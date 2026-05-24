Патриарх Даниил: 24 май е едновременно изконно християнски и дълбоко български празник

24 май е едновременно изконно християнски и дълбоко български празник. Това каза Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил по време на тържествената церемония пред Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, където отслужи празничен водосвет, посочи бТВ.
По думите му 24 май не е само възпоменание за исторически събития, а празник на собственото духовно просвещение на българския народ. Той подчерта, че Денят на светите братя Кирил и Методий е повод българският народ да се вдъхнови и да се просвети чрез делото на създателите на славянската писменост.
Патриарх Даниил посочи, че празникът бележи хилядолетна връзка на българския народ с християнското предание, което стои в основата на европейската цивилизация.
„Ние сме част, неразделна част от една историческа тъкан, в чийто златоткан център се намират православната вяра, светото евангелие, новата Христова заповед за любовта“, каза патриархът. Той отбеляза, че българите са продължители, носители, но и смирени пазители на хилядолетна духовна традиция, свързана със светите братя Кирил и Методий и техните ученици.
В словото си патриарх Даниил призова да не се забравят духовните корени и традиции на народа. „Ние не сме дърво без корен, а имаме своята непоклатима основа във вярата на светите братя, в тяхната мъдрост, в тяхната любов към Бога и към ближния“, каза той.
В края на словото си Даниил отправи благопожелание към учителите, преподавателите, студентите и учениците.
„Днес ние честваме не някакви отминали исторически събития, а празнуваме своето собствено духовно просвещение. Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да пишем и четем на азбука, сътворена от свети мъже, да участваме в диалога с други народи и култури с достойнство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция", каза той.
По-рано патриарх Даниил взе участие и в тържественото шествие от Президентството до Народната библиотека по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и кулура и на славянската книжовност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Никой
4 1488
5 Македонски митнипар на Солунска Митница
6 АГАТ а Кристи
Ходи целивай полата на мутрофанова, дето руснаците приписаха българската писменост на македонска
7 Колкото
До коментар #3 от "Никой":И ще да го обясняваш на пам. ПЕРСИТЕ, те си държат на руското.
Не напразно проявиха родили мъки, за да станем Заддунайская. Добре, че ония не ни пожелаха усещайки се ЧЕ ВЕДНЪЖ ПРЕДАТЕЛ - ВИНАГИ ПРЕДАТЕЛ
14 Пламен
Комисията по досиетата обявява, че 11 от общо 15 членове на Светия синод са били агенти на бившата Държавна сигурност (ДС).
17 в превод
Дълбоко български - вкоренен в културата ни християнски празник.
Но, Патрирхът е прав! Това си е Християнски празник! Грехота е да замитаме този факт под килима и да го заменяаме с някакъв псевдонацизъм.
България има много важна роля за Делото и без България можеше то да не успее, но то е Правослвано дело...
18 май май май
До коментар #3 от "Никой":Май разчиташ на нечии опорки и преразкази, а не на собствените си зъркали???
Исторїѧ славѣноболгарскаѧ ѡ народе и ѿ цареи и ѡ стыхъ болгарскихъ и ѡ въсехъ деѧнїа и битиа болгарскаѧ
21 Няма да го разбереш!
До коментар #4 от "1488":Ре3аните шишарки сте по демонопоклонството.
22 мдаа
До коментар #20 от "Бай Араб":А казват, че руската образователна система била от най-добрите в света...
