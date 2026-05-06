Андрей Гюров: Днес е ден на смелите воини

Днес е ден на смелите воини. На мъжете и жените, които по своя воля стават щит на българите и българското, заяви в поздравление по повод Деня на храбростта и празник на българската армия служебният премиер Андрей Гюров във Фейсбук.
По думите на Гюров празникът е и на всички доблестни хора, които избират да не мълчат, когато трябва да говорят, и да не се приберат, когато трябва да останат.
Има победи, които идват с оръжие. И други, които печелим с честност, с гръбнак и отказ да сведем глава, когато е по-лесно, допълва служебният премиер.
Славната армия ни дава сигурност, че има кой да защити държавата. Но гражданите ѝ доказват, че има какво да бъде защитено, заявява още Гюров.
Гергьовден е за всички нас, които се опитваме днес да бъдем по-изправени и смели, отколкото сме били вчера.
Честит празник на героите - в бойния строй, на улицата и вътре в нас, допълва премиерът.
Честит ден на храбростта! Честит празник на българската армия На онези, които пазят държавата.
И на онези, които пазят достойнството, заявява Андрей Гюров.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Днес,БНТ,без да иска...
Защо ли?!
Сега ще обясня...
Надълго и на широко интервюираха наши и американски военни летци...!
Колко е мъжка тази професия на военен пилот и как изисква много високи умствени и физически качества...!
Нещо,което всъщност е абсолютно вярно👍!
Коментиран от #17
18:25 06.05.2026
14 Толкова просто
До коментар #2 от "хмммм":Силен е. НЕ СТОИ В СКУТ.
18:36 06.05.2026
15 Ох Сашееее...
До коментар #13 от "АГАТ а Кристи":....мноУ си т@п Сашеее...!
А мислиш ли,че предварително Радев и Йотова,не са се разбрали,за този ход...?!
Или за това,требе и...акъл...?!
Коментиран от #18
18:37 06.05.2026
16 Бог
До коментар #6 от "Гробар":Той ще изчезне ,но поставеното ново начало от него не.
18:39 06.05.2026
17 Питане
До коментар #11 от "Днес,БНТ,без да иска...":И ти ли "другарю" "без да искаш" правиш реклама на"рекламата" на твоя идеологически съидейник скрил се като бълха в...щи, че някой журналист не дай си Боже да му зададе някой неудобни въпроси - я за Боташ я за олигарсите около него - я за Васил Василев, я за черепа, я за копринката и за пътят му към милионите, я за пловдивския сфиняр, я за как така старци с по 200 евро пенсия без да знаят му превеждали по 400 евро за предизборната кампания я....
И с още много "я" - та мога да те засипя - като пороен тропически дъжд...
Слез на земята !!!
18:42 06.05.2026
18 АГАТ а Кристи
До коментар #15 от "Ох Сашееее...":Сине,
Нормално е децата да надминат родителите си - включително и по тъпота.
Нищо не разбра от това, което ти написах, затова ходи де си играеш на жмичка !
18:47 06.05.2026
20 оня с коня
До коментар #19 от "Посолствата":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH
18:50 06.05.2026
