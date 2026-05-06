Андрей Гюров: Днес е ден на смелите воини

6 Май, 2026 19:11, обновена 6 Май, 2026 18:14

  • андрей гюров-
  • премиер-
  • празник

На мъжете и жените, които по своя воля стават щит на българите и българското, заяви служебният премиер

Андрей Гюров: Днес е ден на смелите воини - 1
Снимка: БГНЕС
Днес е ден на смелите воини. На мъжете и жените, които по своя воля стават щит на българите и българското, заяви в поздравление по повод Деня на храбростта и празник на българската армия служебният премиер Андрей Гюров във Фейсбук.

По думите на Гюров празникът е и на всички доблестни хора, които избират да не мълчат, когато трябва да говорят, и да не се приберат, когато трябва да останат.

Има победи, които идват с оръжие. И други, които печелим с честност, с гръбнак и отказ да сведем глава, когато е по-лесно, допълва служебният премиер.

Славната армия ни дава сигурност, че има кой да защити държавата. Но гражданите ѝ доказват, че има какво да бъде защитено, заявява още Гюров.

Гергьовден е за всички нас, които се опитваме днес да бъдем по-изправени и смели, отколкото сме били вчера.
Честит празник на героите - в бойния строй, на улицата и вътре в нас, допълва премиерът.

Честит ден на храбростта! Честит празник на българската армия На онези, които пазят държавата.
И на онези, които пазят достойнството, заявява Андрей Гюров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kюмюр

    23 0 Отговор
    мешок - вагон - киiв!!!

    18:15 06.05.2026

  • 2 хмммм

    15 1 Отговор
    Ден на смелите от които ти не си!

    Коментиран от #14

    18:16 06.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 име

    10 0 Отговор
    На тоа лама гяуров кво само му давате поле за изява? Да му съберем някое левро за екскурзия до Дубай или Бандеристан, доде стъпи новото правителство, че саво се натрапва. Ще мине по наглост мишока денков.

    18:17 06.05.2026

  • 5 Ройтерс

    8 0 Отговор
    И не е на ония,дето тичат в Киев тайно по терлици!

    18:17 06.05.2026

  • 6 Гробар

    9 0 Отговор
    Няма ли да изчезнеш от хоризонта м.ан.го?

    Коментиран от #16

    18:17 06.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гюро Смелия Петроханец

    6 1 Отговор
    В римската империя е имало Преториянци, а пък у нас ни "пазят" Петрохаци..

    18:19 06.05.2026

  • 9 Лешояд

    7 0 Отговор
    Скрии се паразитник и не изпълзявай никога повече.

    18:20 06.05.2026

  • 10 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Оф, петрохански войн!

    18:22 06.05.2026

  • 11 Днес,БНТ,без да иска...

    2 0 Отговор
    ..направи голяма реклама на... Радев и му вдигна още и без това високият му рейтинг!
    Защо ли?!
    Сега ще обясня...
    Надълго и на широко интервюираха наши и американски военни летци...!
    Колко е мъжка тази професия на военен пилот и как изисква много високи умствени и физически качества...!
    Нещо,което всъщност е абсолютно вярно👍!

    Коментиран от #17

    18:25 06.05.2026

  • 12 Елит от са7анисти

    0 0 Отговор
    Ти си крип7о3вреин и нямаш право да говориш за нас - БЪЛГАРИТЕ!

    18:26 06.05.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Най-смел оказа онзи бъдещ премиер, който си остана вкъщи за да пази общата от 4-ти официален баджанак и не посмя да отите в президентството, страхувайки се от неандерталката

    Коментиран от #15

    18:27 06.05.2026

  • 14 Толкова просто

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    Силен е. НЕ СТОИ В СКУТ.

    18:36 06.05.2026

  • 15 Ох Сашееее...

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "АГАТ а Кристи":

    ....мноУ си т@п Сашеее...!
    А мислиш ли,че предварително Радев и Йотова,не са се разбрали,за този ход...?!
    Или за това,требе и...акъл...?!

    Коментиран от #18

    18:37 06.05.2026

  • 16 Бог

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    Той ще изчезне ,но поставеното ново начало от него не.

    18:39 06.05.2026

  • 17 Питане

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Днес,БНТ,без да иска...":

    И ти ли "другарю" "без да искаш" правиш реклама на"рекламата" на твоя идеологически съидейник скрил се като бълха в...щи, че някой журналист не дай си Боже да му зададе някой неудобни въпроси - я за Боташ я за олигарсите около него - я за Васил Василев, я за черепа, я за копринката и за пътят му към милионите, я за пловдивския сфиняр, я за как така старци с по 200 евро пенсия без да знаят му превеждали по 400 евро за предизборната кампания я....

    И с още много "я" - та мога да те засипя - като пороен тропически дъжд...
    Слез на земята !!!

    18:42 06.05.2026

  • 18 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ох Сашееее...":

    Сине,
    Нормално е децата да надминат родителите си - включително и по тъпота.
    Нищо не разбра от това, което ти написах, затова ходи де си играеш на жмичка !

    18:47 06.05.2026

  • 19 Посолствата

    0 0 Отговор
    Гнида.

    Коментиран от #20

    18:48 06.05.2026

  • 20 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Посолствата":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    18:50 06.05.2026

  • 21 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Смели войни точно като теб,разликата е само че ти си смел на София Прайд !!!

    19:05 06.05.2026

