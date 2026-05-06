Проф. Росен Стоянов: Банката кадри на Радев ще бъде заявка какви политики ще провежда той

6 Май, 2026 15:50 1 028 24

Опозицията, толкова разпокъсана и разнородна, трябва да си даде ясна представа, че ако иска да противодейства, трябва да работи и с извънпарламентарната опозиция - да се опитат да направят някакъв блок, който да бъде противодействие и баланс, коментира още анализаторът

Снимка: Нова телевизия
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Видяхме плахи заявки за онова, което трябва да бъде направено от страна на партиите. От страна на Йотова обаче - ясен дневен ред, който тя постави пред политическите партии като очакване - не само нейно, а и институционално като представител на нацията".

Това коментира пред БНР проф. Росен Стоянов - преподавател по политически комуникации, след консултациите между парламентарните сили и държавния глава вчера.

"Онова, което трябва да се случи, е различно в дневния ред на всяка една политическа формация. Със сигурност на първо място това е бюджетът, на второ място трябва да се мисли за енергийната сигурност на страната, а след това влизането като пълноправен член в ОИСР и усвояването чрез промени в законодателството на милиони от парите за възстановяване и устойчивост", смята той.

Проф. Стоянов отбеляза липсата на Румен Радев в разговорите при президента. И разчете този ход така:

"Формално подхождане към цялата тази церемония. Запазват Радев максимално от публичността, от любопитството, от интереса поне засега. Най-вероятно ще се появи тогава, когато ще трябва да бъде връчен проучвателният мандат и то с папка с готови структура и имена на МС. Едно пазене от неудобните въпроси и от светлините на прожекторите. Това отлагане е ден - два - три. Предстои да видим дали ще е комуникативен или не като представящ изпълнителната властта Радев".

На разговорите видяхме разцепилата се коалиция ПП-ДБ, липсваха лидерите Румен Радев, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Костадин Костадинов, посочи още той в интервю за предаването "Преди всички". И добави:

"Виждаме някакъв вид разместване и може би прагматизиране на усилието, а не толкова заявка за някакъв вид политиканстване. Скрити са лидерите от цялата тази публичност".

Според него най-любопитният въпрос е колко и какви ще бъдат министерствата. След това са личностите, експертният капацитет.

"Банката кадри на Радев ще бъде заявка какви политики ще провежда той. Оттам нататък проекцията през бюджета - как ще може да ги реализира на практика. Комфортът на пълното мнозинство задължава Радев с едни свръхочаквания. Очакваме с нетърпение да разберем всичко това. Енигмата около изборите вече би трябвало да приключи и оттук нататък да имаме едно прозрачно управление със заявка за устойчивост и перспективност. И най-вече едно правителство, което умее да общува с обществото през медиите".

По думите му опозицията, толкова разпокъсана и разнородна, трябва да си даде ясна представа, че ако иска да противодейства, трябва да работи и с извънпарламентарната опозиция - да се опитат да направят някакъв блок, който да бъде противодействие и баланс.

"Ясно е, че когато имаш комфорта на гласа на гражданите, за да управляваш без нуждата от коалиции, може да бъдеш изкушен, може да се подведеш под спокойствието, че всичко зависи от теб. Предстои да видим. Гражданите трябва да сме бдителни и да изразяваме свободно своето мнение и воля".

Относно външната политика на България проф. Стоянов подчерта, че хора около Радев заявяват, че няма да има промяна:

"Първо трябва да разберем кой ще е външният министър. Това ще е особено важен сигнал. През него МС ще може да осъществява онова, което смята за редно във външната ни политика. Заявките засега са, че няма да се извършват резки движения във външната ни политика. Надявам се да нямаме промяна в позицията ни за Украйна. Въпросът е дали ще бъдем активни и проактивни в тази посока или ще смекчим своето участие до наблюдаващ и непречещ на ЕС да взима решения".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    2 4 Отговор
    ....а и институционално, като представителКА на нацията".

    15:53 06.05.2026

  • 2 То се видя още по листите

    13 7 Отговор
    ГЕРБ + БСП + ДПС + ППДБ или кражба, кражба, кражба... до пълна евроинтеграция!

    15:53 06.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    15 5 Отговор
    Кяв тоа професор? Кат го гледаш къв е оръпан в мозъка разбираш и що образованието ич не струва

    Коментиран от #20

    15:54 06.05.2026

  • 4 Фльорца !

    7 3 Отговор
    Искам Тва !

    Искам Онова !

    Вземи си Свърши Работата Сама !

    Нищо Не ти Струва !

    Конституционния Съд !

    Е Под !

    Носа Ти !

    15:55 06.05.2026

  • 5 Абсурдистан

    7 3 Отговор
    "Банка за кадри" - това някаква нова идиотщина ли е? Къде и кой ги създава? Или ги копаят някъде? Те не назоваха до сега нито едно свое действие, че тепърва ще ми го и обясняват. Мамникът разполага със същият матриал, с който разполагапха всички управляващи до сега - развален метриал! От това не се очаква нищо добро.

    15:58 06.05.2026

  • 6 ИНТЕРЕСНО

    8 6 Отговор
    ДНЕС ПРОГРЕСИВЕН МУНЧО
    ГО ИГРА ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА🤓 ЕФ 16...

    15:59 06.05.2026

  • 7 Сталин

    9 5 Отговор
    Политиките ще бъдат повече от същото

    15:59 06.05.2026

  • 8 лют пипер

    3 2 Отговор
    Предстои НИ да видим, дали ще е комуникативен или не Радев ,като представящ изпълнителната власт.".

    Коментиран от #15

    15:59 06.05.2026

  • 9 Майстора

    11 2 Отговор
    Професоре, дано кадрите на Радев не са на твоето ниво.Тогава яко ще я закъсаме.Много хора се навъдиха , като теб, дето нищо не правят, а само акъл дават.

    16:00 06.05.2026

  • 10 честен ционист

    4 3 Отговор
    Ченгеджийско-спортен профил ала ОМСБОН.

    16:01 06.05.2026

  • 11 Град Симитли

    11 4 Отговор
    "...Предстои да видим. Гражданите трябва да сме бдителни/за Радев/и да изразяваме свободно своето мнение и воля"..."
    ....Де да бяхте толкоз "бдителни" и когато се възцари Боко Тиквата през 2009 година !

    16:03 06.05.2026

  • 12 Най-голямата опасност за Радев е

    9 5 Отговор
    Ако Пеевски и Борисов почнат публично да го подкрепят,а той не реагира.Това ще отблъсне половина избиратели на Радев,които очакват от него разграждане на модела Борисов -Пеевски.

    16:05 06.05.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    8 3 Отговор
    То се знае - некадърни комуняги с голямо самочувствие и 0 умствен багаж.
    Все едно, че сме 13.09. 1944г

    16:08 06.05.2026

  • 14 Няма

    4 4 Отговор
    банка кадри. Говорят едни приближени негови кути-мути, доню-пипоню, славче, витанче и точният с парите. Едни казват, че положението е катастрофа, а Иванчо калпазанчо се изрепчи, че не бил дошъл да гаси пожари, а да управлява с пей сърце към прогреса. Глухи ли сте, че питате за "банка кадри"

    16:11 06.05.2026

  • 15 Боооже,

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "лют пипер":

    Същото Л...о - като до сега. Общата от к....ци нектар е пила и се е изхабила. Няма на какво ново да го научи.

    16:13 06.05.2026

  • 16 Щяло

    2 4 Отговор
    да е опасно за Радко, ако дебелетата го подкрепят, а той не реагира. Може, ако ги усети или както казваше един гейбач, че не ги усещал

    16:16 06.05.2026

  • 17 Миризлива !

    5 1 Отговор
    Гуминетка !

    16:18 06.05.2026

  • 18 Фори

    4 3 Отговор
    Кадрите му са бивши колеги. Бивши военни какво разбират от икономика и дипломация? Те са свикнали друг да мисли а те да изпълняват заповеди. Във всички поделения финансистите бяха цивилни.

    16:23 06.05.2026

  • 19 Иван Грозни

    3 4 Отговор
    Много професор, много умници! Как ви се чуваше думата когато боко ръсеше простотии? И ти си назначен от накого на това местенце и сега си длъжен да даваш съвети иначе си пътник камоли и професор. Знаем как се избират професорите за да са верни на властта. Затова са повече от студентите.

    16:28 06.05.2026

  • 20 Също Като Българската !

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Наука !

    И Образование !

    16:29 06.05.2026

  • 21 ха, ха, ха...

    5 1 Отговор
    Банката кадри на Радев ще бъде такава, каквато му спуснат спонсорите-дарители на над половин милион евро за предизборната му кампания. Никой съвестен не би приел такава сума като дарение и то от същите "дарители" на предишни избори и после спечелилите с безкрайни задължения към дарителите си. За сведение втората по големина събрана сума от дарения, след неговата е малко под 40 хиляди евро. Нека всеки сам си отговори честни ли бяха изборите и какви управляващи очаква.

    16:37 06.05.2026

  • 22 Имаме една много хубава поговорка:

    5 1 Отговор
    "Гарван гарвану око не вади". Излъгани за пореден път - септември ще сме пак по площадите....

    16:57 06.05.2026

  • 23 идиоти вън

    2 3 Отговор
    Много академична мисъл!!!!! На типичен соросоид!!!

    17:03 06.05.2026

  • 24 Много бдителен

    1 1 Отговор
    И акэл дава
    Що така2553

    17:23 06.05.2026

