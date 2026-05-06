Проф. Росен Стоянов: Банката кадри на Радев ще бъде заявка какви политики ще провежда той

"Видяхме плахи заявки за онова, което трябва да бъде направено от страна на партиите. От страна на Йотова обаче - ясен дневен ред, който тя постави пред политическите партии като очакване - не само нейно, а и институционално като представител на нацията".

Това коментира пред БНР проф. Росен Стоянов - преподавател по политически комуникации, след консултациите между парламентарните сили и държавния глава вчера.

"Онова, което трябва да се случи, е различно в дневния ред на всяка една политическа формация. Със сигурност на първо място това е бюджетът, на второ място трябва да се мисли за енергийната сигурност на страната, а след това влизането като пълноправен член в ОИСР и усвояването чрез промени в законодателството на милиони от парите за възстановяване и устойчивост", смята той.

Проф. Стоянов отбеляза липсата на Румен Радев в разговорите при президента. И разчете този ход така:

"Формално подхождане към цялата тази церемония. Запазват Радев максимално от публичността, от любопитството, от интереса поне засега. Най-вероятно ще се появи тогава, когато ще трябва да бъде връчен проучвателният мандат и то с папка с готови структура и имена на МС. Едно пазене от неудобните въпроси и от светлините на прожекторите. Това отлагане е ден - два - три. Предстои да видим дали ще е комуникативен или не като представящ изпълнителната властта Радев".

На разговорите видяхме разцепилата се коалиция ПП-ДБ, липсваха лидерите Румен Радев, Бойко Борисов, Делян Пеевски, Костадин Костадинов, посочи още той в интервю за предаването "Преди всички". И добави:

"Виждаме някакъв вид разместване и може би прагматизиране на усилието, а не толкова заявка за някакъв вид политиканстване. Скрити са лидерите от цялата тази публичност".

Според него най-любопитният въпрос е колко и какви ще бъдат министерствата. След това са личностите, експертният капацитет.

"Банката кадри на Радев ще бъде заявка какви политики ще провежда той. Оттам нататък проекцията през бюджета - как ще може да ги реализира на практика. Комфортът на пълното мнозинство задължава Радев с едни свръхочаквания. Очакваме с нетърпение да разберем всичко това. Енигмата около изборите вече би трябвало да приключи и оттук нататък да имаме едно прозрачно управление със заявка за устойчивост и перспективност. И най-вече едно правителство, което умее да общува с обществото през медиите".

По думите му опозицията, толкова разпокъсана и разнородна, трябва да си даде ясна представа, че ако иска да противодейства, трябва да работи и с извънпарламентарната опозиция - да се опитат да направят някакъв блок, който да бъде противодействие и баланс.

"Ясно е, че когато имаш комфорта на гласа на гражданите, за да управляваш без нуждата от коалиции, може да бъдеш изкушен, може да се подведеш под спокойствието, че всичко зависи от теб. Предстои да видим. Гражданите трябва да сме бдителни и да изразяваме свободно своето мнение и воля".

Относно външната политика на България проф. Стоянов подчерта, че хора около Радев заявяват, че няма да има промяна:

"Първо трябва да разберем кой ще е външният министър. Това ще е особено важен сигнал. През него МС ще може да осъществява онова, което смята за редно във външната ни политика. Заявките засега са, че няма да се извършват резки движения във външната ни политика. Надявам се да нямаме промяна в позицията ни за Украйна. Въпросът е дали ще бъдем активни и проактивни в тази посока или ще смекчим своето участие до наблюдаващ и непречещ на ЕС да взима решения".