнаха до рекордните нива. Нужни са мерки за стабилизиране на финансите на страната. На първо място – никакво пипане на данъците. Всички автоматични механизми за заплати трябва да се преразгледат. Бюджетният дефицит трябва да е до 3%. Предните управляващи го надвишиха и то в момент, когато не трябваше“, коментира Ивайло Мирчев.

Според него държавните служители също трябва да плащат осигуровки и да бъде намалена държавната администрация.

„Концентрацията на еднопартийна власт дава възможност за стабилност, но има нужда от ефективен контрол и не само парламентарен. Нужен е институционален контрол. Като деформиран човек от своята дейност в миналото, смятам, че първият тест ще бъде изборът на нов председател на ДАНС. Институцията трябва да бъде партийно неутрална. Трябва предложенията за кандидати да са прозрачни“, обясни Атанас Атанасов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    2 6 Отговор
    молете се вече да гpъмне тоя АЕЦ в козлодуй, че да затрие тоя Пpодажен БългapcкиГeн

    14:39 05.05.2026

  • 2 Саймън каза

    4 8 Отговор
    Свалете скъпата охрана на двамата бантити Боко и Шишо, държавата е пред фалит.

    14:42 05.05.2026

  • 3 1488

    8 5 Отговор
    ПБ е съкращение на Пеевски-Борисов !!!

    незабавни протести за сваляне на румен от власт
    такова предателство никога не е имало

    Коментиран от #7

    14:42 05.05.2026

  • 4 крадев

    1 7 Отговор
    вече ги почнах с охраната ще ви спася!

    14:44 05.05.2026

  • 5 УБО

    4 6 Отговор
    Сретан Йосич лично щял да се разправи с Борисов, ако е мъж Бойко нека излезе и да се разберат.

    Коментиран от #12

    14:45 05.05.2026

  • 6 Вие го създадохте

    8 3 Отговор
    Сега ще следите това, което изпрахте, дали ще е добре …

    14:46 05.05.2026

  • 7 честен ционист

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Може да е и абревиатура на Путинистка България.

    Коментиран от #14

    14:47 05.05.2026

  • 8 Анонимен

    16 1 Отговор
    Вижте се как се разпадате и ядете се един друг вижте се що за антита сте кой нормален гласува за вас

    14:48 05.05.2026

  • 9 Въпрос

    10 0 Отговор
    Няма ли най-накрая да управляват умни и кадърни хора, докога с такива таратайки ще я караме?

    14:49 05.05.2026

  • 10 Цял

    14 0 Отговор
    Ден се вървят едни нещастници, които са различни бити карти, но с гръмки фрази и лозунги като че ли нещо зависи от тях!!!

    14:50 05.05.2026

  • 11 Аз може да се откажа да влизам в сайта

    2 1 Отговор
    Защото много трудно е ползването. Постоянно някакви пречки но това изнервя хората.

    14:52 05.05.2026

  • 12 Бойчо

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "УБО":

    По добре е да иде Нинова ... и да се разберат по мъжки със Сретан...

    14:54 05.05.2026

  • 13 Тези констатации са напълно излишни

    7 0 Отговор
    Само си правят реклама партиите. Ми да бяха свикнали и извън парламентарните партии.
    Ми и те са хора....

    Коментиран от #18

    14:55 05.05.2026

  • 14 РуZко-българска мафия !

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    То разлика няма. Пеевски-Борисов винаги са обслужвали руската мафия - путин и престъпната му шайка : запазваме на всички паметници на престъпната СССР, Българтабак, Ужин и Турски поток, реалторите Белене, Боташ чрез Владимир Малинов, 100% зависими от Газпром и Лукойл ... десетки милиарди загуби по посока на Кремъл от тези престъпници. Сега и радев се присъедини към кражбите.

    14:57 05.05.2026

  • 15 Соросоидния коректор

    5 0 Отговор
    И той същия.

    14:57 05.05.2026

  • 16 Че Гебаро

    4 4 Отговор
    Този модел е уникален и единствен, като модела ала агент Сава.

    14:57 05.05.2026

  • 17 Р Радев

    6 3 Отговор
    Ъъъъъэ...ДъБъ... чи кои беа тия, че ще и следят...Ъ?

    15:02 05.05.2026

  • 18 Тези консултации

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тези констатации са напълно излишни":

    Са напълно излишни. Само си правят реклама партиите.

    15:02 05.05.2026

  • 19 Тези демократи

    8 0 Отговор
    Тези демократи обясняват пред журналистите, че понеже били опозиция нямало как да подкрепят в парламента предложението за правителство. Това, че с демократични избори хората направиха своя избор "тези" не могат да подкрепят. Това не са демократи, а празни хора които гледат само своя интерес.

    15:07 05.05.2026

  • 20 И как точно ще демонтирате бре аланкоолу

    4 0 Отговор
    нещо, което се не види? Това да не ти е паметника на съветската армия да изпратиш там няколко бараби с едно скеле да режат с ъглошлайфа. Моделът и то ако има въобще такъв "Пеевски - Борисов" не е нещо, което да можеш да го пипнеш, да го видиш или да го помиришеш, да го измериш с метър или да го налееш в шише. Според мен тази летяща фраза, наречена модел "Пеевски - Борисов" е таласъмът, с който разни мераклии се оправдават, намирайки в това причина , че не са били задоволени от властта техни желания и мечти и както сега говорят за демонтаж на някакъв си модел "Пеевски - Борисов" утре ще искат да демонтират примерно моделът "Радев - Копринков" ако са останали примерно зад борда на някоя обществена поръчка и за пред хората и за собствено успокоение ще трябва да обвинят някой за случилото се.

    15:12 05.05.2026

  • 21 Сто по Сто

    8 0 Отговор
    Кажете веднъж нещо позитивно.
    С негативизъм не се управлява и затова ви е такъв резултата от изборите.
    Само разграждате, рушите събаряте и нищо не градите.
    Лъжете хората, че сте десни. Наричате се "градска десница". Слагате си етикети, че сте представители на демократичната общност - лъжа и измама.
    Народът обаче не можете да го излъжете, колкото и да си мислите, че сте велики в крайна сметка сте едни посредствени хора, които са намерили ниша в политиката и само там могат да се изявят.
    Освободете дясното пространство от себе си, за да дойдат наистина десни хора и да имат хората алтернатива.

    15:26 05.05.2026

  • 22 Умните гномове

    4 0 Отговор
    късно се задействаха
    До сега какво правеха освен интриги
    То наблюдатели много и от всички
    Действащи да добруване на България ЙОК

    15:31 05.05.2026

  • 23 ППДБ монтират

    5 0 Отговор
    модела Радев - Копринков!

    В типичен стил отклоняват вниманието другаде!
    Кабинетът Гюров буквално разчисти пътя на Радев.
    Никой друг премиер на България не е идвал на толкова подготвен терен.
    Всички власти са овладяни предварително.

    15:31 05.05.2026

  • 24 Деций

    4 0 Отговор
    Аз не съм много сигурен във вашите намерения и желания,изхождайки от един запис, направен от службите и които беше споделен с обществеността от един доказано професионален предател!Или вашите желания са според конюнктурата на деня и вашата битност!

    15:33 05.05.2026

  • 25 Как

    3 0 Отговор
    ДБ опозиция,ще борят ББ и Д.Смешници! Пихте кафе с него,направихте съд реформа с" геният и грантаджия на Сорос, Ристьо който избяга в Брюксел

    15:40 05.05.2026

  • 26 Кирил

    4 0 Отговор
    Скрития резерв на БКП/БСП и ДС агентите най-добре се разбират с
    Крадев и кравата

    16:07 05.05.2026

  • 27 тралала

    1 0 Отговор
    бе то и ИТН щяха да го демонтират тоз модел , ма ей го на къде са сега....

    16:13 05.05.2026

  • 28 Анонимен

    1 0 Отговор
    Мирчевите Я кажете за модел Гюрови репресии невиждани политически доноси арести заплахи срещу български граждани Мирчевите кажете за репресиите наложени от гюровите с държавна власт за лични цели Заведени са дела и Европа е уведомени ЗА огромните политически репресии Касиране на изборите

    16:20 05.05.2026

