Антон Кутев: Аз лично очаквам това правителство да има дълъг живот, промяната ще се случи

Някои от министрите ги познавам, други – не. Нямаме много време оттук-нататък и трябва много бързо да правим това, което сме обещали - промяната трябва да се случи. Големият брой непознати за нас министри са точно този знак, че ние търсим промяната и нови начини за правене на политика. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“Антон Кутев в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Аз лично очаквам това правителство да има дълъг живот. Ние трябва да ги видим какво правят тези хора, защото Радев ги е избрал. Аз съм убеден, че изборът им почива на едно - изпълнение на приоритетите, за които стана дума, поясни той.

Връзката с БСП е много по-голяма, отколкото с ИТН. БСП има много по-голям опит и то в изграждането на кадри, пошегува се той по повод забележката за министри, които са кадри на ИТН.

Не е редно Народното събрание (НС) да сваля или вдига охраната на някой. НС е върховният законодателен орган, то се занимава с принципите. И всеки опит, в който правиш за промени през НС заради определен човек, какъвто беше промяната на Конституцията, той води до тежки драматизми. Дали охраната на Пеевски ще остане, има орган, който ще го реши. Нашата работа на НС и правителството е да накараме този орган да работи, така както хората очакват от него. Хората очакват да се свали охраната на Пеевски, защото на всички нас ни изглежда не само несправедливо, а вредно за държавния бюджет и за държавата той да има охрана от НСО. Това вероятно ще стане, но не през анкетна комисия. Не си спомням временна анкетна комисия, която да е свършила работа и да е извадила факти. От друга страна вероятността да бъде избелен разследващия е много голяма, обясни Кутев.

Той бе категоричен, че промяната в България ще се случи и тя ще се случи по реда, по който трябва. „Голяма грешка беше, че поради неспособността си да управляват последните няколко правителства заобикаляха законовите регламенти и се опитваха и се опитваха да постигнат същия резултат с други средства. И вместо да накараш прокуратурата и съда, комисията да си вършат работата, ти през цялото време се мъчиш да заобиколиш и понеже имаш някакво влияние в парламента, дай ще го правим през парламента. Смисълът на демокрацията и на едно съвременно уреждане на обществото е всеки да си свърши работата”, подчерта Антон Кутев.