Михаела Доцова: Всяка една институция трябва да бъде ръководена от интересите на обществото

8 Май, 2026 23:01 549 16

Обществото очаква от нас непосредствени и незабавни действия по сериозни теми, които бяха предмет и на предизборната платформа на „Прогресивна България”

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Знакът на новото правителство е и за промяна, и за стабилност, защото това е, което очакваше българското общество. Тази сериозна политическа подкрепа ни задължава да създадем условия, с които да върнем доверието към институциите, но в същото време трябва да променим всичко онова, което е разрушило доверието в институциите. Днес избраният кабинет от Народното събрание има тази възможност. Това заяви председателят на новия парламент Михаела Доцова в предаването „Панорама” по БНТ.

Кабинетът, който днес бе избран е от хора, които са изключителни професионалисти, хора със сериозен административен опит и аз им пожелавам успех. Пожелавам им да дерзаят и да са разумни, за да върнат доверието на обществото към институциите, добави тя.

Всяка една институция трябва да бъде ръководена от интересите на обществото. Това е и което ние дължим, като Народно събрание и като изпълнителна власт. Народното събрание е един колегиален орган, в който се кове нормотворчеството и това е отговорност на всеки един от 240-те народни представители. Именно дневният ред и в законодателният орган и в изпълнителната власт, трябва да бъде това, което очаква обществото, подчерта председателят на НС.

Обществото очаква от нас непосредствени и незабавни действия по сериозни теми, които бяха предмет и на предизборната платформа на „Прогресивна България”. Една от тези теми е стабилитетът на съдебната власт и стабилизирането на доверието в съдебната власт. Това безспорно минава през избора на нов ВСС, но има и много текущи задачи, които са доста по-горещ картоф, примерно високата инфлация, сериозното покачване на цените, което ще мине през нормотворчество, но ще бъде и предмет на изпълнителната власт. Дневният ред ще бъде зададен от обществото и това, което то очаква да разрешим, посочи Доцова.

Абсолютното мнозинство е нещо, което се случва в България за първи път от близо 30 години насам и в последните години някак свикнахме с конструкциите и коалициите и го приемаме за нещо изключително нормално, но стабилитетът в управлението минава през абсолютното мнозинство. Благодаря на всички, които излязоха и дадоха своя вот. Демокрацията е тази, която дава посоката, смята тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Тия напарфюмирани фрази ги слушаме от 100 години, хванете се работете да ви видим колко струвате и вие

    23:05 08.05.2026

  • 4 Дано

    2 0 Отговор
    Това общество не 100- 200 човека

    23:05 08.05.2026

  • 5 Зеления

    5 3 Отговор
    Обществото ви зададе дневен ред да върнете лева, а ти Доцова се държа най-нагло в едно интервю казвайки, че не можело да си сменяме валутата на всеки 6 месеца. ОСТАВКА !

    Коментиран от #10

    23:11 08.05.2026

  • 6 Хмм

    4 0 Отговор
    на нейните години Лайен е имала 7 деца и едва тогава е започнала да се занимава с политика

    23:11 08.05.2026

  • 7 мдаааа

    0 2 Отговор
    Толкова млада , по толкова начетена ?!

    23:17 08.05.2026

  • 8 Румен

    5 0 Отговор
    Новата шефка на НС от “Прогресивна България” на Радев - Михаела Доцова, през 2008 г., когато е на 24 г., купува апартамент в София за 44 хил. евро без ипотека. Баща ѝ по това време е кмет на Берковица от БСП (два мандата 2004-2011 и 2015-2019). През 2011 г. родителите на Доцова ѝ даряват няколко имота, вкл. къща, в с. Бързия, общ. Берковица.
    Апартаментгейт: През 2022 г. Доцова купува гараж и още един апартамент 88.3 кв.м. в София за 55 хил. евро (под 600 евро/кв.м. при оферти за 1400 €/кв.м.), отново без ипотека. По това време тя е главен секретар на министерство на околната среда (МОСВ) и дългогодишен шеф на дирекция “Правна”, а през 2025 г. става началник на кабинета на министъра.
    Михаела Доцова е в борда на държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в периода 2023-2025. До 2011 г. тя е съдружник в семейна фирма, с която са свързани и баща ѝ, брат ѝ (общински съветник в Берковица) и майка ѝ.

    Коментиран от #16

    23:17 08.05.2026

  • 9 Доцова

    5 1 Отговор
    беше началник на кабинета на скандалния министър Манол Генов в правителството на ГЕРБ, БСП, ДПС-НН и ИТН.

    Ние кабинета "Желязков" го свалихме с протести. И Доцова включително я свалихме, защото началникът на политическия кабинет е втория човек след министъра. Част от политическото управление. Помните ли само преди два месеца как в студията се говореше за БСП-Ново начало. Нещо сега да кажат?

    Доцова стана председател на Народното събрание с гласовете на Прогресистите на Радев, ГЕРБ и ДПС. Същата Доцова от кабинета "Желязков".

    Моделът се укрепи вече със 180 депутати. Да честитим ли пак на балъците? Има ли смисъл да им се обяснява какво е реставрация и подмяна. А тези от протестите, които гласуваха за това са.....

    23:19 08.05.2026

  • 10 Тралала

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зеления":

    Вие едвам влезнахте в парламента. Да не говорите от името на обществото-моля.

    Коментиран от #12

    23:21 08.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Бойко Борисов ги събира в харема си все такива тъпи мисирки.

    23:22 08.05.2026

  • 12 Зеления

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тралала":

    Ало, неосведомения според Мяра 65 % са за лева, 30 % за еврото и останалите нямат мнение, затваряй си устата като нямаш факти !

    23:26 08.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Румен Радев

    3 0 Отговор
    Председател на Народното събрание е една от трите най-важни публични длъжности в държавата.

    Трима души в държавата получават пълна и нецензурирана ежедневна справка от Службите за сигурност – президентът на републиката, министър-председателят и председателят на Народното събрание!
    Благодарение на тези ежедневни справки президентът на републиката, министър-председателят и председателят на НС – би трябвало да са най-информираните хора в страната и
    да имат най-пълна представа за процесите вътре и извън страната!
    Отделно - работата в законодателния орган Народното събрание определящо дневния ред на България у нас и към света.

    И такъв пост да се дава на жена със съмнителни компетенции и опит, е меко казано несериозно!

    23:30 08.05.2026

  • 15 Лично

    1 0 Отговор
    Мнение - Тия мазньочи от БНТ са и дали въпросите поне преди седмица за да ги наизустява, и тази дрънкаше глупости като картечница!

    23:34 08.05.2026

  • 16 Хвала , Румене

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Румен":

    На такива "можещи" кадри ...

    23:42 08.05.2026

