Велислав Величков: Румен Радев да каже подкрепя ли думите на Антон Кутев за "нашето НС"

„Прогресивна България“ днес си позволи да говори за „наше“ Народно събрание, което означава, че повече от половината избиратели според тях не следва да имат думата в това НС. Цялата декларация на Антон Кутев бе в този стил. Това заяви адв. Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Моето мнение е, че тази декларация целеше да обоснове защо няма да се гледа законопроект, с който де факто ще бъде предложено сваляне на охраната на Пеевски и Борисов. И тъй като лидерът Румен Радев, който винаги говори от името на всички, днес липсваше – имам чувството, че на него му е неудобно да е в залата, когато се постави този въпрос, – тук е важно Радев да заяви лично подкрепя ли това, което Кутев каза в НС и да каже как да разчитаме думите на Димитър Стоянов, че да, те ще подкрепят създаването на комисия и ще подкрепят такъв законопроект“, категоричен е той.

Той обърна внимание, че законопроектът на ПП не е за сваляне на охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, а за „принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и службите по сигурност на определени народни представители, без да се дискутира в НС, без да бъде запозната Комисията по национална сигурност какви предпоставки, по какви критерии се определя това на определени лица да се дава скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо един и същи лица ползват от десетина години такива охрани“.

„И понеже Кутев каза, че ще оставим държавните органи да си вършат работата по закон и да не се намесваме, вероятно е пропуснал, че ние предлагаме законопроект – това е закон. Ако Кутев смята, че ние не можем да приемаме закони, а те ще управляват еднолично в изпълнителната власт, без да се намесва НС, това е много лош знак за парламентаризма, което, свързано с репликата „има вече наше Народно събрание“, дава лош знак за опит за вкарване, налагане на лек авторитарен модел, в който НС да бъде подчинено на изпълнителната власт“, предупреди Величков.

На въпрос дали ПП ще подкрепи новият кабинет, той попита: „Видяхте ли състава на кабинета? Аз не съм, трябва първо да го видя. Мен ме интересува кой ще е предложеният за министър на правосъдието. Аз мисля, че това е Иван Демерджиев, но той си иска друго министерство. Ще видим всички министри ще има обсъждане в ПГ. Ние сме опозиция така или иначе.“

„Ако не се изпълнят заявките за решителни промени в съдебната власт и прокуратурата, съм убеден, че протести ще има. Това е сигурно“, допълни още той.