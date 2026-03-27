БНБ: Над 90% от левовете вече са изтеглени

Процесът по замяната на лева с евро в България напредва по-бързо от очакваното. Това показват последните данни на Българска народна банка към 27 март 2026 г.
Изтеглянето на левовите банкноти и монети се извършва в съответствие с утвърдените планове и действащата нормативна рамка.
Към края на март извън касите на БНБ остават 2.9 млрд. лева в наличност, което означава, че вече са изтеглени 91% от левовете, намирали се в обращение в началото на 2025 г. От централната банка подчертават, че прагът от 90% е достигнат значително по-рано от предварително планирания срок - края на юни 2026 г., благодарение на добрата координация между институциите.
В същото време евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на над 7.8 млрд. евро. Според БНБ това количество е напълно достатъчно за нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и гражданите.
От 1 февруари 2026 г. еврото официално е единственото законно платежно средство в България, с което страната завърши прехода към общата европейска валута.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕФЕРЕНДУМ
21:59 27.03.2026
2 90% промяна
Готова ли е страната да замени лева с евро, а?
22:00 27.03.2026
3 По интересно е
22:02 27.03.2026
4 БНБ да спре да ни краде
22:13 27.03.2026
5 Феникс
22:43 27.03.2026
6 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "РЕФЕРЕНДУМ":Референдум с машините за гласуване на Чавес, Мадуро и.... Сорос, нали??
22:55 27.03.2026
7 Станислав
И ще прочетете в новинарските сайтове и чуето по новините!
Гражданско дело, бе заведено!!! Българин съди Държават в частност БНБ за измама(кражба) на пари в особено големи размери,защо ли?
За мислете се?! В момента се формулира обвинениет(искът)
22:55 27.03.2026
8 да питам
23:13 27.03.2026
9 Бойко Българоубиец
До коментар #2 от "90% промяна":Аз съм побарникар и съм най умния😏😏😏
23:18 27.03.2026
11 Плащайте
23:43 27.03.2026
12 Мартин Картофски 🥔
Пейпал и Револют - забравихте ни!
Петриън!
00:05 28.03.2026
13 Тия двамата, ония двамата и оня от Враца
До коментар #1 от "РЕФЕРЕНДУМ":Късно е, връщането на лева оттук насетне ще е скъпо удоволствие. Когато трябваше да потестирате, си стояхте вкъщи!
00:07 28.03.2026
14 Бог
00:59 28.03.2026
15 Голем смех
До коментар #1 от "РЕФЕРЕНДУМ":На баба Нешка цикъла ше върнете :)
04:05 28.03.2026
16 Пазете матриците и машините
Идва нулирането, ДПС, БКП, ГЕРБ, СДС ни вкараха в капана, с подкрепата на ПП, ДБ и бездействието на Радев.
Йордан Цонев от ДПС след юрошита е внесъл Законопроект НАП държавна институция да предоставя на банките информация, на частни институции каквито са банките.
07:34 28.03.2026
17 слушай батьовото!
До коментар #14 от "Бог":Помоли се на Бога вместо да ги кълнеш и той ще отмъсти вместо теб
10:50 28.03.2026
19 Червен пенсионер- С отвращение плащам
Искам да се върне др. Живков и БКП и да ходя на конгреси в НДК.
13:45 28.03.2026