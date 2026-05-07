Велислав Величков: Румен Радев да каже подкрепя ли думите на Антон Кутев за "нашето НС"

„Прогресивна България“ днес си позволи да говори за „наше“ Народно събрание, което означава, че повече от половината избиратели според тях не следва да имат думата в това НС. Цялата декларация на Антон Кутев бе в този стил. Това заяви адв. Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ пред журналисти в кулоарите на парламента.
„Моето мнение е, че тази декларация целеше да обоснове защо няма да се гледа законопроект, с който де факто ще бъде предложено сваляне на охраната на Пеевски и Борисов. И тъй като лидерът Румен Радев, който винаги говори от името на всички, днес липсваше – имам чувството, че на него му е неудобно да е в залата, когато се постави този въпрос, – тук е важно Радев да заяви лично подкрепя ли това, което Кутев каза в НС и да каже как да разчитаме думите на Димитър Стоянов, че да, те ще подкрепят създаването на комисия и ще подкрепят такъв законопроект“, категоричен е той.
Той обърна внимание, че законопроектът на ПП не е за сваляне на охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, а за „принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и службите по сигурност на определени народни представители, без да се дискутира в НС, без да бъде запозната Комисията по национална сигурност какви предпоставки, по какви критерии се определя това на определени лица да се дава скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо един и същи лица ползват от десетина години такива охрани“.
„И понеже Кутев каза, че ще оставим държавните органи да си вършат работата по закон и да не се намесваме, вероятно е пропуснал, че ние предлагаме законопроект – това е закон. Ако Кутев смята, че ние не можем да приемаме закони, а те ще управляват еднолично в изпълнителната власт, без да се намесва НС, това е много лош знак за парламентаризма, което, свързано с репликата „има вече наше Народно събрание“, дава лош знак за опит за вкарване, налагане на лек авторитарен модел, в който НС да бъде подчинено на изпълнителната власт“, предупреди Величков.
На въпрос дали ПП ще подкрепи новият кабинет, той попита: „Видяхте ли състава на кабинета? Аз не съм, трябва първо да го видя. Мен ме интересува кой ще е предложеният за министър на правосъдието. Аз мисля, че това е Иван Демерджиев, но той си иска друго министерство. Ще видим всички министри ще има обсъждане в ПГ. Ние сме опозиция така или иначе.“
„Ако не се изпълнят заявките за решителни промени в съдебната власт и прокуратурата, съм убеден, че протести ще има. Това е сигурно“, допълни още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Той
12:08 07.05.2026
2 Кутьо Маринкин
12:08 07.05.2026
3 зИленски
ДБ
КВИ СТВ ВИЕ
О
КОЙ СИ ТИ ДА КАЗВАШ НА РАДЕВ КВО ДА ПРАВИ ?!?!
12:08 07.05.2026
4 умните
Тихо
12:09 07.05.2026
5 Анонимен
12:11 07.05.2026
6 И тези
12:13 07.05.2026
7 Абе ей
Коментиран от #9
12:13 07.05.2026
8 Направете комисиите
12:14 07.05.2026
9 Слушах го по радиото сладко си гукаха
До коментар #7 от "Абе ей":С домакините но показа неуважение и горделивост.
12:15 07.05.2026
10 Ддд
12:15 07.05.2026
11 Пилотът Гошу
12:15 07.05.2026
12 Като им се подаде пръст
12:16 07.05.2026
13 име
12:18 07.05.2026
14 Когато са на власт тези си траят но
12:19 07.05.2026
15 Тоя ,, необръснатият"
Коментиран от #40, #48
12:19 07.05.2026
16 Няма
12:19 07.05.2026
17 Господин Величков
12:22 07.05.2026
18 хаха
Я грухтете още бе!
АХАХАХА!
12:23 07.05.2026
19 Срещу правителството на ГЕРБ и ДПС
12:24 07.05.2026
20 На пиянски въпроси
Всеки си носи отговорност, за изказванията си!
Лично аз не го приемам!
12:24 07.05.2026
21 Здрасти
12:26 07.05.2026
22 Мнозинството
12:27 07.05.2026
23 Хаха
12:29 07.05.2026
24 😂😂😂
12:29 07.05.2026
25 хехе
12:29 07.05.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гyмен кРадев БОгаТАШа
Ще дава интервюта от него като истински Zyлyc, като води монолози пред малкия Мраз. 🤣🤣🤣
12:33 07.05.2026
30 Отговорът
12:34 07.05.2026
31 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #34
12:34 07.05.2026
32 НЕ БЕШЕ У ПАРЛАМЕНТА
12:34 07.05.2026
33 Това говедо защо е там
12:36 07.05.2026
34 Анонимен
До коментар #31 от "Възpожденец 🇧🇬":Това е Радев не е Борисов да знаеш
Коментиран от #47
12:38 07.05.2026
35 много ОТ КОМЕНТАРИТЕ
12:38 07.05.2026
36 нищоправецът от снимката нещо умно
12:39 07.05.2026
37 фбр
12:39 07.05.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Абе
12:47 07.05.2026
40 007 лиценз ту кил
До коментар #15 от "Тоя ,, необръснатият"":Правосъдие за всеки. Всяка сряда се търкаляха пред Съдебната паката и пречеха на трамваите.
12:49 07.05.2026
41 така, де
12:50 07.05.2026
42 Град Симитли
12:51 07.05.2026
43 факт
12:52 07.05.2026
44 Що е българско все е
12:55 07.05.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 На кръстопът
12:59 07.05.2026
47 така е
До коментар #34 от "Анонимен":Радев с протести не можеш го свали.
12:59 07.05.2026
48 д-р Бръкнигъзов
До коментар #15 от "Тоя ,, необръснатият"":те така си ходят като клошари, забравили са какво е да си избръснат и с приятен вид, мързи ги и това да направят, нищо че е някакъв си аДукат
13:00 07.05.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.