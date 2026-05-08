Илияна Йотова: Очакваме бързи резултати от новия кабинет. Не смятам, че има рискови имена сред министрите

8 Май, 2026 11:46 440 12

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ние, българските граждани, очакваме бързи резултати и изпълняване не просто на предизборните обещания, а и на казаното от министър-председателя на България. Няма да правя оценка на чутото в пленарна зала - всяка парламентарна група е суверенна и сама решава какви послания да отправи. Направи ми впечатление, че нямаше оспорване на програмата, представена от Румен Радев. Това каза президентът Илияна Йотова в кулоарите на парламента, минути след като кабинетът "Радев" положи клетва, информират от Нова телевизия.
Според нея Радев е изброил най-важните за бъдещето на България приоритети. „Ще се започне с бюджета за 2026 година и най-важното, което чух, е че още в понеделник ще бъде внесен пакет от закони, свързан с намаляване на цените и ограничаване на инфлацията, както и първият закон за реформа в съдебната система“, обобщи държавният глава.
Йотова не смята, че има рискови имена сред министрите. „Смятам, че има много подводни камъни, които са трупани с години и тепърва ще се откриват в различните министерства. Според мен работата трябва да започне с много сериозен анализ на завареното, за да се приемат както дългосрочни, така и краткосрочни мерки“, допълни Йотова.

Тя сподели, че познава немалка част от новите министри, тъй като е работила с тях в различно качество и смята, че имат и професионалния опит, и куража да управляват.

Президентът посочи, че няма личности, които са влезли в правителството на Радев като представители на „Има такъв народ“. Според нея очевидно е преценена тяхната експертиза и им е гласувано доверие.

Йотова уточни, че лично не се е притеснила от това, което се случи вчера в Народното събрание. „В съвместната ни работа с господин Радев многократно сме виждали колко негативни резултати има, когато се правят комисии срещу конкретни лица. Ние го изпитахме и с промените в Конституцията. За нас е по-важно да се приемат сериозни закони, които да поставят еднакви правила за всички. Когато има такива правила, всеки, който трябва да отговаря пред държавата и българския народ, ще носи своята отговорност“, коментира още президентът и призова политиката да се води с факти, а не с внушения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Двамата

    5 0 Отговор
    мошеници тоя път "пресолиха". Ще си платят за гяволука

    Коментиран от #2

    11:53 08.05.2026

  • 2 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Двамата":

    Ламята винаги е триглава.

    11:53 08.05.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 0 Отговор
    Странно, а повечето вече смятат че всичките имена в кабинета са рискови.....има и четирима министЕри на водопад и канализация, а половината от другите са от котилото на омразния на всички чалгар...там се вижда ръката на Деса Крадевата, която се подвизаваше при зулуса едно време.....

    Коментиран от #5

    11:56 08.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    В понеделник внасяме при Радев списък с 15 000 олигарси които да арестува.

    Коментиран от #9

    11:57 08.05.2026

  • 5 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    На този за дигиталната трансформация ще му е най зор.

    11:58 08.05.2026

  • 6 Рискови не,

    2 0 Отговор
    ама калинки от ИТН има ! Те стигат за лош старт ! Дано да греша !

    11:58 08.05.2026

  • 7 Дориана

    1 2 Отговор
    Продължаваме промяната и ДБ сами се самоунищожиха още в самото начало и се поставиха в позиция на свободно падане. От егоизъм не подкрепиха партия, която народа искаше за да се унищожи корупционния модел на Борисов и Певски. Този егоизъм ще ги унищожи и на следващите избори техните избиратели ще отидат при Прогресивна България на Румен Радев. Така поне няма да вредят ., защото сега точно това правят.

    11:58 08.05.2026

  • 8 Момичето за забавления

    4 0 Отговор
    на Любен Гоцев и Митьо Гестапото иска да каже - бързо преразпределение на порциите, като засега май само Прокопиев остава извън играта.

    12:00 08.05.2026

  • 9 Росене ти ли си?

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    В понделник и така нататък приемната за теб ще е затворена.

    12:02 08.05.2026

  • 10 То само това остава

    3 0 Отговор
    Да има и рискови имена не стига че има рискова структура с осемнадесет министерства и четирима вицепремиери от които двама без портфейл от които единия млад човек но за сметка на това редовно изпълняващ длъжността. Няма лошо. Дано да успеят.

    12:05 08.05.2026

  • 11 Още снощи Президента

    2 0 Отговор
    Трябваше да реагира на раздутата структура и състав ако не удобрява но явно го одобрява.

    12:08 08.05.2026

  • 12 Удобрява или одобрява

    1 1 Отговор
    Как се пише. Важното е че Парламента ги назначи. Хайде успех на всички министри.

    12:10 08.05.2026

