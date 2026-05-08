Антон Кутев: Аз лично очаквам това правителство да има дълъг живот, промяната ще се случи

8 Май, 2026 18:43 846 44

  антон кутев
  • министри-
  • управление

Дали охраната на Пеевски ще остане, има орган, който ще го реши. Нашата работа на НС и правителството е да накараме този орган да работи, така както хората очакват от него

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Някои от министрите ги познавам, други – не. Нямаме много време оттук-нататък и трябва много бързо да правим това, което сме обещали - промяната трябва да се случи. Големият брой непознати за нас министри са точно този знак, че ние търсим промяната и нови начини за правене на политика. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“Антон Кутев в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Аз лично очаквам това правителство да има дълъг живот. Ние трябва да ги видим какво правят тези хора, защото Радев ги е избрал. Аз съм убеден, че изборът им почива на едно - изпълнение на приоритетите, за които стана дума, поясни той.

Връзката с БСП е много по-голяма, отколкото с ИТН. БСП има много по-голям опит и то в изграждането на кадри, пошегува се той по повод забележката за министри, които са кадри на ИТН.

Не е редно Народното събрание (НС) да сваля или вдига охраната на някой. НС е върховният законодателен орган, то се занимава с принципите. И всеки опит, в който правиш за промени през НС заради определен човек, какъвто беше промяната на Конституцията, той води до тежки драматизми. Дали охраната на Пеевски ще остане, има орган, който ще го реши. Нашата работа на НС и правителството е да накараме този орган да работи, така както хората очакват от него. Хората очакват да се свали охраната на Пеевски, защото на всички нас ни изглежда не само несправедливо, а вредно за държавния бюджет и за държавата той да има охрана от НСО. Това вероятно ще стане, но не през анкетна комисия. Не си спомням временна анкетна комисия, която да е свършила работа и да е извадила факти. От друга страна вероятността да бъде избелен разследващия е много голяма, обясни Кутев.

Той бе категоричен, че промяната в България ще се случи и тя ще се случи по реда, по който трябва. „Голяма грешка беше, че поради неспособността си да управляват последните няколко правителства заобикаляха законовите регламенти и се опитваха и се опитваха да постигнат същия резултат с други средства. И вместо да накараш прокуратурата и съда, комисията да си вършат работата, ти през цялото време се мъчиш да заобиколиш и понеже имаш някакво влияние в парламента, дай ще го правим през парламента. Смисълът на демокрацията и на едно съвременно уреждане на обществото е всеки да си свърши работата”, подчерта Антон Кутев.


  • 1 Малий

    24 0 Отговор
    Хората гласуваха за от същото.

    18:44 08.05.2026

  • 2 Българин

    37 2 Отговор
    Никаква промяна няма да има. И никаква борба с олигархията.

    Коментиран от #17

    18:45 08.05.2026

  • 3 Бях притеснен

    27 0 Отговор
    Цял час беше минал без да показват тоя, но сега вече е ок

    18:46 08.05.2026

  • 4 Ххх

    2 24 Отговор
    Сега Радев има възможност да ликвидира мутрите, дано го направи.

    Коментиран от #36, #37

    18:46 08.05.2026

  • 5 1111

    26 0 Отговор
    Аз нищо не очаквам от вас, но ако успееш малко да намалиш децибелите, може да станеш малко по-поносим!

    18:46 08.05.2026

  • 6 Цвете

    26 0 Отговор
    СКЪПО И ПРЕСКЪПО ЩЕ СИ ПЛАТИТЕ ЗА ЛЪЖИТЕ. 👺🤔🙃😉🐏😠✈️

    18:47 08.05.2026

  • 8 Българин

    19 1 Отговор
    Най-много да свалят охраната на Пеевски, но само за очи пред хората. Иначе никой няма да го разследва, нито съди.

    18:50 08.05.2026

  • 9 Пфууу

    22 0 Отговор
    Противник мазен комуняга.

    18:51 08.05.2026

  • 10 12340

    8 2 Отговор
    Цветанка

    Коментиран от #42

    18:51 08.05.2026

  • 11 промяната ще се случи наистина

    11 3 Отговор
    когато на тиквите се проведе разследване за всички далавери
    общ поръчки
    издирване на чекмеджета и офшорки по света и връщането на заграбено АКО ИМА
    и тогава в затвора тез общ поръчкари и посредници

    а другото е като в приказките че ще стане живота по хубав и справедлив с подобен ес стандарт
    което е утопия

    18:52 08.05.2026

  • 12 Тошко

    22 0 Отговор
    Тоз дето гласува
    Пеевски да стане шеф на
    ДАНС и счупи стъклото на белият автобус сега морал раздава ха ха ха

    18:52 08.05.2026

  • 13 Време

    8 0 Отговор
    Е магнитския с-и-чуг да си получи заслуженото нали викаше под Президентсвото

    18:55 08.05.2026

  • 14 Софето

    22 1 Отговор
    До кметските избори, протеста ще се надигне

    18:56 08.05.2026

  • 15 Хахаха

    22 0 Отговор
    Боклуци до зимата сте

    18:57 08.05.2026

  • 16 Бей

    19 0 Отговор
    Нов бар.дак със стари ку. р.. ви, каква промяна

    18:58 08.05.2026

  • 17 ГЕРБ

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Ха ха ха хак ви е с тези комуняги

    Коментиран от #24

    18:59 08.05.2026

  • 18 Дебелото

    16 1 Отговор
    с червена вратовръзка може да е спокойно.Нищо няма да му се случи.А преди време как се дереше наричайки сегашния управленец "мистър Кеш".Всичко както казва Бойку е пунта Мара.А Кутев затова го вземаха-да замазва положението с борбата епична с Олигархията.Много го бива!

    19:00 08.05.2026

  • 19 Тоалетна Хартия

    15 1 Отговор
    Радев е нещо, като оная плява....

    19:00 08.05.2026

  • 20 Демокрация

    13 0 Отговор
    Духът от бутилката отдавна е изпуснат. При тоталитаризма можехте да планирате нещо,но сега в ерата на интернет,свободно движение на идеи,стоки,хора , капитали и всевъзможни изкушения, хората предпочитат да се движат по най- малко съпротивление. С други думи удоволствията от всякакъв тип са все по достъпни

    и никой не иска да гърби. Все по- малко младежи искат да учат или работят,да раждат и отглеждат деца и скоро ни очаква ситуация на липса на достатъчно работни пчели и много търтеи. А оптимиста Кутев нека си разтяга локуми...

    19:04 08.05.2026

  • 21 За Кутата

    12 0 Отговор
    промяна за хората подмяна

    19:04 08.05.2026

  • 22 Кутьо Маринкин

    10 1 Отговор
    Няма начин да не е тъй, че пак лапнах кокала с хоризонт 4 години!

    19:07 08.05.2026

  • 23 Хаха

    1 9 Отговор
    Кутев , беше просто брилянтен при Цецка кобрата.

    19:09 08.05.2026

  • 24 Хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "ГЕРБ":

    Същото като с вас е, нали сте си едно.

    19:09 08.05.2026

  • 25 Този

    18 0 Отговор
    Баща му е бил първи секретар на един от районите в София.На другия Слави Василев пък здрави ченгета -заграбили хладилния завод в София.По една телевизия пеят за Русия и срещу ЕС все още.Другия летящия пък учил и бил ЗКПЧ.
    Накъде ще завлекат народа и държавицата се сещайте.Каквото и да ни говорят тези.

    19:11 08.05.2026

  • 26 очевидно

    7 6 Отговор
    Урсулата вече поздрави Радев и му нареди да не мърда от нейните директиви! Какво да очакваме? Явно само лъжливи обещания! Като кажат "демокрация и справедливост" и действат по урсулски наредби - нищо добро няма да дойте! Нов "проект" управляван и очевидно дошъл на власт с помощ "отвън"! Поговорката казва - "Пременил се Илия, огледал се - пак в тия!"

    Коментиран от #32

    19:16 08.05.2026

  • 27 Едва ли

    17 1 Отговор
    милион и половина са искали да ги управляват кутьо, дондьо и дружинка

    Коментиран от #28

    19:16 08.05.2026

  • 28 истината

    14 0 Отговор

    До коментар #27 от "Едва ли":

    ще излиза постепенно! Засега стана ясно, че корпоративният вот от над 350 хил. са се прелели в новият проект!

    19:17 08.05.2026

  • 29 !!!?

    13 0 Отговор
    Така и не разбрахме как кохортата на Мистър Кеш ще бори "Олигархията"...!?
    Апропо, даже хората не чуха от Мистър Кеш що за животно е това "Олигархия" !!!?

    19:18 08.05.2026

  • 30 Последния Софиянец

    14 0 Отговор
    Пред министерски съвет под дъжда граждани посрещнаха радев с мегафони и скандирания - "какво правят славчовите калинки на орлин алексиев и таки във вашето правителство" и " Края ти ще е зловещ и кошмарен"...Радев гузен избяга и се скри. .

    19:19 08.05.2026

  • 31 КАТО ВИДЯХ ПРАВИТЕЛСТВОТО

    16 0 Отговор
    Не е сигурно че ще изкарате мандата.

    19:20 08.05.2026

  • 32 !!!?

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "очевидно":

    Който плаща той поръчва музиката...това всяко дете го знае !

    19:22 08.05.2026

  • 33 ХЪ ХЪ ЪЪ

    10 0 Отговор
    Дълъг дълъг колко да е дълъг до есента най много, Руменчо каскета предаде хората и се съюзи с мафията.

    19:22 08.05.2026

  • 34 Казанлъшкия

    8 1 Отговор
    Защо оставихте охраната на Шиши и предадохте хората?

    19:27 08.05.2026

  • 35 МЪЧНО МИ Е ЗА КУТЕВ

    6 2 Отговор
    Сигурно е вярвал, че ще има промяна.

    19:28 08.05.2026

  • 36 Баро Киро

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ххх":

    Наистина ли вярвате в чудеса??? Със старите урви които изпълзаха....и ей тоя мазния комундел...

    19:28 08.05.2026

  • 37 Охобохо

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ххх":

    Най много и той да завие като вълк, като му сложат чатала...

    19:30 08.05.2026

  • 38 Да попитам:

    8 0 Отговор
    Този за дебили ли мисли всичките БЪЛГАРИ??? Вярно е,че има и такива,които винаги гласуват за следващия "спасител",но това съвсем не е основание,този да плещи абсолютни глупости! За какъв орган,който ще свали охраната на намагнитения става въпрос,този празнословец не казва! Нали и до този момент органът съществува,защо не си свърши работата? Дори един от органите/прокуратурата/ е прекратил разследването за незаконно придобитото имущество на шишко! Кутев ни праща за зелен хайвер,като ни нарежда да чакаме от умрял писмо!!!

    19:30 08.05.2026

  • 39 ЧИЧО

    6 0 Отговор
    Днес срештнах мой познат и селски, който живее в Турция и е двоен гражданин. За 15 години стаж в БГ е вземал 538 лв пенсия. Аз за 30 години и стаж в чужбина общо 45 години ми начислиха 329 лв пенсия. Къде е правдата ! Така, че Кутев не се хвали , всичките работите за личното си благо, народа кучета ги яли.

    19:32 08.05.2026

  • 40 Гост

    3 4 Отговор
    НС не вдига или назначава охрана някому, защото е законодателен орган, а не охранителна фирма, ако парламентът изземе и тези функции, то следва службите- държавна хранилка да бъдат закрити.

    19:34 08.05.2026

  • 41 мдда

    5 0 Отговор
    Е нали си негов бек-вокал. То остава да почнеш да риташ паничката си.

    19:39 08.05.2026

  • 42 Да попитам:

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "12340":

    Тази мисирка защо си е разчекнала така муцуната??? Какво се е приготвила да лапне?!

    19:41 08.05.2026

  • 43 Васил

    1 0 Отговор
    Като гледам какви ги забъркват от първите дни съмнявам се че ще изкара и до есента.

    20:21 08.05.2026

  • 44 Мунчо

    1 0 Отговор
    Дълъг живот на правителството, е колко да е дълъг Кутев! До на есен!

    20:25 08.05.2026

