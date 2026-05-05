„Демократична България“ пред Йотова: Като опозиция ще следим за това моделът "Пеевски - Борисов" да бъде демонтиран

„Нашата амбиция е до края седмицата да има редовно правителство“, каза президентът Йотова по време на срещата с представителите на „Демократична България“ Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов и Катя Панева.
„Предстои много работа. Искаме да научим какво е вашето отношение към бюджета на страната. Служебното правителство работеше в сложна ситуация с ограниченията на бюджета от 2025 година. Искаме да чуем вашите червени линии за бюджета и какви са приоритетите на страната“, добави президентът, цитирана от бТВ.
„Българските граждани се произнесоха и ни отредиха ролята на опозиция. Нашето мнение беше, че разделянето на ПП-ДБ е грешка. Като опозиция няма да си мълчим, когато властта се отклони от мандата, получен от българските граждани, а той е за демонтаж на модела. С притеснения забелязваме, че моделът Пеевски-Борисов изчезна от реториката на бъдещите управляващи“, коментира Божидар Божанов. Той очерта като приоритет смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Според него това трябва да стане до юли, за да може да се стигне до избор на редовен главен прокурор.
„С учудваме разбрахме, че от „Прогресивна България“ искат нов таван на държавния дълг. Подобна заявка не звучи добре. България и в момента е с рекорден размер на държавния дълг от 30 години. Това ще е лош знак. ГЕРБ казаха, че не трябва да се повишава дълъг, но те го вдигнаха до рекордните нива. Нужни са мерки за стабилизиране на финансите на страната. На първо място – никакво пипане на данъците. Всички автоматични механизми за заплати трябва да се преразгледат. Бюджетният дефицит трябва да е до 3%. Предните управляващи го надвишиха и то в момент, когато не трябваше“, коментира Ивайло Мирчев.
Според него държавните служители също трябва да плащат осигуровки и да бъде намалена държавната администрация.
„Концентрацията на еднопартийна власт дава възможност за стабилност, но има нужда от ефективен контрол и не само парламентарен. Нужен е институционален контрол. Като деформиран човек от своята дейност в миналото, смятам, че първият тест ще бъде изборът на нов председател на ДАНС. Институцията трябва да бъде партийно неутрална. Трябва предложенията за кандидати да са прозрачни“, обясни Атанас Атанасов.
3 1488
незабавни протести за сваляне на румен от власт
такова предателство никога не е имало
До коментар #3 от "1488":Може да е и абревиатура на Путинистка България.
До коментар #5 от "УБО":По добре е да иде Нинова ... и да се разберат по мъжки със Сретан...
13 Тези констатации са напълно излишни
Ми и те са хора....
14 РуZко-българска мафия !
До коментар #7 от "честен ционист":То разлика няма. Пеевски-Борисов винаги са обслужвали руската мафия - путин и престъпната му шайка : запазваме на всички паметници на престъпната СССР, Българтабак, Ужин и Турски поток, реалторите Белене, Боташ чрез Владимир Малинов, 100% зависими от Газпром и Лукойл ... десетки милиарди загуби по посока на Кремъл от тези престъпници. Сега и радев се присъедини към кражбите.
18 Тези консултации
До коментар #13 от "Тези констатации са напълно излишни":Са напълно излишни. Само си правят реклама партиите.
21 Сто по Сто
С негативизъм не се управлява и затова ви е такъв резултата от изборите.
Само разграждате, рушите събаряте и нищо не градите.
Лъжете хората, че сте десни. Наричате се "градска десница". Слагате си етикети, че сте представители на демократичната общност - лъжа и измама.
Народът обаче не можете да го излъжете, колкото и да си мислите, че сте велики в крайна сметка сте едни посредствени хора, които са намерили ниша в политиката и само там могат да се изявят.
Освободете дясното пространство от себе си, за да дойдат наистина десни хора и да имат хората алтернатива.
До сега какво правеха освен интриги
То наблюдатели много и от всички
Действащи да добруване на България ЙОК
23 ППДБ монтират
В типичен стил отклоняват вниманието другаде!
Кабинетът Гюров буквално разчисти пътя на Радев.
Никой друг премиер на България не е идвал на толкова подготвен терен.
Всички власти са овладяни предварително.
Крадев и кравата
