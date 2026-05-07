Велислав Величков: Румен Радев да каже подкрепя ли думите на Антон Кутев за "нашето НС"

7 Май, 2026 12:06 1 739 49

Ако не се изпълнят заявките за решителни промени в съдебната власт и прокуратурата, съм убеден, че протести ще има, прогнозира депутатът

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Прогресивна България“ днес си позволи да говори за „наше“ Народно събрание, което означава, че повече от половината избиратели според тях не следва да имат думата в това НС. Цялата декларация на Антон Кутев бе в този стил. Това заяви адв. Велислав Величков от „Продължаваме промяната“ пред журналисти в кулоарите на парламента.

„Моето мнение е, че тази декларация целеше да обоснове защо няма да се гледа законопроект, с който де факто ще бъде предложено сваляне на охраната на Пеевски и Борисов. И тъй като лидерът Румен Радев, който винаги говори от името на всички, днес липсваше – имам чувството, че на него му е неудобно да е в залата, когато се постави този въпрос, – тук е важно Радев да заяви лично подкрепя ли това, което Кутев каза в НС и да каже как да разчитаме думите на Димитър Стоянов, че да, те ще подкрепят създаването на комисия и ще подкрепят такъв законопроект“, категоричен е той.

Той обърна внимание, че законопроектът на ПП не е за сваляне на охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, а за „принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и службите по сигурност на определени народни представители, без да се дискутира в НС, без да бъде запозната Комисията по национална сигурност какви предпоставки, по какви критерии се определя това на определени лица да се дава скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо един и същи лица ползват от десетина години такива охрани“.

„И понеже Кутев каза, че ще оставим държавните органи да си вършат работата по закон и да не се намесваме, вероятно е пропуснал, че ние предлагаме законопроект – това е закон. Ако Кутев смята, че ние не можем да приемаме закони, а те ще управляват еднолично в изпълнителната власт, без да се намесва НС, това е много лош знак за парламентаризма, което, свързано с репликата „има вече наше Народно събрание“, дава лош знак за опит за вкарване, налагане на лек авторитарен модел, в който НС да бъде подчинено на изпълнителната власт“, предупреди Величков.

На въпрос дали ПП ще подкрепи новият кабинет, той попита: „Видяхте ли състава на кабинета? Аз не съм, трябва първо да го видя. Мен ме интересува кой ще е предложеният за министър на правосъдието. Аз мисля, че това е Иван Демерджиев, но той си иска друго министерство. Ще видим всички министри ще има обсъждане в ПГ. Ние сме опозиция така или иначе.“

„Ако не се изпълнят заявките за решителни промени в съдебната власт и прокуратурата, съм убеден, че протести ще има. Това е сигурно“, допълни още той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той

    35 15 Отговор
    кога до сега е отговарял конкретно ?

    12:08 07.05.2026

  • 2 Кутьо Маринкин

    70 38 Отговор
    Официално Триморец Крадев е обикновен член на новосформираната партия Боташ и редови депутат - взаимства го от фараона в китното Неофит.

    12:08 07.05.2026

  • 3 зИленски

    37 42 Отговор
    ПП
    ДБ
    КВИ СТВ ВИЕ
    О
    КОЙ СИ ТИ ДА КАЗВАШ НА РАДЕВ КВО ДА ПРАВИ ?!?!

    12:08 07.05.2026

  • 4 умните

    43 24 Отговор
    От Сглобката видяхме какво направихте. и какво можете,
    Тихо

    12:09 07.05.2026

  • 5 Анонимен

    26 23 Отговор
    Този слуга на олигарсите вън че е и противен Радев ето тези са слугите на олигарсите шайката шарлатани лъжат и печелят пари от лъжите си саботират всичко тук крадат и са безнаказани защо

    12:11 07.05.2026

  • 6 И тези

    23 8 Отговор
    са като онези, крадци и боклуци. Народа е стадо ОВЦЕ, и ще си тегли докато не разбере че трябва да се смени системата.

    12:13 07.05.2026

  • 7 Абе ей

    32 20 Отговор
    Ти ли ще кажеш Румен Радев какво да казва или да не казва. Намери се нов божанкофф и таралянкофф. И за оня пейкофф се сетих. Много все знаете.

    Коментиран от #9

    12:13 07.05.2026

  • 8 Направете комисиите

    21 0 Отговор
    и тогава внасяйте законопроекти.

    12:14 07.05.2026

  • 9 Слушах го по радиото сладко си гукаха

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Абе ей":

    С домакините но показа неуважение и горделивост.

    12:15 07.05.2026

  • 10 Ддд

    20 8 Отговор
    Този лаладжия да не е решил че, като е в НС, някои ще му обръща внимание.

    12:15 07.05.2026

  • 11 Пилотът Гошу

    17 6 Отговор
    Ми то е тяхно и вие нямате думата, по заповед на щуката и по волята на гласувалите… Какво си правиш оглушки, че имаш някаква тежест…

    12:15 07.05.2026

  • 12 Като им се подаде пръст

    12 5 Отговор
    Налапват цялата ръка с ръкава.

    12:16 07.05.2026

  • 13 име

    20 6 Отговор
    ПеПедофилите и ДайБългария още им е мъчно, че никой няма да ги бръсне за cливa. Явно трябва Радев да им го каже в прав текст, че са излишни и за нищо няма да ги пита или иска подкрепа.

    12:18 07.05.2026

  • 14 Когато са на власт тези си траят но

    19 4 Отговор
    Когато се заявяват за опозиция са много дръзки и се заяждат но за дреболии.

    12:19 07.05.2026

  • 15 Тоя ,, необръснатият"

    19 5 Отговор
    От кое Нпо изпълзя?

    Коментиран от #40, #48

    12:19 07.05.2026

  • 16 Няма

    6 3 Отговор
    значение какво подкрепя, щом е събрал при себе си тия нетодници. Лошавец

    12:19 07.05.2026

  • 17 Господин Величков

    15 8 Отговор
    Намалете пиенето после правете изказвания

    12:22 07.05.2026

  • 18 хаха

    10 4 Отговор
    Сглобените Тикви Новоначалски и вГЗраждани как са се разгрухтяли само!
    Я грухтете още бе!
    АХАХАХА!

    12:23 07.05.2026

  • 19 Срещу правителството на ГЕРБ и ДПС

    15 5 Отговор
    Нямаше никакви заяждания. Щото трябваше те да ни натикат в Еврозоната без време за кефа на педроханците но сега нещо не им удобно и лаят вече от два синджира.

    12:24 07.05.2026

  • 20 На пиянски въпроси

    13 2 Отговор
    Радев не отговаря!
    Всеки си носи отговорност, за изказванията си!
    Лично аз не го приемам!

    12:24 07.05.2026

  • 21 Здрасти

    4 12 Отговор
    За съжаление Радев с протести няма да си тръгне. Страхлив е и няма да подаде оставка. Пак ще има бели автобуси. Помнете ми думата.

    12:26 07.05.2026

  • 22 Мнозинството

    9 1 Отговор
    Може да си прави квото изка нема да пита вас

    12:27 07.05.2026

  • 23 Хаха

    11 2 Отговор
    И кой е тоя, че Радев да му се обяснява? Някакъв си евроатлантически алкохолик... Айде у лево, 16 човека са общо ПП, да си замълчат малко

    12:29 07.05.2026

  • 24 😂😂😂

    7 9 Отговор
    Тепърва ще излизаме по площадите.

    12:29 07.05.2026

  • 25 хехе

    7 3 Отговор
    Киро про100то нашето НС е като нашето МВР.

    12:29 07.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    3 8 Отговор
    Е чакай да си избере диван човека ...
    Ще дава интервюта от него като истински Zyлyc, като води монолози пред малкия Мраз. 🤣🤣🤣

    12:33 07.05.2026

  • 30 Отговорът

    5 0 Отговор
    Ще дам отговор ,при гласуването ми за министър председател , а сега с цялото МУ нахалство да изслушаме нахакания Владко...... само без обвинения...И.....защо всички търсят ВИНАТА в ДРУГИЯ....,толкова обичаме РОДИНАТА , че винаги се стремим да живеем за сметка на бъдещето и на гърба на НАРОДА......

    12:34 07.05.2026

  • 31 Възpожденец 🇧🇬

    1 12 Отговор
    Май народа няма да дочака 100-те дни толерантност на kPaдев и компания и ще ги пометем до края на лятото.

    Коментиран от #34

    12:34 07.05.2026

  • 32 НЕ БЕШЕ У ПАРЛАМЕНТА

    5 0 Отговор
    ЗАЩОТО ЩЕ ХОДИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТА. А ЗА ДУМИТЕ НА ТОЗИ И ОНЗИ ЩЕ СЕ ВИДИ И ЧУЙ. ЗА ПП ИСКАХА НЕЩО НО НЕ СЕ ПОЛУЧИ. И ТИ САМ ГО КАЗВАШ ПП САМО БЛЯКАТ.

    12:34 07.05.2026

  • 33 Това говедо защо е там

    7 2 Отговор
    да джавка и да създава безмислени шум и интриги или да говори и прави смислени и законотворни дейности , такива които през цялото време изцяло се занимават със сплетни и кавги да се следят и да се уволняват от парламента за глупаво и безполезно поведение

    12:36 07.05.2026

  • 34 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Това е Радев не е Борисов да знаеш

    Коментиран от #47

    12:38 07.05.2026

  • 35 много ОТ КОМЕНТАРИТЕ

    4 1 Отговор
    СА ЗЛОБНИ И ТРЪПИ. КАЗВАМ ПИША ИЗЧАКАЙТЕ ДВА ТИ МЕСЕЦА И ТОГАВА АКО НЕ НАПРАВИ НИЩО ЩЕ ИЗЛЯЗА И АЗ И МНОГО ДРУГИ. ВАЩИ ГЕБАВИ ППЕТА ДЕБЕТА ШИШКО ГИ ЧАКАХМЕ ГОДИНИ. STOP.....

    12:38 07.05.2026

  • 36 нищоправецът от снимката нещо умно

    6 0 Отговор
    ли е казал , че занимават аудиторията с тъпи и безсмислени изказвания на идиоти

    12:39 07.05.2026

  • 37 фбр

    9 0 Отговор
    Изключително психясал жълтопаветен тъпанар- ВВ !!!

    12:39 07.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Абе

    2 0 Отговор
    Язък, че Манол не влезе, с тоа щеха са добра компания.

    12:47 07.05.2026

  • 40 007 лиценз ту кил

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тоя ,, необръснатият"":

    Правосъдие за всеки. Всяка сряда се търкаляха пред Съдебната паката и пречеха на трамваите.

    12:49 07.05.2026

  • 41 така, де

    2 0 Отговор
    Не знаех, че и тоя лаладжия се е намърдал на софрата!

    12:50 07.05.2026

  • 42 Град Симитли

    1 0 Отговор
    Велислав Величков=римлянин,24 карата

    12:51 07.05.2026

  • 43 факт

    0 0 Отговор
    Оставете Величков, той е ясен. Мислете за това, че денят си личи от сутринта. Първите действия на ПБ не дават никаква надежда истинска промяна. Никаква. Нямало да има лов на вещици? Сериозно? Търсене на отговорност откога се нарича лов на вещици? Охраната на Борисов и Пеевски остава, комисия за разследване на имущественото състояние няма да има, очевидно и огромната централа на малката му партийка няма да вземат. Ограничиха се само с кабинета му. Това е положението.

    12:52 07.05.2026

  • 44 Що е българско все е

    1 0 Отговор
    наше. Какво чак пък толкоз?

    12:55 07.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 На кръстопът

    1 0 Отговор
    Днеска се осмелих да погледам малко НС и освен циркове от страна на ППДБ друго не видях.

    12:59 07.05.2026

  • 47 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Анонимен":

    Радев с протести не можеш го свали.

    12:59 07.05.2026

  • 48 д-р Бръкнигъзов

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тоя ,, необръснатият"":

    те така си ходят като клошари, забравили са какво е да си избръснат и с приятен вид, мързи ги и това да направят, нищо че е някакъв си аДукат

    13:00 07.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

