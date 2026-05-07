Цончо Ганев: Ако Радев иска да постъпи правилно, трябва да започне преговори с "Лукойл" за рафинерията

7 Май, 2026 22:19 564 17

Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев представи своя проектокабинет на президента Илияна Йотова.

"Някои от министрите познавам лично, към други имам, меко казано, негативно отношение, а за трети смятам, че са били част от "сглобката". Първо се съобщава, че има съкращения и Радев обяви гордо, че от 3 министерства ще направи 2, а в същото време назначава двама вицепремиери, които ще се грижат само секретарките си какво да правят. Двамата нямат отговорност за нищо, освен да искат от министрите някаква справка. По делата им ще ги познаем дали стават или не", заяви депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев в "Денят ON AIR".
Критики към структурата на кабинета
Важният човек е Румен Радев, а кои са министрите е маловажно, категоричен е той.

"Пеканов не е криел, че е бивш министър на Радев. Той беше нападателен и груб към Радев, когато лидерът на ПБ обяви, че иска референдум. Вече явно няма такъв проблем. Със сигурност няма да подкрепим този кабинет, защото избирателите ни са ни сложили в тази позиция. Имаме поредица знакови законопроекти, които Радев никога не е поемал ангажимент, че ще ги изпълни", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Финансовото ни състояние
По думите му финансите в държавата са в окаяно състояние от много време.

"Финансите ни бяха фалшифицирани, за да влезем в Еврозоната. Трябва да купуваш от най-евтиния доставчик, който да ти гарантира доставките, не да купуваш през 3 прекупвачи. Трябва да се плашим не от цените, а от това дали ще имаме петрол. Ако Радев иска да постъпи правилно, трябва още утре да изпратят писмо до "Лукойл" и да започнат преговори да купят рафинерията", на мнение е гостът.

"За миналата година имаме 20 млрд. нови дългове за заплати и пенсии. Към момента рафинерията и собствениците ѝ ще ни осъдят за поне 3 млрд. Желая успех на правителството, за съжаление, съм песимист и не очаквам нищо положително да се случи. В Еврозоната нищо не зависи от нас", допълни Ганев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всички

    5 4 Отговор
    Се надяваме че ще го направи!!! С изключение на Тиквата, Шиши, Кокорчо и тъпите Надета!!!

    Коментиран от #10

    22:27 07.05.2026

  • 2 хаха

    3 5 Отговор
    "още утре да изпратят писмо до "Лукойл" и да започнат преговори да купят рафинерията"

    Я бягай бе сопол. А пари да купят рафинерията откъде?
    И защо въобще драгалевското ... я продаде а?

    Вдигнат цената на бензина и байганьовците почват да бучат. Нищо че не добивате петрол...

    Коментиран от #7

    22:29 07.05.2026

  • 3 А50

    5 2 Отговор
    Абе всички взеха много да знаят и искат, но до вчера когато имаха тая власт омазаха всичко до отврат. Народът ще решава кой крив , кой прав, а до тогава да си знаят гьола

    22:30 07.05.2026

  • 4 5% ВЪЗРАЖДАНЕ

    4 5 Отговор
    Да не дават акъл. Народа даде властта на Радев.

    Коментиран от #8

    22:31 07.05.2026

  • 5 Яшар

    3 5 Отговор
    За всичко си прав ! Но за покупката на рафинерията от държавата е добре да не говориш повече,че ставаш с ..шен .това е несериозно

    22:31 07.05.2026

  • 6 Мдаааа

    3 4 Отговор
    КОЙ БЕШЕ ТИ БЕ .. ЦОНЧО

    22:34 07.05.2026

  • 7 Що не си гледаш

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    Работата бе........На всяко гърне мюродия

    Коментиран от #9

    22:39 07.05.2026

  • 8 И ще си сърба попарата народът

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "5% ВЪЗРАЖДАНЕ":

    С ВЪЗРАЖДАНЕ НАПРЕД !Единствената останала читава партия !

    Коментиран от #13, #15

    22:42 07.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А дано ама надали

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Всички":

    Като му гледам министрите.....😕

    22:45 07.05.2026

  • 11 Авееееее глей си работата

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    САМО ВЪЗРАЖДАНЕ вейййй!!!!!!!!!!

    22:49 07.05.2026

  • 12 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Румен трябва да сменя рубли за да купи Лукойл,но преди да иде да коленичи пред Темнейший в Кремъл ще се наложи да възстанови Паметника на съветската армия, заради който получи вота на русофилите в България,които търсят възмездие срещу Петроханските Педофили и оная змия Весела

    22:52 07.05.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "И ще си сърба попарата народът":

    И кво е читавото на Възраждане, бе. Поредната патерица на Бойко. Не си ли виждал , как Коцето и Бойко си хортуват в парламента . Никога Коцето не е казал дума , напреко на Бойко.

    Коментиран от #16

    22:52 07.05.2026

  • 14 Дедо Пене

    1 2 Отговор
    Този мишок трябва да последва ИТН и да не дразни българите с бърборенето си!
    Следващия Парламент ще се потърси и от "Израждане"!!!
    А, НАЗДРАВЕ!

    Коментиран от #17

    22:56 07.05.2026

  • 15 Дон Отворко

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "И ще си сърба попарата народът":

    Къде напред, към Сибир ли?
    Защото джуджето ви е приготвил да лагерувате там!!!

    22:58 07.05.2026

  • 16 Те оня ден си хротуваха

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    И шиши и демерджията.......

    22:59 07.05.2026

  • 17 И тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дедо Пене":

    Последният да гаси лампата.Ха наздраве

    23:00 07.05.2026

