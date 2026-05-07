България предаде на Европейската комисия Националния план за диверсификация на доставките на природен газ

7 Май, 2026 13:08 740 8

България показва, че действа навременно, последователно и в пълно съответствие с европейските цели

Снимка: Министерство на енергетиката
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България официално предаде на Европейската комисия своя Национален план за диверсификация на доставките на природен газ, изготвен в съответствие с новия европейски регламент за постепенно прекратяване на вноса на руски газ. Документът представя цялостната стратегия на страната за гарантиране на сигурни, устойчиви и конкурентни доставки, основана на алтернативни източници, нови маршрути и модернизирана инфраструктура.

Планът поставя силен акцент върху развитието на Вертикалния газов коридор, разширяването на междусистемните връзки, увеличаването на капацитета на ПГХ „Чирен“ и достъпа до международни LNG пазари.

С изготвянето на плана демонстрирахме проактивна позиция, допринасяйки за изпълнение на общата европейска цел за енергийна независимост и устойчивост, изтъкна по този повод министърът на енергетиката Трайчо Трайков. По неговите думи документът затвърждава лидерската роля на страната при гарантиране на енергийната сигурност за икономиките и гражданите на Стария континент.

Европейската комисия беше информирана, че страната вече изпълнява ключови мерки, включително инфраструктурни проекти, оптимизация на системната гъвкавост и механизми за координация между институциите и операторите. Планът подчертава, че предприетите действия са напълно съобразени с принципите на солидарност и свободно движение на газ в рамките на ЕС.

С този стратегически документ България показва, че действа навременно, последователно и в пълно съответствие с европейските цели, като превръща диверсификацията в реална, измерима и устойчива политика, каза още министър Трайков. Страната демонстрира, че разполага с конкретни проекти, ясни срокове и стабилна визия за бъдещето на енергийната система.

Предаването на плана подчертава ролята на България като надежден партньор в регионалната енергийна архитектура и активен участник в изграждането на модерна, свързана и конкурентна инфраструктура. Документът изпраща ясен сигнал, че страната работи последователно за намаляване на зависимостите, повишаване на сигурността на доставките и укрепване на устойчивостта на европейския енергиен пазар.

С представянето на Националния план България затвърждава своя ангажимент към общите европейски цели и доказва, че превръща политическите приоритети в конкретни действия, които имат реален ефект за страната и региона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 България я няма от 30 години

    18 2 Отговор
    На Брюксел прадават предателите.

    13:10 07.05.2026

  • 2 Трол

    10 4 Отговор
    Не се ли диверсифицирахме вече?

    13:12 07.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Датисер@вустат@, Трайчо

    18 0 Отговор
    Кви планове бе, амбреаж. Ставай се махай

    13:14 07.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ф-остат@

    16 0 Отговор
    Изчезни, пее-р@с смачкан

    13:15 07.05.2026

  • 7 Перо

    14 0 Отговор
    Предаденият план е за доставки и цени за които няма да има потребители, а рекет! Защо не изчакаха унтерменшите гласуването в НС за разрешение да се доставя руска газ, подобно на Унгария и Словакия?

    13:27 07.05.2026

  • 8 Още една глупост на Трайчо

    7 0 Отговор
    Нека не се чудят от ППДБ, че ПБ не им гласуват комисиите. С такива ходове скоро те могат да се окажат в тотална изолация.

    14:03 07.05.2026

