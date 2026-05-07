Антон Кутев: Ние ще принудим институциите да работят бързо, ефикасно и в интерес на гражданите

Заявка за нов модел на работа в парламента, управлението на държавата и функционирането на институциите направиха от "Прогресивна България" от трибуната на Народното събрание, представена от Антон Кутев.
Антон Кутев, "Прогресивна България": "Трябва да се преборим с корпоративните интереси, за да осигурим достъпно и качествено здравеопазване. Трябва да ремонтираме системата за образование така, че с нея да се гордеят внуците ни. Трябва да осигурим защита за онеправданите и наказание за корумпираните и престъпниците. Иначе казано. Трябва да върнем държавата на нейното място в услуга на гражданите, от където систематично се опитват да я изместят търговците на национален суверенитет."
Кутев даде заявка за пълна промяна в работата на държавните институции.
Антон Кутев,"Прогресивна България": "Ние ще върнем прокуратурата, съда и цялата система на правораздаване там, където съвременното общество изисква да бъдат. Ние ще принудим институциите да работят бързо, ефикасно и в интерес на гражданите. Убедени сме, че това е най-големия обществен интерес. Това, че предишните управляващи си позволяваха да подчиняват институциите и обществените средства на личните си амбиции и проблеми само ни амбицира, че може да се работи честно и справедливо. Ние вярваме, че хората с власт могат и трябва да работят единствено в интерес на обществото. На управляващите от близкото и по-далечно минало искаме ясно да кажем, ние не сме като вас и няма да станем."
Кутев засегна и искането на сваляне охраната на Пеевски и Борисов.
Антон Кутев,"Прогресивна България": "В държавата име ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и принуждаваха институциите да им изпълняват личните им прищевки. Докато мнозинството на ПБ управлява държавата, решенията ще се взимат от легитимните органи. А ние ще направим необходимото легитимните органи да изпълняват задълженията си, с морала и почтеността, която законите им вменяват. Народното събрание не сваля охраната на когото и да е било. Това ще правят легитимните органи, които са компетентни и упълномощени да взимат такива решения."
Кутев не подмина и темата за кабинета на Тодор Живков, който в 51-то Народно събрание се ползваше от Делян Пеевски, а след това стана за кратко "Музей на сглобката".
Антон Кутев, "Прогресивна България": "И накрая, само да разсея някои съмнения, нечистоплътно подклаждани от стоящи срещу мен в залата колеги. Зала 222А вече никога няма да бъди използване за лъскане на личното его на надценили се партийни величия. От днес тя ще бъде нещо като читалня или като музей. За да напомня на кметове и чиновници, че превивайки гръбнак пред силните на днешния ден, има опасност да загубят утрешния. Не всяка снимка с герба води до просперитет и не всяко морално падение води до материални облаги. Ние народните представители от ПБ ви уведомяваме, че вече моралните стандарти на властта са други."
3 Европа навлиза в период от 100 години на
България с размяната на левове в €евро унищожи така наречените дискреционни приходи, които са средствата, подхранващи дискреционните разходи (миражът на богатите българи), а правителството на Румен Радев спечели пирова победа.
End Game.
Трета Световна 3.0 (WWIII) се отлага, Европа лежи в разруха.
Радев въвежда Донаборна Служба, кеф, Чанч за Новобранеца. Да видиш как на старото Куче да видиш, как се носи кибрит на старото, от 1на Рота (30 човека).
Чанч, фор Ю❤️🇧🇬🤣😂🤣😂🤣❤️🇧🇬
11:12 07.05.2026
4 Българин
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Още в първия ден ПБ се прегърнаха с Бойко и Пеевски.
Коментиран от #64
11:15 07.05.2026
6 Само ще цитирам Пейо Тотев Крачолов
все туй скиталчество из път
на който не съзирам края.
И поглед вечно устремен
напред, към утрешния ден
без там пристанище да зная…
11:16 07.05.2026
СТАДО ???
Коментиран от #15
11:16 07.05.2026
9 Видяхме ви как работите
Днес, ако бяхте гласували свалянето на охрата и комисия по разследване на имуществото на пеевски и борисов, щеше да е един щастлив ден за изнемощялия български народ!
И фойерверки щеше да има!
Сега няма да съберете 160 гласа, да изринете кочината във ВСС.
Аз ви бием шута!
Коментиран от #65
11:16 07.05.2026
15 Българин
До коментар #8 от "кой мy дpeмe":Толкова са нагли от ПБ, че Витанов е казал, че си имали свой дневен ред и скоро хората щели да видят борбата с олигархията. По-голяма наглост надали има.
11:19 07.05.2026
21 Ми те от къде да имат реална представа
До коментар #16 от "В кои":Те си имат хора за всичко които им карат и поддържат колите чистят и пазаруват водят им децата на училище карат им самолетите и така нататък.
11:24 07.05.2026
22 Ми май
До коментар #19 от "анонимен":Така излиза.
11:25 07.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Велислав Величков,ромлянин 8ми разряд
Вашето наше ли е иеашето чие,бе ?!
11:27 07.05.2026
25 При Соца имаше ала-бала -ница
До коментар #20 от "пенсионер от Варна":пенсионер от Варна
10ОТГОВОР
за мен, докато не видя , сте едно ала-бала !
-;-
При Соца имаше ала-бала -ница - турска паница ....
Сега ще видим модела Борисов -Пеевски как ще стане Радиеевски!
11:29 07.05.2026
26 Абе и да слагаш минус все тая
До коментар #18 от "Аз като чуя за граждани и се сещам":В България живеят българи. Другото е някакъв толеранс към малцинствата. А това до нищо добро не води защото не е вярно. Граждани сме ама те са по граждани от българските граждани.
11:29 07.05.2026
29 Трябва
-1-"Трябва да се преборим с корпоративните интереси, за да осигурим достъпно и качествено здравеопазване.
-2-Трябва да ремонтираме системата за образование така, че с нея да се гордеят внуците ни.
-3-Трябва да осигурим защита за онеправданите и наказание за корумпираните и престъпниците.
Иначе казано.
-4-Трябва да върнем държавата на нейното място в услуга на гражданите, от където систематично се опитват да я изместят търговците на национален суверенитет."
-;-
Путини имаше 6 цели
Другаря Кутев е скромен с 4-те трябва.
11:32 07.05.2026
30 кРадев, Бойко и Делян са руски проксита!
Коментиран от #66
11:34 07.05.2026
33 Ало Ало
6,5 милионна България има 440 000 на държавна хранилка.
Коментиран от #38
11:38 07.05.2026
34 Кажи честно ... 🤣
Много поЗдрави на всички гласували за Радев. 🤣🤣🤣
Коментиран от #49
11:39 07.05.2026
38 Коректор
До коментар #33 от "Ало Ало":Над 600 000 са на гърба на работещите .
Коментиран от #46
11:42 07.05.2026
39 Няма нужда
До коментар #37 от "Лама Ники":Той сам ще падне без проблеми.
Коментиран от #42
11:44 07.05.2026
42 не само че няма да падне само
До коментар #39 от "Няма нужда":Ами и площада няма да може да го изгони. Страхлив е и няма да подаде оставка.
11:46 07.05.2026
43 много интересно
До коментар #41 от "няма да е лесно":нали Гюров ги смени бре? А ГЕРБ не е на власт от 2020 година.
11:47 07.05.2026
44 Този
Цитирам го , по радио Хоризонт - "имаше бюджет за 2026 година, не знам защо не беше приет..." Та това е г-н Антон Кутев - не е разбрал защо имаше митинги и протести, не е разбрал защо падна правителството и ЗАЩО ГИ ИЗБРАХА да управляват... Не е добре г-н Радев!
11:48 07.05.2026
45 мафията си има държава
До коментар #37 от "Лама Ники":Затова ли бяхте в "СГЛОБКАТА"? Затова ли "пихте мазно турско кафе в скута на Пеевски"? Затова ли променихте Конституцията така, че цялата държава блокира? Вие сте част от мафията! (Петрохан и още 2200 НПО набутани да получават милиони по различни проекти)
11:49 07.05.2026
46 МутеВуте
До коментар #38 от "Коректор":600 000 х 3000 евро всякакви разходи средно ТОВА СА 1 800 000 000 евро разходи за паразитна администрация на БЮДЖЕТ без да си пращат осигуровките и пенсиите. Как ще сме добре бе КУТЕВ?
11:50 07.05.2026
49 дайте да дадем
До коментар #34 от "Кажи честно ... 🤣":"Работим за хората" е девиз на Пеевски. Само не казва, за кои хора?
11:52 07.05.2026
52 Абе, Футев
Днес ви видяхме, как по принуда, бързо и ефективно отрязахте и граждани и селяни от справедливостта да разследвате имуществото на Пеевски и Прокрпиев и на този хилав народец стоварихте на гърбовете ни да влачим 200 кг сумисти и каратисти!
А ще теглите заеми?
Лошо потръгнахте!
11:55 07.05.2026
60 Гошо
И вие сте същите.
12:12 07.05.2026
63 Така е
До коментар #1 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Но най-напред ще теглят нов дълг да назначат 2000-3000 нови техни чиновници.
12:19 07.05.2026
64 Прав си
До коментар #4 от "Българин":Това и очаквахме.
12:21 07.05.2026
65 Да бе да
До коментар #9 от "Видяхме ви как работите":Изнемощял народ ли?ХАХА,застанах на едно кръстовище в София,с цел да видя по колко хора се возят в един автомобил.Ами редко виждах по двама в кола,а за трима няма и да коментирам.Гледах и по кафета,капанчета и ресторанти.Ми без предварителна резервйция,място няма.
12:22 07.05.2026
66 Така де
До коментар #30 от "кРадев, Бойко и Делян са руски проксита!":Е, друго не сме и очаквали.
12:24 07.05.2026
68 дондьо 2026
газ ! няма това няма онова
дано опозицията
да ги смири !?!?
12:25 07.05.2026