Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Патриарх Даниил: 24 май е едновременно изконно християнски и дълбоко български празник

Патриарх Даниил: 24 май е едновременно изконно християнски и дълбоко български празник

24 Май, 2026 14:37 751 23

  • патриарх даниил-
  • 24 май-
  • празник-
  • българия-
  • църква

Ние сме част, неразделна част от една историческа тъкан, в чийто златоткан център се намират православната вяра, светото евангелие, новата Христова заповед за любовта, каза патриархът

Патриарх Даниил: 24 май е едновременно изконно християнски и дълбоко български празник - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

24 май е едновременно изконно християнски и дълбоко български празник. Това каза Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил по време на тържествената церемония пред Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, където отслужи празничен водосвет, посочи бТВ.

По думите му 24 май не е само възпоменание за исторически събития, а празник на собственото духовно просвещение на българския народ. Той подчерта, че Денят на светите братя Кирил и Методий е повод българският народ да се вдъхнови и да се просвети чрез делото на създателите на славянската писменост.

Патриарх Даниил посочи, че празникът бележи хилядолетна връзка на българския народ с християнското предание, което стои в основата на европейската цивилизация.

„Ние сме част, неразделна част от една историческа тъкан, в чийто златоткан център се намират православната вяра, светото евангелие, новата Христова заповед за любовта“, каза патриархът. Той отбеляза, че българите са продължители, носители, но и смирени пазители на хилядолетна духовна традиция, свързана със светите братя Кирил и Методий и техните ученици.

В словото си патриарх Даниил призова да не се забравят духовните корени и традиции на народа. „Ние не сме дърво без корен, а имаме своята непоклатима основа във вярата на светите братя, в тяхната мъдрост, в тяхната любов към Бога и към ближния“, каза той.

В края на словото си Даниил отправи благопожелание към учителите, преподавателите, студентите и учениците.

„Днес ние честваме не някакви отминали исторически събития, а празнуваме своето собствено духовно просвещение. Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да пишем и четем на азбука, сътворена от свети мъже, да участваме в диалога с други народи и култури с достойнство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция", каза той.

По-рано патриарх Даниил взе участие и в тържественото шествие от Президентството до Народната библиотека по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и кулура и на славянската книжовност.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дрън дрън

    4 4 Отговор
    Доцова кви ги разправя да и .. и ..рвата да и.а!

    14:40 24.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Никой

    11 4 Отговор
    Само да спомена на българския поп , че оригиналното име на " История славянобългарска " са нарича " ИСТОРИЯ СЛАВОБЪЛГАРСКА " . Когато Паисий през 1762 г. пише историята на славния българския народ термина " славяно " не е бил наложен в българския език . Изкривяването и фалшифициране идва от обслужване на чужди руски имперски интереси за да изглеждат българите като малка част от измисленото ( по късно ) голямо " славянско море ".

    Коментиран от #7, #18

    14:59 24.05.2026

  • 4 1488

    3 7 Отговор
    а що да е християнски и то изконно като дрищиянството е еврейска секта и няма връзка с българите

    Коментиран от #21

    15:09 24.05.2026

  • 5 Македонски митнипар на Солунска Митница

    7 1 Отговор
    Пък ний си мислих ме че 24 МАЙ че е празник на VI ДС и комунягите от ВКР и БКП

    15:16 24.05.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    10 1 Отговор
    СКРИИ се, бе руска сат.ана !
    Ходи целивай полата на мутрофанова, дето руснаците приписаха българската писменост на македонска

    15:28 24.05.2026

  • 7 Колкото

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Никой":

    И ще да го обясняваш на пам. ПЕРСИТЕ, те си държат на руското.
    Не напразно проявиха родили мъки, за да станем Заддунайская. Добре, че ония не ни пожелаха усещайки се ЧЕ ВЕДНЪЖ ПРЕДАТЕЛ - ВИНАГИ ПРЕДАТЕЛ

    15:34 24.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вова Инхибитор

    8 1 Отговор
    Сл.угата на просия са.танаил да им се обади на ва.тниците и да им заяви че руската из.мет говори български език. Но са.танаил е сл.уга на про.сия и трябва да бъде отстранен от бпц. Абсолютен прод.ажник и сат.ана.

    15:38 24.05.2026

  • 10 Гуру Гарабед

    6 1 Отговор
    Бе.силка за са.танаил. мръсен слуга и продажник на просия.

    15:40 24.05.2026

  • 11 Сладоледов

    6 1 Отговор
    За патриарх се избира стар мъдър човек с житейски опит. Са.танаил е едно дяволско изч.адие което дори е неспособно да се усмихне. Да бъде би.т с тояги и зал.ичен. Мръсен про.дажник

    15:41 24.05.2026

  • 12 Температурен Темерут

    8 2 Отговор
    Този не е никакъв патриарх. Жалък паразит. Подлога на москва.родоотстъпник. сатанаил

    15:43 24.05.2026

  • 13 така така

    1 4 Отговор
    Празникът е дълбоко славянски! Престанете да придавате българскост на явление което е общославянско. Българите не са нито единствените, нито първите славяни.

    16:06 24.05.2026

  • 14 Пламен

    4 2 Отговор
    Ченгета и доносници с килимявки.

    Комисията по досиетата обявява, че 11 от общо 15 членове на Светия синод са били агенти на бившата Държавна сигурност (ДС).

    16:09 24.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ДАРА ДА СЕ КЕАНОНИЗИРА В РАНГ НА СВЕТИЦА

    2 3 Отговор
    И ДА ПОЛУЧИ ИМУНИТЕТ ЗА ДА СЪЗДАВА НОВИ ЧАЛГИ - НЕМА АЛА БАЛА

    16:21 24.05.2026

  • 17 в превод

    4 2 Отговор
    Изконно християнски празник - чисто християнски празник.
    Дълбоко български - вкоренен в културата ни християнски празник.

    Но, Патрирхът е прав! Това си е Християнски празник! Грехота е да замитаме този факт под килима и да го заменяаме с някакъв псевдонацизъм.
    България има много важна роля за Делото и без България можеше то да не успее, но то е Правослвано дело...

    16:43 24.05.2026

  • 18 май май май

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Никой":

    Май разчиташ на нечии опорки и преразкази, а не на собствените си зъркали???

    Исторїѧ славѣноболгарскаѧ ѡ народе и ѿ цареи и ѡ стыхъ болгарскихъ и ѡ въсехъ деѧнїа и битиа болгарскаѧ

    16:48 24.05.2026

  • 19 Стара чанта

    2 1 Отговор
    Данчо, пита ли Великият брат на Изток - какво е Неговото становище по въпроса ?

    17:04 24.05.2026

  • 20 Бай Араб

    3 2 Отговор
    Путин заяви в Македония,че македонците са написали азбуката.

    Коментиран от #22

    17:14 24.05.2026

  • 21 Няма да го разбереш!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Ре3аните шишарки сте по демонопоклонството.

    18:09 24.05.2026

  • 22 мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бай Араб":

    А казват, че руската образователна система била от най-добрите в света...

    18:10 24.05.2026

  • 23 Селянинът

    0 0 Отговор
    По време на социализма ходих на гурбет в СССР и там съм чувал руснаци да твърдят че азбуката която ползват е написана от Ленин.

    18:28 24.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове