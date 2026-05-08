Михаела Доцова: Всяка една институция трябва да бъде ръководена от интересите на обществото

Знакът на новото правителство е и за промяна, и за стабилност, защото това е, което очакваше българското общество. Тази сериозна политическа подкрепа ни задължава да създадем условия, с които да върнем доверието към институциите, но в същото време трябва да променим всичко онова, което е разрушило доверието в институциите. Днес избраният кабинет от Народното събрание има тази възможност. Това заяви председателят на новия парламент Михаела Доцова в предаването „Панорама” по БНТ.

Кабинетът, който днес бе избран е от хора, които са изключителни професионалисти, хора със сериозен административен опит и аз им пожелавам успех. Пожелавам им да дерзаят и да са разумни, за да върнат доверието на обществото към институциите, добави тя.

Всяка една институция трябва да бъде ръководена от интересите на обществото. Това е и което ние дължим, като Народно събрание и като изпълнителна власт. Народното събрание е един колегиален орган, в който се кове нормотворчеството и това е отговорност на всеки един от 240-те народни представители. Именно дневният ред и в законодателният орган и в изпълнителната власт, трябва да бъде това, което очаква обществото, подчерта председателят на НС.

Обществото очаква от нас непосредствени и незабавни действия по сериозни теми, които бяха предмет и на предизборната платформа на „Прогресивна България”. Една от тези теми е стабилитетът на съдебната власт и стабилизирането на доверието в съдебната власт. Това безспорно минава през избора на нов ВСС, но има и много текущи задачи, които са доста по-горещ картоф, примерно високата инфлация, сериозното покачване на цените, което ще мине през нормотворчество, но ще бъде и предмет на изпълнителната власт. Дневният ред ще бъде зададен от обществото и това, което то очаква да разрешим, посочи Доцова.

Абсолютното мнозинство е нещо, което се случва в България за първи път от близо 30 години насам и в последните години някак свикнахме с конструкциите и коалициите и го приемаме за нещо изключително нормално, но стабилитетът в управлението минава през абсолютното мнозинство. Благодаря на всички, които излязоха и дадоха своя вот. Демокрацията е тази, която дава посоката, смята тя.