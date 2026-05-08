Левон Хампарцумян: Трябва да престанем с това "какво е завещало предишното правителство"

Вече 6 години имаме влошаващо се бюджетно салдо, с перспектива да стане 10%. Имаме огромен ръст на разходи за персонал, има ръст на социалните плащания. Трябват мерки. Това заяви пред БТВ икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика.

Трябва да престанем с това "какво е завещало предишното правителство", каза икономистът Левон Хампарцумян.

Може да се реже отвсякъде откъдето може - администрация, неефективни разходи, които трябва да се изчислят, допълни той.

"Цените не могат да се администрират от правителството, то може индиректно да влияе чрез конкурентоспособност", разкри Хампарцумян.

Решението - кооперации между производителите на плодове, зеленчуци и др. по европейски тип, коментира той.

Петър Ганев се надява новият кандидат за финансов министър Гълъб Донев да не казва постоянно "да" за раздут финансов бюджет.