Радан Кънев: Има тревожен сигнал, че Радев няма намерение да демонтира модела "Пеевски", а да го наследи, да го ползва

Моята първа реакция за послание е, че всичката власт е в две ръце – те принадлежат на г-н Радев. Министерският съвет е изпълнен с хора, които назад през годините имат своята чиновническа роля, но нямат политика. Това е знак, че събирането на цялата държавна власт на едно място продължава и се ускорява. Това каза в "Лице в лице" по bTV евродепутатът Радан Кънев за представения от Румен Радев проект на състав и структура на правителство, цитиран от novini.bg.
Избирателите казаха, че искат силно, еднопартийно управление, искат ясно лидерство. Оттук нататък дали лидерът трябва да се обгради с хора без политически убеждения и дали може да той да управлява политиката във всички сектор, аз лично подхождам много скептично. Аз смятам, че на тези постове трябва да има хора с ясни убеждения накъде да водят политиката, заяви Кънев.
Очаквах да видя имената на министрите в Министерството на външните работи и Министерството на енергетиката, защото тези министерства определят посоката на външната политика и на икономиката на страната. Сега, като виждаме тези две имена (Велислава Петрова-Чамова и Ива Петрова – б.ред.), нищо не ни става по-ясно, добави той.
Интересни са ми ресорите, които не знаем, на двамата вицепремиери без портфейл. Сред познатите лица в този кабинет, които познавам, бих казал, че Иво Христов и Атанас Пеканов са в две противоположности – изявен русофил и безогледен проевропеец. Какви ресори ще имат тези двама вицепремиери и дали ще го има ресорът на силовия вицепремиер, е много важен въпрос. Мисля, че тук имаме още един ясен знак – че човек с ясен публичен конфликт с това, което наричаме модела "Пеевски", като Иван Демерджиев, не получава вицепремиерска позиция. Това е един тревожен сигнал, че Радев няма намерение да демонтира модела, а има намерение да го наследи, да го използва, подчерта евродепутатът.
Той коментира и отказа на "Прогресивна България" да подкрепи създаването на комисия за разследването на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски.
За мен отговорът им не е убедителен, не знам дали е убедителен за техните избиратели. Тази комисия трябва да даде публичен отговор как в България се събират тези пари. Как тези структуроопределящи предприятия като КТБ и като "Булгартабак" попадат в едни и същи ръце? За мен отговорът е ясен. Тези процеси се управляват от българските тайни служби. Върхът на тези концентрация на средства е г-н Пеевски, но реалните лостове на властта са някъде отзад. Ако се отказва публичен коментар на тези въпроси, това е тревожен сигнал.
Ако това нещо не се реформира, всички приказки за борба с олигархията ще останат на вятъра, каза Радан Кънев.
Поставя се и въпросът дали тези ченгеджийски влияния ще бъдат отхвърлени, когато се избира новият състав на Висшия съдебен съвет. Защото, ако една държава има проблеми по върховете на правосъдието, тя не може да е правова държава, добави той.
Г-н Радев дойде на вълната на едни големи обществени очаквания. Той има възможност да създаде комфортно мнозинство от 160 гласа за такава възможност. Едва ли ще има друга политическа сила в обозримо бъдеще. Практиката показва, че смели реформи, ако не започнат до шест месеца от съставянето на правителството, няма да започнат никога, заяви още Кънев.
Той изрази подозрение, че е възможно вече да има договорка между "Прогресивна България" и ГЕРБ за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.
1 Българин
До коментар #1 от "Българин":Кънев,Жани вие от ДП и ПП се сглобихте с пеевско-герберската мафия и изпрахте Борисов и Пеевски. Трудно ще му на Радев да разгради сглобката ви, но ще опита.
19 Тревожно
До коментар #22 от "С толкова кадри на ППДБ":И кои кадри в кабинета са на ПП ДБ?
Стигнахте с наглостта си до там , че пак заедно с тях да отнемете на президента Радев даже държавният автомобил.
Дебилизмът вече е в крайна форма при тези боклуци! Добре че ги разкарахме веднъж завинаги!
