Новини
България »
Променят движението в София заради Джиро д’Италия

Променят движението в София заради Джиро д’Италия

7 Май, 2026 08:10 1 109 10

  • джиро д’италия-
  • движение-
  • софия

Мерките засягат ключови централни улици и булеварди и имат за цел да осигурят безопасността на участниците и гражданите

Променят движението в София заради Джиро д’Италия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поради домакинството на финала на третия етап от престижното колоездачно състезание Джиро д’Италия - Столичната община въвежда мащабна временна организация на движението и паркирането в София от днес до 11 май.

Мерките засягат ключови централни улици и булеварди и имат за цел да осигурят безопасността на участниците и гражданите. Най-сериозните ограничения ще бъдат в неделя - денят на навлизане на състезанието в София. Столична община призовава шофьорите да планират предварително маршрутите си и да използват навигационни приложения.

Организацията на движението ще бъде за периода 7 – 11 май 2026 г.

I. Подготвителен етап

• От 03:00 ч. на 07.05. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г.

▪️Забранява се влизането и паркирането на пътни превозни средства на пл. „Николай Гяуров“.

• От 15:00 ч. на 09.05.2026 г.

▪️Забранява се паркирането на МПС при паметника „Цар Освободител“.

▪️Забранява се паркирането на МПС по ул. „15 ноември“ (в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Оборище“).

• От 19:00 ч. на 09.05. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г.

▪️Забранява се влизането на пътни превозни средства по:

бул. „Цар Освободител“ (в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Г. С. Раковски“);

пл. „Народно събрание“;

ул. „15 ноември“;

дъгата зад пл. „Александър Невски“;

ул. „19 февруари“.

II. Ден на състезанието – неделя, 10 май 2026 г.

• 00:00 – 04:30 ч.

▪️Извършване на технически дейности по цялото трасе на финала в София.

• От 04:00 ч.

▪️Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства по:

ул. „Оборище“ (от пл. „Александър Невски“ до бул. „Васил Левски“);

ул. „11 август“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);

ул. „Дунав“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);

ул. „Московска“ (от пл. „Гина Кунчева“ до ул. „Г. С. Раковски“).

• 06:00 – 23:00 ч. (Затворено за движение):

▪️ул. „Оборище“ (в участъка от пл. „Александър Невски“ до бул. „Васил Левски“);

▪️пл. „Александър Невски“ (северно от ул. „Оборище“);

▪️ул. „Дунав“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);

▪️ул. „11-ти август“ (от ул. „Московска“ до пл. „Александър Невски“);

▪️ул. „Московска“ (от пл. „Гина Кунчева“ до ул. „Г. С. Раковски“).

• 06:00 – 22:00 ч. (Затворено за движение):

▪️ул. „Ген. Гурко“ (в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“).

• 12:00 – 22:00 ч. (Затворено за движение по трасето):

бул. „Васил Левски“ (в участъка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Ген. Гурко“);

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ (в участъка от ул. „Ген. Гурко“ до бул. „Цар Освободител“, в двете посоки);

бул. „Цар Освободител“ (в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“);

бул. „Цариградско шосе“ (в участъка от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до ул. „Димитър Пешев“);

ул. „Самоковско шосе“/път II-82 (от разклон с. Горни Окол км 49+250 до бул. „Копенхаген“).

• От 21:00 ч. на 10.05. до 06:00 ч. на 11.05.2026 г.

▪️Движението по ул. „Ген. Гурко“ ще се осъществява само за превозните средства от масовия градски транспорт.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 1 Отговор
    Очаквайте:
    Променят движението в центъра на Рим заради Обиколката на България в❗
    😀😀😀

    08:13 07.05.2026

  • 2 Скъсал синджиро

    11 0 Отговор
    Само не разбрах кога Жабapия е анексирала тая територия?

    Коментиран от #3

    08:16 07.05.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Скъсал синджиро":

    По времето на Римската империя.

    08:23 07.05.2026

  • 4 авантгард

    5 0 Отговор
    Р0з0ви понита ще пречат на движението.
    Това с каква цел се прави?

    08:29 07.05.2026

  • 5 Някой

    1 0 Отговор
    По жълтите павета с колелета. Не знам как ще се отрази, че този век не съм карал колело. Особено ако вали.

    Коментиран от #10

    08:56 07.05.2026

  • 6 Слуги и на талянците

    4 0 Отговор
    Защо няма Джиро(обиколка) на България? Слуги са българските политици, слагат се на всеки, българите потерпеши, сметките и ограничено предвиждане, но потупване за слугите.

    Коментиран от #7, #8

    08:59 07.05.2026

  • 7 Получаваме шанс да се чуе за нас с добро

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Слуги и на талянците":

    България си прави реклама с участието и попада в една добра компания от държави, в които се е провеждало това световно известно спортно събитие.

    09:09 07.05.2026

  • 8 Има Обиколка на България

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Слуги и на талянците":

    И се провежда повече от 100 години.

    09:13 07.05.2026

  • 9 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Пари за пенсии и заплати няма но 110 млн за Италия има

    09:14 07.05.2026

  • 10 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Ще разхвърлят разтвор срещу плъзгане.

    09:15 07.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове