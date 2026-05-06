Андрей Гюров: Днес е ден на смелите воини

Днес е ден на смелите воини. На мъжете и жените, които по своя воля стават щит на българите и българското, заяви в поздравление по повод Деня на храбростта и празник на българската армия служебният премиер Андрей Гюров във Фейсбук.

По думите на Гюров празникът е и на всички доблестни хора, които избират да не мълчат, когато трябва да говорят, и да не се приберат, когато трябва да останат.

Има победи, които идват с оръжие. И други, които печелим с честност, с гръбнак и отказ да сведем глава, когато е по-лесно, допълва служебният премиер.

Славната армия ни дава сигурност, че има кой да защити държавата. Но гражданите ѝ доказват, че има какво да бъде защитено, заявява още Гюров.

Гергьовден е за всички нас, които се опитваме днес да бъдем по-изправени и смели, отколкото сме били вчера.

Честит празник на героите - в бойния строй, на улицата и вътре в нас, допълва премиерът.

Честит ден на храбростта! Честит празник на българската армия На онези, които пазят държавата.

И на онези, които пазят достойнството, заявява Андрей Гюров.