Икономист: В краткосрочен план свиването на дефицита е неизбежна мярка

5 Май, 2026 21:23 870 15

Лъчезар Богданов очерта няколко стъпки за стабилизиране на публичните финанси

Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Когато разходите в бюджета превишават приходите, това се нарича бюджетен дефицит. Трябва да покриете тази разлика – как я покривате? Със заеми. Това коментира старши икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в предаването „Интервюто в Новините на NOVA”. Според него трупането на дефицит е опасно, защото „хората често казват: ама не искаме заеми, които после трябва да се връщат и за които ще се плащат повече и повече данъци”.

Богданов обясни, че въпреки добрия ръст на данъчните приходи, България е в парадоксална ситуация. „Икономиката работи, данъчните приходи растат. Защо има обаче нарастващ дефицит? Защото разходите растат с още по-бързи темпове”, коментира икономистът.

Той подчерта, че все още не е нужно драстично рязане на средства: „Ние все още не сме в ситуацията, в която трябва да се режат разходи. Ние сме в ситуация, в която дори ако спрат да растат разходите от утре нататък, всъщност ще имаме един доста добър финансов резултат”.

Икономистът очерта няколко стъпки за стабилизиране на публичните финанси:

Оптимизация на персонала: „Не може да имаме публичен сектор, който остава непокътнат за последните 15 години, а населението да е намаляло с 20%. Това е очевидно неустойчиво”, коментира Богданов.

Реформа в заплащането: „Важен принципен подход е да се махнат тези автоматични увеличения на заплатите в публичния сектор”, категоричен е икономистът.

Сливане на структури: Богданов призова за много по-цялостен подход при сливането на министерства и агенции, за да не се дублират администрация и сграден фонд.

Според икономиста отлагането на тези стъпки води до неизбежната дългова криза. Той даде пример с Гърция и Унгария, където след забавяне са последвали тежките мерки – много рязко вдигане на данъци, замразяване на заплати и пенсии, урязване дори на заплати. „Колкото по-рано започне мисълта и действията по бюджетна консолидация, толкова по-безболезнено ще бъде”, заключи той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Гълъб Донев каза че няма пари за пенсии и заплати.Да се конфискуват всички пари и имоти на олигарсите.

    Коментиран от #8, #13

    21:25 05.05.2026

  • 2 Сатана Z

    5 2 Отговор
    След Гергьовден ще му мислим. Сега не ни разваляй празника.

    21:25 05.05.2026

  • 3 Помак

    10 3 Отговор
    Къде е румен

    21:26 05.05.2026

  • 4 До кога

    12 5 Отговор
    До кога пияни Украински стерви ще колят данъкоплатците посред бял ден в Шенген?

    21:28 05.05.2026

  • 5 Не е само бюджета

    10 0 Отговор
    Има стоков дефицит на храна от липса на производство. В нормалните държави се създават възможности за производство , икономика , износ на стоки. От храната печелят вносителите , търговия на едро.

    21:36 05.05.2026

  • 6 ЕСССР

    16 2 Отговор
    Питайте ЦРУ къде са парите на Тиквата и Шиши !!! С откраднатите милиарди българите ще живеят спокойно !!!

    21:38 05.05.2026

  • 7 Горски

    9 0 Отговор
    За нашите политици това е национален спорт.

    21:55 05.05.2026

  • 8 Феникс

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма пари за пенсии и заплати , но има свръхпечалби на Кауфланд и Лидъл! Банките и мобилните оператори също са на свръхпечалба! То е ясно че ще се разпродава държавата на парче, не мога само да разбера как само им минава номера винаги, във всяка държава!

    22:05 05.05.2026

  • 9 Забрави да кажеш че....

    7 0 Отговор
    Пенсионерите също са пречка.Поне половината трябва да изчезнат по какъвто и да е начин.През това време банките ще дерат кожите на най-бедните и ще трупат милиарди,но това не се гледа.

    22:17 05.05.2026

  • 10 Ахааа

    5 0 Отговор
    Къде отидоха 10млрд. ЕВРО които изтеглиха миналата година ГЕРБ-ДПС-ИТН-БСП ?
    Защо се увеличиха заплатите в администрацията с 120% ?
    Защо администрацията вдигна умишлено всички такси за обслужване двойно и тройно ?
    Кой позволи да се махнат помощите за електричество за бизнеса ?
    Защо хората наети в публичния сектор са 25% от цялото население ?

    Коментиран от #15

    22:28 05.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов публикува няколко дни преди изборите " Проекта на измамника Радев ще приключи тъжно и зловещо. Включил е 4-ма представители на шкембето от ВМРО в листите си ,като само 1 от тях е на избираемо място но става видно какъв борец е срещу олигархия и статукво"....За съжаление Костадинов се оказа прав и по лошо...С преференции и другите 3-ма представители на ВМРО изместиха тези на челните позиции и влязоха в парламента. По 30 хиляди преференции в избирателните си райони. Същото ВМРО на Каракачанов който беше вицепремиер в третия кабинет на Борисов и участваха с още министри в това правителство. И Радев ще се бори с модела Борисов-Пеевски като включва негови вицепремиери и министри. Явно шкембето както го нарича Костадинов е развързал няколко милиона от откраднатите като продаваше незаконно Бг.паспорти на македонците и от комисионната която подписа за няколко трета употреба самолети Ф-16 за 3,7 млрд. Сега ВМРО които нямат никакви избиратели имат 4 депутата чрез Радев.

    22:28 05.05.2026

  • 12 Ефтина България може да излезе

    1 0 Отговор
    Скъпа на Европа
    Както казват англичаните не съм чак толкова богат да си купувам евтини стоки
    ЕЦБ трябваше да приеме Българоя в еврозоната с курс евро=лев

    22:43 05.05.2026

  • 13 Не може с Плосък данък да се прави

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Надстройка
    Трябва прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум
    Богатите са направили богатството в България трябва да се обложат с високи данъци

    22:51 05.05.2026

  • 14 ТЕЗИ ДЕТО НИ ЛЪЖЕХА ЗА ЕВРОТО

    0 0 Отговор
    Ще носят ли наказателна отговорност?

    22:54 05.05.2026

  • 15 Европа и трянва колониална полиция и

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ахааа":

    Колониална администрация
    След няколко години в България ще дойдат да живеят няколко десетки милиона европейци и българите ще изчезнат

    22:55 05.05.2026

