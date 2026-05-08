Михаела Доцова: Всяка една институция трябва да бъде ръководена от интересите на обществото

Знакът на новото правителство е и за промяна, и за стабилност, защото това е, което очакваше българското общество. Тази сериозна политическа подкрепа ни задължава да създадем условия, с които да върнем доверието към институциите, но в същото време трябва да променим всичко онова, което е разрушило доверието в институциите. Днес избраният кабинет от Народното събрание има тази възможност. Това заяви председателят на новия парламент Михаела Доцова в предаването „Панорама” по БНТ.
Кабинетът, който днес бе избран е от хора, които са изключителни професионалисти, хора със сериозен административен опит и аз им пожелавам успех. Пожелавам им да дерзаят и да са разумни, за да върнат доверието на обществото към институциите, добави тя.
Всяка една институция трябва да бъде ръководена от интересите на обществото. Това е и което ние дължим, като Народно събрание и като изпълнителна власт. Народното събрание е един колегиален орган, в който се кове нормотворчеството и това е отговорност на всеки един от 240-те народни представители. Именно дневният ред и в законодателният орган и в изпълнителната власт, трябва да бъде това, което очаква обществото, подчерта председателят на НС.
Обществото очаква от нас непосредствени и незабавни действия по сериозни теми, които бяха предмет и на предизборната платформа на „Прогресивна България”. Една от тези теми е стабилитетът на съдебната власт и стабилизирането на доверието в съдебната власт. Това безспорно минава през избора на нов ВСС, но има и много текущи задачи, които са доста по-горещ картоф, примерно високата инфлация, сериозното покачване на цените, което ще мине през нормотворчество, но ще бъде и предмет на изпълнителната власт. Дневният ред ще бъде зададен от обществото и това, което то очаква да разрешим, посочи Доцова.
Абсолютното мнозинство е нещо, което се случва в България за първи път от близо 30 години насам и в последните години някак свикнахме с конструкциите и коалициите и го приемаме за нещо изключително нормално, но стабилитетът в управлението минава през абсолютното мнозинство. Благодаря на всички, които излязоха и дадоха своя вот. Демокрацията е тази, която дава посоката, смята тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 ООрана държава
23:05 08.05.2026
4 Дано
23:05 08.05.2026
5 Зеления
Коментиран от #10
23:11 08.05.2026
6 Хмм
23:11 08.05.2026
7 мдаааа
23:17 08.05.2026
8 Румен
Апартаментгейт: През 2022 г. Доцова купува гараж и още един апартамент 88.3 кв.м. в София за 55 хил. евро (под 600 евро/кв.м. при оферти за 1400 €/кв.м.), отново без ипотека. По това време тя е главен секретар на министерство на околната среда (МОСВ) и дългогодишен шеф на дирекция “Правна”, а през 2025 г. става началник на кабинета на министъра.
Михаела Доцова е в борда на държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в периода 2023-2025. До 2011 г. тя е съдружник в семейна фирма, с която са свързани и баща ѝ, брат ѝ (общински съветник в Берковица) и майка ѝ.
Коментиран от #16
23:17 08.05.2026
9 Доцова
Ние кабинета "Желязков" го свалихме с протести. И Доцова включително я свалихме, защото началникът на политическия кабинет е втория човек след министъра. Част от политическото управление. Помните ли само преди два месеца как в студията се говореше за БСП-Ново начало. Нещо сега да кажат?
Доцова стана председател на Народното събрание с гласовете на Прогресистите на Радев, ГЕРБ и ДПС. Същата Доцова от кабинета "Желязков".
Моделът се укрепи вече със 180 депутати. Да честитим ли пак на балъците? Има ли смисъл да им се обяснява какво е реставрация и подмяна. А тези от протестите, които гласуваха за това са.....
23:19 08.05.2026
10 Тралала
До коментар #5 от "Зеления":Вие едвам влезнахте в парламента. Да не говорите от името на обществото-моля.
Коментиран от #12
23:21 08.05.2026
11 Последния Софиянец
23:22 08.05.2026
12 Зеления
До коментар #10 от "Тралала":Ало, неосведомения според Мяра 65 % са за лева, 30 % за еврото и останалите нямат мнение, затваряй си устата като нямаш факти !
23:26 08.05.2026
14 Румен Радев
Трима души в държавата получават пълна и нецензурирана ежедневна справка от Службите за сигурност – президентът на републиката, министър-председателят и председателят на Народното събрание!
Благодарение на тези ежедневни справки президентът на републиката, министър-председателят и председателят на НС – би трябвало да са най-информираните хора в страната и
да имат най-пълна представа за процесите вътре и извън страната!
Отделно - работата в законодателния орган Народното събрание определящо дневния ред на България у нас и към света.
И такъв пост да се дава на жена със съмнителни компетенции и опит, е меко казано несериозно!
23:30 08.05.2026
15 Лично
23:34 08.05.2026
16 Хвала , Румене
До коментар #8 от "Румен":На такива "можещи" кадри ...
23:42 08.05.2026