Нинова: С това правителство това ни чака- дългове, дългове, дългове за три поколения напред

Едно от първите решения на правителството Радев днес е вземане на нов заем от 210млн. евро. Премиерът обеща да намаляват дълга и направи точно обратното. С днешния аукцион е достигнат тавана на възможен дълг в условията на удължителен бюджет- 1,4 млрд. евро. Следващият ход беше обявен от финансовия министър Гълъб Донев- ще вдигнат тавана на дълга. С това правителство това ни чака- дългове, дългове, дългове за три поколения напред. Не само сегашните работещи, а децата и внуците ще плащат. Честито на повярвалите в " промяната".

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.