Цончо Ганев: Ако Радев иска да постъпи правилно, трябва да започне преговори с "Лукойл" за рафинерията

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев представи своя проектокабинет на президента Илияна Йотова.

"Някои от министрите познавам лично, към други имам, меко казано, негативно отношение, а за трети смятам, че са били част от "сглобката". Първо се съобщава, че има съкращения и Радев обяви гордо, че от 3 министерства ще направи 2, а в същото време назначава двама вицепремиери, които ще се грижат само секретарките си какво да правят. Двамата нямат отговорност за нищо, освен да искат от министрите някаква справка. По делата им ще ги познаем дали стават или не", заяви депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев в "Денят ON AIR".

Критики към структурата на кабинета

Важният човек е Румен Радев, а кои са министрите е маловажно, категоричен е той.

"Пеканов не е криел, че е бивш министър на Радев. Той беше нападателен и груб към Радев, когато лидерът на ПБ обяви, че иска референдум. Вече явно няма такъв проблем. Със сигурност няма да подкрепим този кабинет, защото избирателите ни са ни сложили в тази позиция. Имаме поредица знакови законопроекти, които Радев никога не е поемал ангажимент, че ще ги изпълни", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Финансовото ни състояние

По думите му финансите в държавата са в окаяно състояние от много време.

"Финансите ни бяха фалшифицирани, за да влезем в Еврозоната. Трябва да купуваш от най-евтиния доставчик, който да ти гарантира доставките, не да купуваш през 3 прекупвачи. Трябва да се плашим не от цените, а от това дали ще имаме петрол. Ако Радев иска да постъпи правилно, трябва още утре да изпратят писмо до "Лукойл" и да започнат преговори да купят рафинерията", на мнение е гостът.

"За миналата година имаме 20 млрд. нови дългове за заплати и пенсии. Към момента рафинерията и собствениците ѝ ще ни осъдят за поне 3 млрд. Желая успех на правителството, за съжаление, съм песимист и не очаквам нищо положително да се случи. В Еврозоната нищо не зависи от нас", допълни Ганев.