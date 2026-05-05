Икономист: В краткосрочен план свиването на дефицита е неизбежна мярка

Когато разходите в бюджета превишават приходите, това се нарича бюджетен дефицит. Трябва да покриете тази разлика – как я покривате? Със заеми. Това коментира старши икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в предаването „Интервюто в Новините на NOVA”. Според него трупането на дефицит е опасно, защото „хората често казват: ама не искаме заеми, които после трябва да се връщат и за които ще се плащат повече и повече данъци”.
Богданов обясни, че въпреки добрия ръст на данъчните приходи, България е в парадоксална ситуация. „Икономиката работи, данъчните приходи растат. Защо има обаче нарастващ дефицит? Защото разходите растат с още по-бързи темпове”, коментира икономистът.
Той подчерта, че все още не е нужно драстично рязане на средства: „Ние все още не сме в ситуацията, в която трябва да се режат разходи. Ние сме в ситуация, в която дори ако спрат да растат разходите от утре нататък, всъщност ще имаме един доста добър финансов резултат”.
Икономистът очерта няколко стъпки за стабилизиране на публичните финанси:
Оптимизация на персонала: „Не може да имаме публичен сектор, който остава непокътнат за последните 15 години, а населението да е намаляло с 20%. Това е очевидно неустойчиво”, коментира Богданов.
Реформа в заплащането: „Важен принципен подход е да се махнат тези автоматични увеличения на заплатите в публичния сектор”, категоричен е икономистът.
Сливане на структури: Богданов призова за много по-цялостен подход при сливането на министерства и агенции, за да не се дублират администрация и сграден фонд.
Според икономиста отлагането на тези стъпки води до неизбежната дългова криза. Той даде пример с Гърция и Унгария, където след забавяне са последвали тежките мерки – много рязко вдигане на данъци, замразяване на заплати и пенсии, урязване дори на заплати. „Колкото по-рано започне мисълта и действията по бюджетна консолидация, толкова по-безболезнено ще бъде”, заключи той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #13
21:25 05.05.2026
2 Сатана Z
21:25 05.05.2026
3 Помак
21:26 05.05.2026
4 До кога
21:28 05.05.2026
5 Не е само бюджета
21:36 05.05.2026
6 ЕСССР
21:38 05.05.2026
7 Горски
21:55 05.05.2026
8 Феникс
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма пари за пенсии и заплати , но има свръхпечалби на Кауфланд и Лидъл! Банките и мобилните оператори също са на свръхпечалба! То е ясно че ще се разпродава държавата на парче, не мога само да разбера как само им минава номера винаги, във всяка държава!
22:05 05.05.2026
9 Забрави да кажеш че....
22:17 05.05.2026
10 Ахааа
Защо се увеличиха заплатите в администрацията с 120% ?
Защо администрацията вдигна умишлено всички такси за обслужване двойно и тройно ?
Кой позволи да се махнат помощите за електричество за бизнеса ?
Защо хората наети в публичния сектор са 25% от цялото население ?
Коментиран от #15
22:28 05.05.2026
11 Последния Софиянец
22:28 05.05.2026
12 Ефтина България може да излезе
Както казват англичаните не съм чак толкова богат да си купувам евтини стоки
ЕЦБ трябваше да приеме Българоя в еврозоната с курс евро=лев
22:43 05.05.2026
13 Не може с Плосък данък да се прави
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Надстройка
Трябва прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум
Богатите са направили богатството в България трябва да се обложат с високи данъци
22:51 05.05.2026
14 ТЕЗИ ДЕТО НИ ЛЪЖЕХА ЗА ЕВРОТО
22:54 05.05.2026
15 Европа и трянва колониална полиция и
До коментар #10 от "Ахааа":Колониална администрация
След няколко години в България ще дойдат да живеят няколко десетки милиона европейци и българите ще изчезнат
22:55 05.05.2026