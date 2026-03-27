Новини
България »
БНБ: Над 90% от левовете вече са изтеглени

27 Март, 2026 21:52 1 386 19

  • левове-
  • евро-
  • бнб

В обращение са над 7.8 млрд. евро

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Процесът по замяната на лева с евро в България напредва по-бързо от очакваното. Това показват последните данни на Българска народна банка към 27 март 2026 г.

Изтеглянето на левовите банкноти и монети се извършва в съответствие с утвърдените планове и действащата нормативна рамка.

Към края на март извън касите на БНБ остават 2.9 млрд. лева в наличност, което означава, че вече са изтеглени 91% от левовете, намирали се в обращение в началото на 2025 г. От централната банка подчертават, че прагът от 90% е достигнат значително по-рано от предварително планирания срок - края на юни 2026 г., благодарение на добрата координация между институциите.

В същото време евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на над 7.8 млрд. евро. Според БНБ това количество е напълно достатъчно за нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и гражданите.

От 1 февруари 2026 г. еврото официално е единственото законно платежно средство в България, с което страната завърши прехода към общата европейска валута.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕФЕРЕНДУМ

    30 25 Отговор
    ЗА ВРЪЩАНЕТО НА ЛЕВА И ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЕВРОТИНЯТА!

    Коментиран от #6, #13, #15

    21:59 27.03.2026

  • 2 90% промяна

    22 14 Отговор
    Лицемера Радев не е годен да прецени готовността на страната за еврото, но въпреки това желае да я управлява.
    Готова ли е страната да замени лева с евро, а?

    Коментиран от #9

    22:00 27.03.2026

  • 3 По интересно е

    6 11 Отговор
    Че ще ни трябва !?.

    22:02 27.03.2026

  • 4 БНБ да спре да ни краде

    21 7 Отговор
    БНБ инфлацията е държавна кражба в която вие имате водеща роля на мафиоти

    22:13 27.03.2026

  • 5 Феникс

    21 13 Отговор
    Както сте ги изтеглили така и ще ги върнете !

    22:43 27.03.2026

  • 6 ИМПЕРИАЛИСТ

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "РЕФЕРЕНДУМ":

    Референдум с машините за гласуване на Чавес, Мадуро и.... Сорос, нали??

    22:55 27.03.2026

  • 7 Станислав

    15 10 Отговор
    Чакам да станат 95 процента!
    И ще прочетете в новинарските сайтове и чуето по новините!
    Гражданско дело, бе заведено!!! Българин съди Държават в частност БНБ за измама(кражба) на пари в особено големи размери,защо ли?
    За мислете се?! В момента се формулира обвинениет(искът)

    22:55 27.03.2026

  • 8 да питам

    5 11 Отговор
    А рубли има ли още , в обращение?!🤔

    Коментиран от #18

    23:13 27.03.2026

  • 9 Бойко Българоубиец

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "90% промяна":

    Аз съм побарникар и съм най умния😏😏😏

    23:18 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Плащайте

    4 4 Отговор
    сметките с карта,така търговеца плаща такса на банките или не купувайте развалени промоции.

    23:43 27.03.2026

  • 12 Мартин Картофски 🥔

    6 4 Отговор
    Тъкмо ще ги приберете и ще трябва да ги пускате отново.
    Пейпал и Револют - забравихте ни!
    Петриън!

    00:05 28.03.2026

  • 13 Тия двамата, ония двамата и оня от Враца

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "РЕФЕРЕНДУМ":

    Късно е, връщането на лева оттук насетне ще е скъпо удоволствие. Когато трябваше да потестирате, си стояхте вкъщи!

    00:07 28.03.2026

  • 14 Бог

    10 5 Отговор
    да ви накаже неверници пеодажни

    Коментиран от #17

    00:59 28.03.2026

  • 15 Голем смех

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "РЕФЕРЕНДУМ":

    На баба Нешка цикъла ше върнете :)

    04:05 28.03.2026

  • 16 Пазете матриците и машините

    5 2 Отговор
    Предстои криза. Всяка държава сама ще се оправя. Зад юрошита не стои обезпечение, освен дефицитите на ЕЦБ.
    Идва нулирането, ДПС, БКП, ГЕРБ, СДС ни вкараха в капана, с подкрепата на ПП, ДБ и бездействието на Радев.
    Йордан Цонев от ДПС след юрошита е внесъл Законопроект НАП държавна институция да предоставя на банките информация, на частни институции каквито са банките.

    07:34 28.03.2026

  • 17 слушай батьовото!

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Бог":

    Помоли се на Бога вместо да ги кълнеш и той ще отмъсти вместо теб

    10:50 28.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Червен пенсионер- С отвращение плащам

    2 0 Отговор
    с гадното империалистическо евро в магазина!
    Искам да се върне др. Живков и БКП и да ходя на конгреси в НДК.

    13:45 28.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове