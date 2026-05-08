Ето кои депутати влизат на мястото на избраните министри в кабинета „Радев“

8 Май, 2026 16:36 1 094 8

Народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви на заседание днес имената на народните представители, които влизат на мястото на деветимата депутати от "Прогресивна България", които бяха избрани за министри в кабинета на Румен Радев.

Според чл. 68 алинеи 1 и 2 от Конституцията народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на депутат. Народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър. В този случай той се замества по определен от закона ред.

Новоизбраните народни представители от "Прогресивна България" са:

Александра Павлова Ангелакова от листата на 25-ти МИР – София заема мястото на Румен Георгиев Радев;

Васка Александрова Милушева от 13-ти МИР - Пазарджик влиза на мястото на Гълъб Спасов Донев;

Момчил Бончев Петров от 27-ми МИР - Стара Загора влиза на мястото на Александър Георгиев Пулев;

Емине Фикри Гюлестан от 9-ти МИР - Кърджали влиза на мястото на Иван Петев Демерджиев;

Тефик Ахмедов Парафитов от 29-ти МИР - Хасково влиза на мястото на Димитър Желязков Стоянов;

Стела Николаева Илиева от 6-ти МИР - Враца влиза на мястото на Иван Димитров Шишков;

Георги Валериев Кунчев от 1-ви МИР - Благоевград влиза на мястото на Росица Атанасова Карамфилова-Благоева;

Юлиан Георгиев Димитров от 3-ти МИР - Варна влиза на мястото на Илин Павлинов Димитров;

Добромир Даянов Георгиев от 31-ви МИР - Ямбол влиза на мястото на Енчо Ангелов Керязов.

По-рано днес Народното събрание избра правителството на премиера Румен Радев. Правителството встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет. Предстои днес да проведе и първото си заседание.


  • 1 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Вече сме президентска република.Парламента е напълно излишен разход.300 млн на вятъра.

    16:38 08.05.2026

  • 2 Лъйнаре

    3 3 Отговор
    Кат негО

    16:40 08.05.2026

  • 3 Красимир Петров

    7 2 Отговор
    Тиквата и Пеевски ги чака разследване

    Коментиран от #7

    16:43 08.05.2026

  • 4 Иван Попов

    6 3 Отговор
    Радев ще разкаже играта на мафията

    Коментиран от #6

    16:45 08.05.2026

  • 5 ту-туу

    4 1 Отговор
    Бягай магнитски с-и-чуг багай в Дубай

    16:51 08.05.2026

  • 6 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Иван Попов":

    Хахахаха искаш да кажеш червените другари на Радев ли хахахахаха единствено ги интересуват милионите А твоите бълнувания защо ги разпространяваш тук

    16:52 08.05.2026

  • 7 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Красимир Петров":

    Ама ти си никой и като си увреден се лекувай Невнятници по сайтовете вън

    16:54 08.05.2026

  • 8 Горски

    3 0 Отговор
    Новата шефка на Народното събрание - началник на политическия кабинет на Манол Генов. Министър на околната среда в кабинета "Желязков", който уж бутнахме с протести. Пиша "уж", щото май нищо не сме бутнали... Манол Генов бе номинация на БСП-то на Кирчо Добрев и Фритюрника, което всъщност е собственост на Пеевски. Шефката на политическия кабинет на Михаела Доцова - а, пак кадър на Славчо и ИТН, доскорошната зам.-председателка на НС Николета Кузманова... Ще речеш, че Славчо е спечелил изборите, а не е изпаднал с 0,7%... И това само на първо четене. В комплект с отказа на ПБ да свали охраната на Пеевски и да гласува комисия за аферите му. И в комплект със забраната в медиите на Пеевски да се критикуват Радев и Копринков.

    17:11 08.05.2026

