Антон Кутев: Ние ще принудим институциите да работят бързо, ефикасно и в интерес на гражданите

7 Май, 2026 11:10 1 573 68

Антон Кутев: Ние ще принудим институциите да работят бързо, ефикасно и в интерес на гражданите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заявка за нов модел на работа в парламента, управлението на държавата и функционирането на институциите направиха от "Прогресивна България" от трибуната на Народното събрание, представена от Антон Кутев.

Антон Кутев, "Прогресивна България": "Трябва да се преборим с корпоративните интереси, за да осигурим достъпно и качествено здравеопазване. Трябва да ремонтираме системата за образование така, че с нея да се гордеят внуците ни. Трябва да осигурим защита за онеправданите и наказание за корумпираните и престъпниците. Иначе казано. Трябва да върнем държавата на нейното място в услуга на гражданите, от където систематично се опитват да я изместят търговците на национален суверенитет."

Кутев даде заявка за пълна промяна в работата на държавните институции.

Антон Кутев,"Прогресивна България": "Ние ще върнем прокуратурата, съда и цялата система на правораздаване там, където съвременното общество изисква да бъдат. Ние ще принудим институциите да работят бързо, ефикасно и в интерес на гражданите. Убедени сме, че това е най-големия обществен интерес. Това, че предишните управляващи си позволяваха да подчиняват институциите и обществените средства на личните си амбиции и проблеми само ни амбицира, че може да се работи честно и справедливо. Ние вярваме, че хората с власт могат и трябва да работят единствено в интерес на обществото. На управляващите от близкото и по-далечно минало искаме ясно да кажем, ние не сме като вас и няма да станем."

Кутев засегна и искането на сваляне охраната на Пеевски и Борисов.

Антон Кутев,"Прогресивна България": "В държавата име ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и принуждаваха институциите да им изпълняват личните им прищевки. Докато мнозинството на ПБ управлява държавата, решенията ще се взимат от легитимните органи. А ние ще направим необходимото легитимните органи да изпълняват задълженията си, с морала и почтеността, която законите им вменяват. Народното събрание не сваля охраната на когото и да е било. Това ще правят легитимните органи, които са компетентни и упълномощени да взимат такива решения."

Кутев не подмина и темата за кабинета на Тодор Живков, който в 51-то Народно събрание се ползваше от Делян Пеевски, а след това стана за кратко "Музей на сглобката".

Антон Кутев, "Прогресивна България": "И накрая, само да разсея някои съмнения, нечистоплътно подклаждани от стоящи срещу мен в залата колеги. Зала 222А вече никога няма да бъди използване за лъскане на личното его на надценили се партийни величия. От днес тя ще бъде нещо като читалня или като музей. За да напомня на кметове и чиновници, че превивайки гръбнак пред силните на днешния ден, има опасност да загубят утрешния. Не всяка снимка с герба води до просперитет и не всяко морално падение води до материални облаги. Ние народните представители от ПБ ви уведомяваме, че вече моралните стандарти на властта са други."


Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    38 6 Отговор
    Пътници сте, барабар с пъпеша Крадев....

    Коментиран от #4, #63

    11:11 07.05.2026

  • 2 Кутьо Маринкин

    46 4 Отговор
    Видяхме ви и днес пак. По-голям резил сте и от шарлатаните.

    11:12 07.05.2026

  • 3 Европа навлиза в период от 100 години на

    12 13 Отговор
    Европа навлиза в период от 100 години на унижение, стагнация и упадък. Русия е на път да бомбардира Kийв, Берлин, Париж, Лондон и Брюксел с Тактически Ядрени Свръхзвукови Ракети ОРЕШНИК.

    България с размяната на левове в €евро унищожи така наречените дискреционни приходи, които са средствата, подхранващи дискреционните разходи (миражът на богатите българи), а правителството на Румен Радев спечели пирова победа.

    End Game.

    Трета Световна 3.0 (WWIII) се отлага, Европа лежи в разруха.

    Радев въвежда Донаборна Служба, кеф, Чанч за Новобранеца. Да видиш как на старото Куче да видиш, как се носи кибрит на старото, от 1на Рота (30 човека).
    Чанч, фор Ю❤️🇧🇬🤣😂🤣😂🤣❤️🇧🇬

    11:12 07.05.2026

  • 4 Българин

    28 8 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Още в първия ден ПБ се прегърнаха с Бойко и Пеевски.

    Коментиран от #64

    11:15 07.05.2026

  • 5 Хххххххх

    28 4 Отговор
    Каза комуниста Кутев, боже пази България!

    11:16 07.05.2026

  • 6 Само ще цитирам Пейо Тотев Крачолов

    8 4 Отговор
    Все туй копнение в духът

    все туй скиталчество из път

    на който не съзирам края.



    И поглед вечно устремен

    напред, към утрешния ден

    без там пристанище да зная…

    11:16 07.05.2026

  • 7 Факт

    16 2 Отговор
    Не вярвам

    11:16 07.05.2026

  • 8 кой мy дpeмe

    29 4 Отговор
    ПБ е съкращение на Пеевски-Борисов !!!

    СТАДО ???

    Коментиран от #15

    11:16 07.05.2026

  • 9 Видяхме ви как работите

    23 8 Отговор
    Не за гражданите, а за човека!
    Днес, ако бяхте гласували свалянето на охрата и комисия по разследване на имуществото на пеевски и борисов, щеше да е един щастлив ден за изнемощялия български народ!
    И фойерверки щеше да има!
    Сега няма да съберете 160 гласа, да изринете кочината във ВСС.
    Аз ви бием шута!

    Коментиран от #65

    11:16 07.05.2026

  • 10 1488

    5 18 Отговор
    румен до една година връща лева, казармата и излизаме от нато и ес

    11:16 07.05.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    Поне да спрат с помпозните изцепки и да си мерят думите щото се разминават с действията им!

    11:17 07.05.2026

  • 12 Че те и сега работят в интерес на

    17 1 Отговор
    гражданите. На определени граждани - няколко стотин хиляди. И още толкова на ТЕЛК - от по мургавия модел.

    11:17 07.05.2026

  • 13 Кутев то има конкретика

    9 2 Отговор
    Вече трябва да излезете от общите приказки и дрънканици в стил ППДБ и БСП. Никой няма нужда от това.

    11:17 07.05.2026

  • 14 Партията да се консолидира

    7 1 Отговор
    На по глупавите новаци много много да не им се дава думата да ръсят глупости.

    11:19 07.05.2026

  • 15 Българин

    18 1 Отговор

    До коментар #8 от "кой мy дpeмe":

    Толкова са нагли от ПБ, че Витанов е казал, че си имали свой дневен ред и скоро хората щели да видят борбата с олигархията. По-голяма наглост надали има.

    11:19 07.05.2026

  • 16 В кои

    13 1 Отговор
    времена живеете и стига сте дуднели клишета и тъпни ! Нито компетентност , нито реална представа от живота и политиката !

    Коментиран от #21

    11:20 07.05.2026

  • 17 анонимен

    17 1 Отговор
    Типично по комунистически бля-бля-бля, защо не приеха ПБ комисия за разглеждане имотното състояние на Пеевски предложено от ПП-ДБ. Нали се борят за гражданите срещу олигарсите!!!! Защото трябва да създадат и за техният олигарх Прокопиев. Котило - на БКП , и една зодия - фалш , лъжи и пари !

    11:20 07.05.2026

  • 18 Аз като чуя за граждани и се сещам

    11 1 Отговор
    За едни други граждани дето нито учат нито работят и за да не ги обидим наричаме всички останали граждани.

    Коментиран от #26

    11:22 07.05.2026

  • 19 анонимен

    10 0 Отговор
    ПБ е съкращение на Пеевски-Борисов !!!

    СТАДО ???

    Коментиран от #22

    11:22 07.05.2026

  • 20 пенсионер от Варна

    7 0 Отговор
    за мен, докато не видя , сте едно ала-бала !

    Коментиран от #25

    11:23 07.05.2026

  • 21 Ми те от къде да имат реална представа

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "В кои":

    Те си имат хора за всичко които им карат и поддържат колите чистят и пазаруват водят им децата на училище карат им самолетите и така нататък.

    11:24 07.05.2026

  • 22 Ми май

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "анонимен":

    Така излиза.

    11:25 07.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Велислав Величков,ромлянин 8ми разряд

    3 0 Отговор
    Ауууууу...У !
    Вашето наше ли е иеашето чие,бе ?!

    11:27 07.05.2026

  • 25 При Соца имаше ала-бала -ница

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "пенсионер от Варна":

    пенсионер от Варна
    10ОТГОВОР
    за мен, докато не видя , сте едно ала-бала !
    -;-
    При Соца имаше ала-бала -ница - турска паница ....

    Сега ще видим модела Борисов -Пеевски как ще стане Радиеевски!

    11:29 07.05.2026

  • 26 Абе и да слагаш минус все тая

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Аз като чуя за граждани и се сещам":

    В България живеят българи. Другото е някакъв толеранс към малцинствата. А това до нищо добро не води защото не е вярно. Граждани сме ама те са по граждани от българските граждани.

    11:29 07.05.2026

  • 27 Непознат

    6 3 Отговор
    Вие да не дължите неустойки по договор, че продължавате да плюете и след изборите? Сглобкаджии продажни! Бяхте на власт последните години и вместо да си направите комисиите и да се вкарате взаимно в зандана, вие пихте мазно кафе и се препрахте взаимно!

    11:30 07.05.2026

  • 28 В Америка всички са американци

    0 1 Отговор
    Стига вече с това клише гражданите.

    11:31 07.05.2026

  • 29 Трябва

    4 0 Отговор
    Антон Кутев, "Прогресивна България":
    -1-"Трябва да се преборим с корпоративните интереси, за да осигурим достъпно и качествено здравеопазване.
    -2-Трябва да ремонтираме системата за образование така, че с нея да се гордеят внуците ни.
    -3-Трябва да осигурим защита за онеправданите и наказание за корумпираните и престъпниците.

    Иначе казано.
    -4-Трябва да върнем държавата на нейното място в услуга на гражданите, от където систематично се опитват да я изместят търговците на национален суверенитет."
    -;-
    Путини имаше 6 цели
    Другаря Кутев е скромен с 4-те трябва.

    11:32 07.05.2026

  • 30 кРадев, Бойко и Делян са руски проксита!

    7 1 Отговор
    А ето и първото гласуване на комисия за разследване на доходите и разходите на Пееф. Новата власт прогресивно разгражда модела Буци-Шиши, като му слага чадър. 🤪

    Коментиран от #66

    11:34 07.05.2026

  • 31 Ами сега?

    3 0 Отговор
    "ПБ" = Пеевски и Борисов

    11:36 07.05.2026

  • 32 Ала-баланица

    3 0 Отговор
    Ако не спрете милиардите за оръжие, значи сте от котилото на националните предатели. Всичко друго е ала-бала

    11:37 07.05.2026

  • 33 Ало Ало

    8 1 Отговор
    18 милионна Нидерландия има преко сили 20 000 държавни служители заедно с местните власти.
    6,5 милионна България има 440 000 на държавна хранилка.

    Коментиран от #38

    11:38 07.05.2026

  • 34 Кажи честно ... 🤣

    8 0 Отговор
    Какъв финес само от червените бokлyци - От: "Ще работим за хората" минаха на:"Ще работим за гражданите" и ... готово, корупцията и олигархията е победена .

    Много поЗдрави на всички гласували за Радев. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #49

    11:39 07.05.2026

  • 35 Историята помни

    6 0 Отговор
    Едно време, по времето на СтаниШеф, на тpoЛовете им викаха кутевчета . Спомняте ли си ?

    11:40 07.05.2026

  • 36 Цървул

    3 1 Отговор
    Принуждавайте , преборвайте се , ремонтирайте . Ако не успеете , няма страшно . Идват Възраждане , след вас . А вие - на опашката .

    11:41 07.05.2026

  • 37 Лама Ники

    2 1 Отговор
    Ние от ПП и ДБ открай време борим модела Радев. Подкрепете ни, за да го преборим.

    Коментиран от #39, #45

    11:41 07.05.2026

  • 38 Коректор

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Ало Ало":

    Над 600 000 са на гърба на работещите .

    Коментиран от #46

    11:42 07.05.2026

  • 39 Няма нужда

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Лама Ники":

    Той сам ще падне без проблеми.

    Коментиран от #42

    11:44 07.05.2026

  • 40 Възpожденец 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Мисля, че площадите ще се напълнят още преди да са минали 100-те дена от новото Правителство.
    И тогава ще бъде страшно, няма да бъдат мирни както през декември 2025-та

    11:45 07.05.2026

  • 41 няма да е лесно

    4 1 Отговор
    400 хиляди партийни калинки на ГЕРБ, набутани в държавната и общинските администрации! Една част от тях не знаят къде и какво е работното им място. Те само получават заплати и бонуси! Изцяло блокирана и неефективна правоохранителна и правораздавателна система. Начело на която, са хора със зависимости - партийни, мафиотски, роднински и всякакви други!

    Коментиран от #43

    11:45 07.05.2026

  • 42 не само че няма да падне само

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Няма нужда":

    Ами и площада няма да може да го изгони. Страхлив е и няма да подаде оставка.

    11:46 07.05.2026

  • 43 много интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "няма да е лесно":

    нали Гюров ги смени бре? А ГЕРБ не е на власт от 2020 година.

    11:47 07.05.2026

  • 44 Този

    2 0 Отговор
    се изказва Рязко и Директно, и май новото мнозинство сами ще се бутнат.
    Цитирам го , по радио Хоризонт - "имаше бюджет за 2026 година, не знам защо не беше приет..." Та това е г-н Антон Кутев - не е разбрал защо имаше митинги и протести, не е разбрал защо падна правителството и ЗАЩО ГИ ИЗБРАХА да управляват... Не е добре г-н Радев!

    11:48 07.05.2026

  • 45 мафията си има държава

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "Лама Ники":

    Затова ли бяхте в "СГЛОБКАТА"? Затова ли "пихте мазно турско кафе в скута на Пеевски"? Затова ли променихте Конституцията така, че цялата държава блокира? Вие сте част от мафията! (Петрохан и още 2200 НПО набутани да получават милиони по различни проекти)

    11:49 07.05.2026

  • 46 МутеВуте

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Коректор":

    600 000 х 3000 евро всякакви разходи средно ТОВА СА 1 800 000 000 евро разходи за паразитна администрация на БЮДЖЕТ без да си пращат осигуровките и пенсиите. Как ще сме добре бе КУТЕВ?

    11:50 07.05.2026

  • 47 гост

    3 0 Отговор
    Започнаха с вицовете от ден 1!

    11:51 07.05.2026

  • 48 Политик

    1 0 Отговор
    Тоя какво е работил през живота си?

    11:52 07.05.2026

  • 49 дайте да дадем

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Кажи честно ... 🤣":

    "Работим за хората" е девиз на Пеевски. Само не казва, за кои хора?

    11:52 07.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Българин

    2 1 Отговор
    Днес ПБ изцяло се въздържа от разследване на Пеевски. Евала, още в началото доказахте очевидното.

    11:54 07.05.2026

  • 52 Абе, Футев

    3 0 Отговор
    Нали вие ще сте институциите? Кой ще принудиш да работи бързо, ефективно и в интерес на гражданите?
    Днес ви видяхме, как по принуда, бързо и ефективно отрязахте и граждани и селяни от справедливостта да разследвате имуществото на Пеевски и Прокрпиев и на този хилав народец стоварихте на гърбовете ни да влачим 200 кг сумисти и каратисти!
    А ще теглите заеми?
    Лошо потръгнахте!

    11:55 07.05.2026

  • 53 Истината......

    2 0 Отговор
    Бядисаните , разсипахме и унищожихме всичко оставено от предците ни ,но с новото настъпление , с помощта на гласуваното НИ народно доверие --- обещаваме , да уплетем народа си в непосилна дългова спирала И....и ...и вече запомнете ---вече НИКОЙ ,ама НИКОЙ няма да ни спре....

    12:00 07.05.2026

  • 54 Опа

    2 0 Отговор
    Ние такива вече ги чухме и ще видим от какво ще се отречете и от какво ще започнете и какво ще разграждате или какво ще надграждате. Вече се носят слухове, че няма да махате охраната и сигурно за сметката на пенсионерите и данъците.

    12:01 07.05.2026

  • 55 коко

    2 0 Отговор
    България ще стане цивилизована страна когато се появят тоалетни в метрото и парковете.

    12:05 07.05.2026

  • 56 Зоолог коко

    2 0 Отговор
    България е страната на калинките.

    12:07 07.05.2026

  • 57 Охобохо

    1 0 Отговор
    Прасенцата май ще станат три.Дано да греша. Българите рипнаха с възторжен скок, от трън, та на глог. Смениха овчаря, ама си остават овце...

    12:08 07.05.2026

  • 58 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ТОЗИ НА СНИМКАТА, МАЙ ПРИЛИЧА НА ,,КУТЬО МАРИЙКИН,,? И ТЕЗИ НИ ПРЕЦАКАХА!

    12:08 07.05.2026

  • 59 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор
    Защото сме проГРЕСисти😁

    12:12 07.05.2026

  • 60 Гошо

    0 0 Отговор
    Айде няма нужда...
    И вие сте същите.

    12:12 07.05.2026

  • 61 Де бре кутьо

    1 0 Отговор
    Кутьо,имаме един прекрасен лаф.Бързата кучка,слепи ги ражда.Така че,не бързай,щото може 1,4млн.заблудени да гласуваха за вас(а може би си откраднахте изборите),но останалите 5млн. ще ви пометем ако стъпите на криво.

    12:18 07.05.2026

  • 62 Ост гост

    0 0 Отговор
    Д... Ю... Рак

    12:19 07.05.2026

  • 63 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Но най-напред ще теглят нов дълг да назначат 2000-3000 нови техни чиновници.

    12:19 07.05.2026

  • 64 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Това и очаквахме.

    12:21 07.05.2026

  • 65 Да бе да

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Видяхме ви как работите":

    Изнемощял народ ли?ХАХА,застанах на едно кръстовище в София,с цел да видя по колко хора се возят в един автомобил.Ами редко виждах по двама в кола,а за трима няма и да коментирам.Гледах и по кафета,капанчета и ресторанти.Ми без предварителна резервйция,място няма.

    12:22 07.05.2026

  • 66 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "кРадев, Бойко и Делян са руски проксита!":

    Е, друго не сме и очаквали.

    12:24 07.05.2026

  • 67 Кого

    1 0 Отговор
    ще принудиш фюрерче тъпо

    12:25 07.05.2026

  • 68 дондьо 2026

    0 0 Отговор
    щяхме да измръзнем! няма
    газ ! няма това няма онова
    дано опозицията
    да ги смири !?!?

    12:25 07.05.2026

