„Демократична България“ пред Йотова: Като опозиция ще следим за това моделът "Пеевски - Борисов" да бъде демонтиран

„Нашата амбиция е до края седмицата да има редовно правителство“, каза президентът Йотова по време на срещата с представителите на „Демократична България“ Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов и Катя Панева.

„Предстои много работа. Искаме да научим какво е вашето отношение към бюджета на страната. Служебното правителство работеше в сложна ситуация с ограниченията на бюджета от 2025 година. Искаме да чуем вашите червени линии за бюджета и какви са приоритетите на страната“, добави президентът, цитирана от бТВ.

„Българските граждани се произнесоха и ни отредиха ролята на опозиция. Нашето мнение беше, че разделянето на ПП-ДБ е грешка. Като опозиция няма да си мълчим, когато властта се отклони от мандата, получен от българските граждани, а той е за демонтаж на модела. С притеснения забелязваме, че моделът Пеевски-Борисов изчезна от реториката на бъдещите управляващи“, коментира Божидар Божанов. Той очерта като приоритет смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Според него това трябва да стане до юли, за да може да се стигне до избор на редовен главен прокурор.

„С учудваме разбрахме, че от „Прогресивна България“ искат нов таван на държавния дълг. Подобна заявка не звучи добре. България и в момента е с рекорден размер на държавния дълг от 30 години. Това ще е лош знак. ГЕРБ казаха, че не трябва да се повишава дълъг, но те го вдигнаха до рекордните нива. Нужни са мерки за стабилизиране на финансите на страната. На първо място – никакво пипане на данъците. Всички автоматични механизми за заплати трябва да се преразгледат. Бюджетният дефицит трябва да е до 3%. Предните управляващи го надвишиха и то в момент, когато не трябваше“, коментира Ивайло Мирчев.

Според него държавните служители също трябва да плащат осигуровки и да бъде намалена държавната администрация.

„Концентрацията на еднопартийна власт дава възможност за стабилност, но има нужда от ефективен контрол и не само парламентарен. Нужен е институционален контрол. Като деформиран човек от своята дейност в миналото, смятам, че първият тест ще бъде изборът на нов председател на ДАНС. Институцията трябва да бъде партийно неутрална. Трябва предложенията за кандидати да са прозрачни“, обясни Атанас Атанасов.