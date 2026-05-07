Радан Кънев: Има тревожен сигнал, че Радев няма намерение да демонтира модела "Пеевски", а да го наследи, да го ползва

7 Май, 2026 19:05 992 36

Министерският съвет е изпълнен с хора, които назад през годините имат своята чиновническа роля, но нямат политика. Това е знак, че събирането на цялата държавна власт на едно място продължава и се ускорява, коментира още евродепутатът

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Моята първа реакция за послание е, че всичката власт е в две ръце – те принадлежат на г-н Радев. Министерският съвет е изпълнен с хора, които назад през годините имат своята чиновническа роля, но нямат политика. Това е знак, че събирането на цялата държавна власт на едно място продължава и се ускорява. Това каза в "Лице в лице" по bTV евродепутатът Радан Кънев за представения от Румен Радев проект на състав и структура на правителство, цитиран от novini.bg.

Избирателите казаха, че искат силно, еднопартийно управление, искат ясно лидерство. Оттук нататък дали лидерът трябва да се обгради с хора без политически убеждения и дали може да той да управлява политиката във всички сектор, аз лично подхождам много скептично. Аз смятам, че на тези постове трябва да има хора с ясни убеждения накъде да водят политиката, заяви Кънев.

Очаквах да видя имената на министрите в Министерството на външните работи и Министерството на енергетиката, защото тези министерства определят посоката на външната политика и на икономиката на страната. Сега, като виждаме тези две имена (Велислава Петрова-Чамова и Ива Петрова – б.ред.), нищо не ни става по-ясно, добави той.

Интересни са ми ресорите, които не знаем, на двамата вицепремиери без портфейл. Сред познатите лица в този кабинет, които познавам, бих казал, че Иво Христов и Атанас Пеканов са в две противоположности – изявен русофил и безогледен проевропеец. Какви ресори ще имат тези двама вицепремиери и дали ще го има ресорът на силовия вицепремиер, е много важен въпрос. Мисля, че тук имаме още един ясен знак – че човек с ясен публичен конфликт с това, което наричаме модела "Пеевски", като Иван Демерджиев, не получава вицепремиерска позиция. Това е един тревожен сигнал, че Радев няма намерение да демонтира модела, а има намерение да го наследи, да го използва, подчерта евродепутатът.

Той коментира и отказа на "Прогресивна България" да подкрепи създаването на комисия за разследването на имуществото на лидера на ДПС Делян Пеевски.

За мен отговорът им не е убедителен, не знам дали е убедителен за техните избиратели. Тази комисия трябва да даде публичен отговор как в България се събират тези пари. Как тези структуроопределящи предприятия като КТБ и като "Булгартабак" попадат в едни и същи ръце? За мен отговорът е ясен. Тези процеси се управляват от българските тайни служби. Върхът на тези концентрация на средства е г-н Пеевски, но реалните лостове на властта са някъде отзад. Ако се отказва публичен коментар на тези въпроси, това е тревожен сигнал.

Ако това нещо не се реформира, всички приказки за борба с олигархията ще останат на вятъра, каза Радан Кънев.
Поставя се и въпросът дали тези ченгеджийски влияния ще бъдат отхвърлени, когато се избира новият състав на Висшия съдебен съвет. Защото, ако една държава има проблеми по върховете на правосъдието, тя не може да е правова държава, добави той.

Г-н Радев дойде на вълната на едни големи обществени очаквания. Той има възможност да създаде комфортно мнозинство от 160 гласа за такава възможност. Едва ли ще има друга политическа сила в обозримо бъдеще. Практиката показва, че смели реформи, ако не започнат до шест месеца от съставянето на правителството, няма да започнат никога, заяви още Кънев.

Той изрази подозрение, че е възможно вече да има договорка между "Прогресивна България" и ГЕРБ за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    19 12 Отговор
    Че ти какво очакваше? И Радев, и Пеевски са свързани с ДС.

    Коментиран от #5

    19:06 07.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Баце

    15 6 Отговор
    А кво да направи Радев с Пеевски , да даде на ПП-ДБ да го наследят те ли?

    19:08 07.05.2026

  • 4 празнодумец

    15 2 Отговор
    всяка държава си има мафия,тук мафията си има държава!

    19:09 07.05.2026

  • 5 Потресаващо!

    20 9 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Кънев,Жани вие от ДП и ПП се сглобихте с пеевско-герберската мафия и изпрахте Борисов и Пеевски. Трудно ще му на Радев да разгради сглобката ви, но ще опита.

    19:10 07.05.2026

  • 6 ьТВ

    22 5 Отговор
    Пак при Цветанка е говорилнята на Сорос !

    19:11 07.05.2026

  • 7 РумРадев

    17 4 Отговор
    Политическите партии очевидно не са осъзнали все още, че има нов шериф в града.

    19:11 07.05.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 6 Отговор
    А АЗ ВИЖДАМ КАБИНЕТ С ЯСНА А ТИ - КОРУПЦИОННА НАСОЧЕНОСТ
    ...... :)
    РАМАДАНЕ, МОЖЕШ ДА СЕ ИЗПОВЯДАШ ПРЕД ИВО ХРИСТОВ НА ФРЕНСКИ :)

    19:12 07.05.2026

  • 9 Гошо

    15 4 Отговор
    за Радан обаче има сигурно бъдеще ,че ще чака на опашката за социални помощи и повиквания от вестниците за подобни изказвания

    19:13 07.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ПЕТРОХАНЦИ

    18 6 Отговор
    Вият на умряло денонощно. Не разбират, че НЯМАТ ДУМАТА.

    19:14 07.05.2026

  • 12 Какво

    8 4 Отговор
    очакваш от потомствени комунисти ? Безумно грабене , лъжи , подмолност , нулев респект нито към България , настоящето и бъдещето ѝ , както и към българския народ ? И така десетилетия на гърба им ! И някой от тези ли да помисли за обществото ни ? Никога ! Само за себе си !

    19:15 07.05.2026

  • 13 Бай Ху

    8 2 Отговор
    а какво представлява "Моделът на Сорос"?

    19:15 07.05.2026

  • 14 Васил

    9 11 Отговор
    Ще се сетят овцете дето гласуваха за него че Радев е щедър на обещания щял да прави реформи е ква е тази реформа сливане на министерства разходите пак са си същите същият боклук като останалите това не е реформа а симулация на някаква дейност.

    19:15 07.05.2026

  • 15 !!!?

    15 5 Отговор
    Моделът на Радев - ново начало !!!?

    19:16 07.05.2026

  • 16 ЕЕЕИИИИЙ не спряха

    10 1 Отговор
    Да си чешат езиците. Всички сте за при бай ви Ставри той ще ви ги почеше. И изчакайте няколко месеца (но не години) и тогава ако заслужава Шута и във бездната. Е ТАКА СИ ВАДЯТ ХЛЯБА САМО ДУМИ ОПОРКИ НИКВИ ДЕЛА. Народа вече се осъзна.

    19:16 07.05.2026

  • 17 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Народа не е дорасъл за пряка демокрация по телефона.Иска си цар.

    19:17 07.05.2026

  • 18 Пенчо

    9 2 Отговор
    И този получава сигнали......отгоре!

    19:23 07.05.2026

  • 19 Тревожно

    6 7 Отговор
    няма. Рундьото е безобразник. Това чучело трябва да бъде изринато

    Коментиран от #24

    19:24 07.05.2026

  • 20 Ха ХаХа

    6 1 Отговор
    Какво ли да каже един еерас..

    19:26 07.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 С толкова кадри на ППДБ

    3 2 Отговор
    как Радан ще претендира, че са опозиция?!

    Шарлатаните пак са във властта!

    Коментиран от #26

    19:27 07.05.2026

  • 23 Радане,

    10 3 Отговор
    дълбокия, нагледахме ти се в управлението години наред - едното НИ-ЩО си. Сега благинката евродепутат. СТОЙ си там и не се обаждай ИЗТЕЖКО като авторитет. НЕ СИ!

    19:27 07.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 БаГо

    3 3 Отговор
    Гладна кокошка - просо сънува.

    19:29 07.05.2026

  • 26 Незнаещ

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "С толкова кадри на ППДБ":

    И кои кадри в кабинета са на ПП ДБ?

    19:30 07.05.2026

  • 27 Pадка Дълбoчиновa

    2 5 Отговор
    Не мога да я понасям, но в случая констатира очевадното.

    19:30 07.05.2026

  • 28 ПЬОДАЛИТЕ НЕ СА НА МОДА

    4 1 Отговор
    Даже и в България вече.

    19:30 07.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  19:37 07.05.2026

    4 1 Отговор
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К . п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    81г. Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу па ци СТИГАТ! СТИГАТ!
    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, фат ма ка ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!ДА СПАСИМ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ!
    ГОСПОД , ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р . $ТИ!

    19:37 07.05.2026

  • 31 Радан Кънев!! Една Шайка Меркантили

    3 1 Отговор
    По рождение ли си Идиот, или като влезе в Политиката, стана!

    19:38 07.05.2026

  • 32 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Ами нали точно вие създадохте моделът Борисов и Пеевски, след като Пеевски и Борисов бяха подвили ушички и дори не работеха заедно , вие ги събрахте и изпрахте и направихте легитимни, и даже променяхте конституцията заедно , че се и хвалехте с това!?
    Стигнахте с наглостта си до там , че пак заедно с тях да отнемете на президента Радев даже държавният автомобил.

    Дебилизмът вече е в крайна форма при тези боклуци! Добре че ги разкарахме веднъж завинаги!

    19:40 07.05.2026

  • 33 само не разбрах

    1 0 Отговор
    защо опозицията иска комисия която да разследва САМО пеевски ??? защо не предложат комисия която да разследва политиците през последните 30 години ???а и не смятам ,че е работа на политиците да разследват други политици....по добре е да реформират прокуратура и съд които да разследват ВСИЧКИ НАРЕД

    19:44 07.05.2026

  • 34 ДОСТА КОМПОСТ

    0 0 Отговор
    Трябва да изрине Радев. Няма да е лесно.

    19:44 07.05.2026

  • 35 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    И Рада дълбоката предпочита да се крие в Брюксел, вместо да иде доброволец на Източния фронт да брани евроатлантизЪма!

    Защо???
    Страх, лицемерие, подлост???

    19:46 07.05.2026

  • 36 нннн

    1 0 Отговор
    С удоволствие слушам и чета воплите и проклятията на умнокрасивите.

    19:46 07.05.2026

