Земеделският сектор: За пръв път от 10 години има надежда

Вчерашната среща в Министерски съвет по повод мерките срещу цените премина много добре. Беше даден ясен знак, че правителството ще подкрепя българските производители. Направен е анализ и ситуацията е много тежка. Така че смятам, че мерките, които се предприемат, ще доведат до резултат. Това каза бившият министър на земеделието и председател на Асоциацията на земеделските производители в България Венцислав Върбанов в ефира на „Събуди се” по Нова ТВ.

Цветан Цеков, председател на браншовата камара „Плодове и зеленчуци”, посочи, че с промените се осветлява агрохранителната верига. Той обясни, че ще има въведен регистър, който ще покаже на какви цени се купуват храните, през какви посредници минават, кой изкривява веригата и каква е крайната цена. По негови думи тези решения ще доведат до баланс. Според Цеков трябва да има таван на надценките.

Владислав Михайлов, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите, каза че за пръв път от 10 години има надежда, тъй като е била показана политическа воля от страна на кабинета. Решенията са обосновани и икономически, и юридически, с пакет от мерки, който да защити българското производство, допълни още той.

Върбанов каза, че щом върху етикета на дадена храна пише „българско”, тя трябва да е произведена и с български суровини. „В момента има масов внос на мляко от Полша и Унгария, а има съмнения и за Украйна, а нашите производители няма на кой да реализират продукцията си”, допълни още той.

Цеков обясни, че в Румъния е бил намален два пъти данък добавена стойност, което е довело до изсветляване на цялата агрохранителна верига. И допълни, че такава мярка ще има следния ефект – преустановяване кражбите на ДДС, повишаване на потреблението и по-ниски крайни цени. Експертът допълни, че в цяла Европа ставките са много по-ниски. Цеков уточни, че тези въпроси са поставени по време на срещата и се надява на реакция. Той разказа още, че се наблюдава практика на препакетиране на храни – внос се представя за българско производство.

Цеков заяви, че според производителите „справедлива” цена е такава, при която 2/3 отива при тях.

Върбанов уточни, че имат уговорка с кабинета да бъдат проведени още срещи.