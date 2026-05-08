Левон Хампарцумян: Трябва да престанем с това "какво е завещало предишното правителство"

8 Май, 2026 08:41 1 017 24

Вече 6 години имаме влошаващо се бюджетно салдо, с перспектива да стане 10%, припомни Петър Ганев

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Вече 6 години имаме влошаващо се бюджетно салдо, с перспектива да стане 10%. Имаме огромен ръст на разходи за персонал, има ръст на социалните плащания. Трябват мерки. Това заяви пред БТВ икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика.

Трябва да престанем с това "какво е завещало предишното правителство", каза икономистът Левон Хампарцумян.

Може да се реже отвсякъде откъдето може - администрация, неефективни разходи, които трябва да се изчислят, допълни той.

"Цените не могат да се администрират от правителството, то може индиректно да влияе чрез конкурентоспособност", разкри Хампарцумян.

Решението - кооперации между производителите на плодове, зеленчуци и др. по европейски тип, коментира той.

Петър Ганев се надява новият кандидат за финансов министър Гълъб Донев да не казва постоянно "да" за раздут финансов бюджет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    35 2 Отговор
    евроне, стига се мьчи да се разграничиш от предишното грешнителство дето пробута еврото и погреба лева, щото точно ти повтаряше колко ще е хубаво

    Коментиран от #14

    08:45 08.05.2026

  • 2 Левчо

    29 0 Отговор
    Ти какво ще завещаеш на наследниците си, ако имаш такива?
    И един съвет. С изявите си стана не досаден, а противен.
    За произхода ти няма кажа нищо, защото общоизвесни факти не се коментират!

    08:45 08.05.2026

  • 3 1488

    25 0 Отговор
    тоз обеща да си смени името на леврон

    08:45 08.05.2026

  • 4 @@@

    7 3 Отговор
    Имам чувството че рязането на разходите ще е по трудния начин в стил Ванката Костов в края на 90-те

    08:46 08.05.2026

  • 5 надарена кака

    6 2 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #15

    08:47 08.05.2026

  • 6 Пич

    22 0 Отговор
    Едни и същи маймуни при всяко управление се стремят да откраднат буквално залъка от устата на децата ви!!! Защото тези продажници са предали род и родина, за няколко сребърника на фарисеите!!!

    08:48 08.05.2026

  • 7 провинциалист

    16 0 Отговор
    Пръцуян е начело в списъка на ония, дето когато и да ги шамариш, все им е късно.

    08:49 08.05.2026

  • 8 Без говорене

    19 0 Отговор
    Вярно, трябва да ги вкарваме директно в затвора и да чукат камъни в кариерите до края на живота си. Да връщат те взетите заеми.

    08:50 08.05.2026

  • 9 Перо

    20 0 Отговор
    Първо, арменецът не е икономист, а химик, второ, от нетърсене на отговорност на предходните правителства, престъпността стана държавна политика! И това тръгна от неговия Костов, който го направи като задължителен елемент към Булбанк при приватизацията и го постави като куфар за Изпълнителен доректор, след поправка на закона, специално заради него!

    08:50 08.05.2026

  • 10 мъкаааа

    14 0 Отговор
    Иванъ Костов в края на 90-те години на ХХ-тия век отряза пенсиите на хората наполовина.

    08:52 08.05.2026

  • 11 Гост

    14 0 Отговор
    Бла Бла Бла говореща глава!

    08:54 08.05.2026

  • 12 Удар

    4 3 Отговор
    Прав е този. Външата и вътрешната политика остава същата

    08:57 08.05.2026

  • 13 Пръцмъцян

    11 0 Отговор
    Да нали вие бяхте съветник и какъв ли още не на почти всички предходни правителства, защо да ви видим ризите миризливи.

    08:58 08.05.2026

  • 14 Резултати от еврото

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:

    -Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
    -ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
    -Кроношпан България“  във Б. Търноакумулатори во е затворен поради уж екологични причини. -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    --Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
    -Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени, «
    --Теклас» Мездра затвори.
    --Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира?  Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде построена някога?
    -- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мещ април 2026
    --Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
    --Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.

    Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.

    150 хил. работника са избягали на Запад за две години.

    09:02 08.05.2026

  • 15 Надарен батко

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "надарена кака":

    Аз като ги скина за да отпечатам трезора, и като ти вкарам удължения бюджет, ще изпаднеш в амнезия за всички предишни бюджети, които са ти вкарвали!

    09:04 08.05.2026

  • 16 А стига , бе !

    8 0 Отговор
    Защо го врете навсякъде този , като лъже като дърта ромка ? " Еврото ни дава възможност да имаме по-високо самочувствие. Вече нямаме оправданието „ние сме малки, бедни“. Това каза банкерът и финансист Левон Хампарцумян "

    09:04 08.05.2026

  • 17 нннн

    10 0 Отговор
    Хамбарев абонамемт за всички телевизии ли има? А във ,,Факти"?

    09:04 08.05.2026

  • 18 Раввнство

    3 0 Отговор
    Тези двамат считат, че другите хора трябва да вземат по ниски заплати защото те са по умни от тях. Бившата банка на хампарцумян обичайно има лошо отношение към клиентите си той така се държи. Проблемът на финансиите е, че в България бизнесът разчита на субсидии помощи и усвояване на обществени поръчки. Много се строи и се перат пари но работниците вземат на 2 плика в кеш. Там данъци няма и вървят подкупите. В същото време много приказки за раздута администрация, и здравеопазване а отпускат милиони за тухли вместо да се насочат към хората, да не бягат в чужбина а от тук да печелят и харчат. Насочват омразата на хората към някой бранш, без да гледат ползаи вреда. За глупости като обучения дават много пари.

    09:07 08.05.2026

  • 19 Крадецумян

    1 0 Отговор
    "Решението - кооперации". Ама това ли било решението? Че то нали бандата на Костов и демократите разрушиха кооперациите, като нещо лошо останало от предишният строй? Сега пък се оказва, че това било решението в земеделието и животновъдството, за да се спасят. Не мога да намеря стари изказвания на Крадецумян, още от прехода, инак нищо чудно точно негови изказвания да има, как плюва по кооперациите като нещо лошо

    09:13 08.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Икономист

    2 0 Отговор
    Що бе Левоне, що бе "експерте",...значи някой серре 15 години, краде, взема заеми като за последно и ние после да ринем с лопатата и да казваме, че нищо не е станало...

    09:29 08.05.2026

  • 22 продажник

    2 0 Отговор
    Докога ще ни пробутват този продажен сорос..иде,, псевдо банкер...марш бе бо..к.у....к.

    09:40 08.05.2026

  • 23 Гост

    0 0 Отговор
    Арменска змия лъжлива.

    10:10 08.05.2026

  • 24 Горно Уйно

    0 0 Отговор
    Абе некак си не моем да разберем какви са тези. Ту икономисти, ту финансисти, ту банкери, ту анализатори. Сутрин търчат от телевизия в телевизия и раздават компетентно мнение.

    10:18 08.05.2026

