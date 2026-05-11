Нинова: С това правителство това ни чака- дългове, дългове, дългове за три поколения напред

11 Май, 2026 17:41 2 022 71

  • корнелия нинова-
  • правителство-
  • дългове-
  • поколения

 "Не само сегашните работещи, а децата и внуците ще плащат. Честито на повярвалите в "промяната", коментира още лидерът на "Непокорна България"

Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Едно от първите решения на правителството Радев днес е вземане на нов заем от 210млн. евро. Премиерът обеща да намаляват дълга и направи точно обратното. С днешния аукцион е достигнат тавана на възможен дълг в условията на удължителен бюджет- 1,4 млрд. евро. Следващият ход беше обявен от финансовия министър Гълъб Донев- ще вдигнат тавана на дълга. С това правителство това ни чака- дългове, дългове, дългове за три поколения напред. Не само сегашните работещи, а децата и внуците ще плащат. Честито на повярвалите в " промяната".

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Емил Стефанов

    78 16 Отговор
    Продажна пачава.

    17:42 11.05.2026

  • 3 Mаaaaчкай,

    36 22 Отговор
    како Корнкиииииии!

    17:43 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хехе

    75 16 Отговор
    що бе ти кВо щеше да направиш, ако беше на тяхно място.

    Коментиран от #9

    17:44 11.05.2026

  • 6 хмммм

    72 8 Отговор
    То пък с тебе сигурно щеше да е нещо друго..

    17:44 11.05.2026

  • 7 1488

    19 8 Отговор
    ВЛЮБИХ СЕ ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД

    Коментиран от #19

    17:44 11.05.2026

  • 8 Тъпа питка

    61 11 Отговор
    Кротни се ма- Булгартабакова.

    17:44 11.05.2026

  • 9 От злоба ще

    65 8 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Се пръсне!
    Нищо нямаше да направи. Съсипа партия, беше наред - държавата!

    17:46 11.05.2026

  • 10 само някой напълно превъртял

    59 11 Отговор
    и озлобен може да говори по този начин ,тази госпожа как до сега е била в управлението на държавата като извода след тези и думи е че е една напълно куха лейка

    17:46 11.05.2026

  • 11 Не съм черноглед

    41 8 Отговор
    Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш. Затегнете коланите,аз съм на 60 и живея в перманентна криза,така че ще преживеем и поредната. Дупе знае две и двеста. Лека вечер на всички жители на територията.

    17:47 11.05.2026

  • 12 авантгард

    26 8 Отговор
    Абе само на мен ли ми се струва откакто напусна Партия тази дама се поразхубави.
    Че и гладът станал някак по-нежен.
    Или от ракията имам миражи??

    Коментиран от #27

    17:47 11.05.2026

  • 13 Време е

    11 16 Отговор
    за "Алтернатива за България" !

    17:47 11.05.2026

  • 14 Гласоподавател

    26 13 Отговор
    Мале, много "умна" мома, с много "умно" изказване.

    17:48 11.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И 1 куршум не пратих за украйна

    44 9 Отговор
    Тазу ще получи инфаркт от злоба !!!

    17:50 11.05.2026

  • 17 БУКО БАЛАМАТА

    33 9 Отговор
    Нинова да вземе да млъкне защото най големия грабеж на България започна от нейната партия до ден днешен.

    17:50 11.05.2026

  • 18 Дориана

    48 9 Отговор
    Нинова е провален политик съсипал собствената си партия , за това е на дъното . Тя сама се унищожи в политически план донесе само вреди на народа включително и на пенсионерите с нейните некомпетентни и арогантни решения , да не говорим, че върна хартиените бюлетини в полза на Пеевски и Борисов, и сега няма никакво право да прави каквито и да е коментари по адрес на Румен Радев и неговата партия , защото те са на светлинни години на по- високо ниво от нея. Тя да си знае мястото , което е в дупката.

    17:50 11.05.2026

  • 19 Така е

    29 5 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    Прав си! Е-ех, ако бяха спечелили тиквата и шопара как хубаво щеше да се гушка с тях!!!

    17:51 11.05.2026

  • 20 Таа ако я фана,

    38 5 Отговор
    ше я скъсам... на изпита по математика. Май забравя тя как теглеше дълг след дълг.

    17:51 11.05.2026

  • 21 Град Видин

    25 7 Отговор
    Бойко краде 20 години... Пепейците и Киро про100то само 4 години. Но дългове ще се плащат 30 години!🤣😅

    Коментиран от #25

    17:53 11.05.2026

  • 22 Истината:

    30 8 Отговор
    Тая Злобарка Ноновица загуби Всичко заради Омразата си към Радев!
    Тази Злоба и Омраза ще я Изяде отвътре!

    17:53 11.05.2026

  • 23 ПРОГРЕСИВНО ДЕПУТАТЧЕ

    7 8 Отговор
    Вече си сметнах моя дял.

    17:53 11.05.2026

  • 24 Очаквам

    19 4 Отговор
    Какво предлага Нинова...например масови уволнения в държавния апарат?! Ами може но няма да и стиска да го напише

    17:54 11.05.2026

  • 25 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    19 5 Отговор

    До коментар #21 от "Град Видин":

    Никой не краде повече от нас.
    От приватизацията та до днес.
    Спрямо нас Бойко е мизерник.

    17:54 11.05.2026

  • 26 лили

    23 4 Отговор
    Ами като е съдран чувал и , от къде да вземат парите !! И ти имаш голяма вина за разпада на държавата , а сега се правиш на девица !

    17:55 11.05.2026

  • 27 @@@

    16 4 Отговор

    До коментар #12 от "авантгард":

    Не се заблуждавай!
    Това е много Стара снимка на Ниновица!
    Сега е заприличала на бабичка от Злоба!

    17:55 11.05.2026

  • 28 Иванова

    28 5 Отговор
    Госпожо Нинова, смирете се! Злобеете непрестанно. А и като каква се изказвате?! Получихте 6220 гласа на национални избори. Нямате срам. Ще се удавите в собствената си злъч.

    Коментиран от #56, #65

    17:58 11.05.2026

  • 29 Женица

    16 4 Отговор
    с ограничена кадърност. Крахът на БСП започна от Станишев, но тази успешно го задълбочи...

    Коментиран от #48

    17:58 11.05.2026

  • 30 604

    20 3 Отговор
    ми то дълговете вие и скапаните ви сглобки ги надърпахте, маичкъата ви!

    17:58 11.05.2026

  • 31 Защо

    9 9 Отговор
    домъкна селтака, кукавице. Изчезвай

    17:59 11.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 гочето

    17 2 Отговор
    лае кучето...
    гладно е!
    няма папкане от влакчета с джепане за украйна!

    18:00 11.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 батСали

    16 2 Отговор
    тя щото е голям експерт, за това си закопа партията и я съсипа.
    Освен гуша от оръжие за украйна, друго не можа да направи.
    Всички са тъпи, тя е най-умната, за това вие от дупката в която сама се навря.
    Нейното пале Калоянчо е в същата жалка позиция. И той вие ама от друга дупка, още по-кална.

    18:04 11.05.2026

  • 37 Професор

    4 19 Отговор
    Не може да се отрече, че за първи път Kурнелия говори правилно. Правителството на шофьора на самолет ще съсипе страната. Само едно адекватно и стабилно управление под мъдрото ръководство на Генерал Борисов ще допринесе за развитие и стабилност.

    18:04 11.05.2026

  • 38 Дедо

    18 2 Отговор
    Що с правителството на Двете прасета , Чалгаря и Тошко с жълтите зъби нещо различно от кредити ли ни чакаше

    18:05 11.05.2026

  • 39 Бг гражданин

    11 4 Отговор
    Как изпълзяват една по една ,подлогите на Пеевски, уж много разтревожени за бъдещето.. Бързо забрави тази другарка ,кой но докара държавата до тоя хал. Сега естествено,още не всъпило в длъжност,за всичко е виновно новото правителство!

    18:06 11.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хмм

    14 3 Отговор
    нали трябва да плаща заемите, които вие сте теглили, а "най-успешното правителство" на Гюров е оставил празна хазна, няма пари дори за заплати и пенсии, а до последно подписваха договори за милиони и колективна екскурзия до САЩ си направиха

    18:07 11.05.2026

  • 42 А 15 години

    14 5 Отговор
    Беше Работа, Работа, Работа. И нищо не се свърши. Освен че окрадоха държавата. Има надежда в новата партия! Още е рано да говорим така, Нинова!

    18:08 11.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Браво Нинче,

    8 9 Отговор
    цели ги в десятката и им чети злобата в коментарите! А десятката е че дойде ли комунист на власт почват виденови зими! Дали е Боко или Радев все едно-БКП!

    18:09 11.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Аз съм

    1 4 Отговор
    Който има поколения, ще плащат, аз съм пас. Айде със здраве

    18:11 11.05.2026

  • 47 С ДВЕ ДУМИ

    13 2 Отговор
    Лошо е когато си само публика и вече забравена. Ако беше стока ,хората не са прости!

    18:12 11.05.2026

  • 48 Да де ,

    14 3 Отговор

    До коментар #29 от "Женица":

    но предложи Радев за президент , трябва да и се признае . А той качвайки се по гърбовете на БСП си направи БСП 2 . Нормално да е заядлива и да и е криво .

    18:13 11.05.2026

  • 49 Откакто свят светува

    12 4 Отговор
    Тя го направи политик, сега реве по медиите колко лош бил радев.Няма срам.

    18:13 11.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 гост

    10 2 Отговор
    Корни,не с лошо,нали Вие си го предложихте преди години и такава радост беше...явно не сте чули приказката...храни куче да те лае...

    18:19 11.05.2026

  • 52 уйко Урдьо

    11 2 Отговор
    Нинова забрави как водеше за ръчичка ,,льотчика" на Копринка. Сега се прави на ощипана мома.

    18:22 11.05.2026

  • 53 куртизанка свинова

    9 1 Отговор
    И ние на това разчитаме,едни да теглят и ние с тях да крадем,ама май не ще ни огрее.

    18:22 11.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Асд

    15 1 Отговор
    Ох мила Кури, колко ли те е яд, че не си в парчето

    18:25 11.05.2026

  • 56 Иван

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Иванова":

    Толкова ли е бройката на дементиралите пенсии у нас?
    Само 6620 ли?

    18:28 11.05.2026

  • 57 Българките са обявили мораториум

    8 0 Отговор
    Не раждат за да няма кой да плаща дълга

    18:28 11.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Майора

    11 0 Отговор
    Нинче много грешиш! Това състояние започна от РМП , когато вместо 30 млд , в бюджета влязоха 3 млд и ти беше част от този процес! Продължи във времето и достигна апогея си по време на безпринципната четворна коалиция , когато теглихте големи заеми за да увеличите пенсии и заплати и после “спеца “ по икономика Кокорчо доведе до това положение!

    18:33 11.05.2026

  • 60 Тая що реве

    6 0 Отговор
    Като обикаляше с Радко всички телевизии поред. Тя ни го натресе , а сега реве

    18:36 11.05.2026

  • 61 Радев направо

    6 0 Отговор
    Я обезглави " нито патрон за Украйна". А изнасяше с композиции за Полша и Чехия, и от там е ясно къде отиваха. Лицемерна и подла, откритие на Мавъра, минаваше за седесарка.

    18:44 11.05.2026

  • 62 Люлин

    4 1 Отговор
    Някой с 0,001% на избори да дава акъл и препоръка не се вписва в ситуацията.

    18:51 11.05.2026

  • 63 дядо дръмпир

    4 4 Отговор
    Всички поколения БЪЛГАРИ са роби на масква.какво се опитвате да изопачавате истината.това,че над 90% от вас не го съзнават ,защото е такова умственото им развитие не означава ,че не е истина.нямате Златни запаси ,а тук се изнася златна и руда с много и всякакви елементи от таблицата на менделеев.вижте кои са фирмите и дали канадската фирма като я погледнете в огледалото не виждате осанката на кремъл....

    18:52 11.05.2026

  • 64 Има Ли Някой ? В България !

    3 1 Отговор
    Има Ли Някой ? В България !

    Който Да Разбира !

    От !

    Бизнес ?

    Или Само от Крадене ?

    18:53 11.05.2026

  • 65 Докото Се Хвърляте !

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Иванова":

    След Акъла !

    на Всеки !

    Зад !

    ---

    Н !

    ---

    И !

    --

    К !


    Ще Е Така !

    18:58 11.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Законите на Мърфи

    1 5 Отговор
    Колкото повече се борим с корупцията и дефицитите, толкова повече се увеличават. Не съм фен на Корнелия,но тук е напипала фундаменталната истина за българските правителства. Бъдете здрави.

    18:59 11.05.2026

  • 68 Дзак

    6 0 Отговор
    Всички партии били във властта са отговорни за огромните разходи за администрацията.

    19:08 11.05.2026

  • 69 Да, да

    1 0 Отговор
    Важното е да се повиши млеконадоя в Крушовица, под вещото ръководство на Курнела!

    19:22 11.05.2026

  • 70 Ф.Котленски

    1 0 Отговор
    "Непокорна България",беше изхвърлена на пясъка,Нинова се покори на обстоятелствата,тайфунът на 19.04.26г.просто я помете и няма следа от нея.Другарите й я поставиха на дузпата,изгониха я от "Позитано",поставиха я в пълна изолация.Днес тя крещи щом види микрофон,че Р.Радев е виновен за съдбата й.С пренавитата си пружина,госпожата ще реши във всичките си начинания свързани с полит. живот у нас.

    19:27 11.05.2026

  • 71 Анонимен

    1 0 Отговор
    И тази не е била компетентна но с маймунжилъци се е добрала до поста председател на бсп

    19:27 11.05.2026

