Земеделският сектор: За пръв път от 10 години има надежда

15 Май, 2026 08:52 2 011 24

Върбанов каза, че щом върху етикета на дадена храна пише „българско”, тя трябва да е произведена и с български суровини

Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вчерашната среща в Министерски съвет по повод мерките срещу цените премина много добре. Беше даден ясен знак, че правителството ще подкрепя българските производители. Направен е анализ и ситуацията е много тежка. Така че смятам, че мерките, които се предприемат, ще доведат до резултат. Това каза бившият министър на земеделието и председател на Асоциацията на земеделските производители в България Венцислав Върбанов в ефира на „Събуди се” по Нова ТВ.

Цветан Цеков, председател на браншовата камара „Плодове и зеленчуци”, посочи, че с промените се осветлява агрохранителната верига. Той обясни, че ще има въведен регистър, който ще покаже на какви цени се купуват храните, през какви посредници минават, кой изкривява веригата и каква е крайната цена. По негови думи тези решения ще доведат до баланс. Според Цеков трябва да има таван на надценките.

Владислав Михайлов, председател на Националната асоциация на млекопреработвателите, каза че за пръв път от 10 години има надежда, тъй като е била показана политическа воля от страна на кабинета. Решенията са обосновани и икономически, и юридически, с пакет от мерки, който да защити българското производство, допълни още той.

Върбанов каза, че щом върху етикета на дадена храна пише „българско”, тя трябва да е произведена и с български суровини. „В момента има масов внос на мляко от Полша и Унгария, а има съмнения и за Украйна, а нашите производители няма на кой да реализират продукцията си”, допълни още той.

Цеков обясни, че в Румъния е бил намален два пъти данък добавена стойност, което е довело до изсветляване на цялата агрохранителна верига. И допълни, че такава мярка ще има следния ефект – преустановяване кражбите на ДДС, повишаване на потреблението и по-ниски крайни цени. Експертът допълни, че в цяла Европа ставките са много по-ниски. Цеков уточни, че тези въпроси са поставени по време на срещата и се надява на реакция. Той разказа още, че се наблюдава практика на препакетиране на храни – внос се представя за българско производство.

Цеков заяви, че според производителите „справедлива” цена е такава, при която 2/3 отива при тях.

Върбанов уточни, че имат уговорка с кабинета да бъдат проведени още срещи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    19 3 Отговор
    вчера реших да си взема една шепа череши
    бяха скромните 15 лева

    не почувствах надежда
    само гняв

    Коментиран от #18

    09:01 15.05.2026

  • 2 Сандо

    22 2 Отговор
    Появила се някаква мижава надежда след някои сладки приказики.Нищо няма да стане докато не се направи революционна промяна в земеделието.А дотогава ще се радваме на огромните площи с рапица,на които се нагледахме по време на Джирото.

    09:03 15.05.2026

  • 3 Цинар

    15 5 Отговор
    В земеделието се раздават огромни субсидии,а стокова продукция няма с изключение на зърнените култури. Що субсидии в последните 10-15 години се раздадоха за домати, дини, краставици и пр. и пр. без да има реално производство, но отчетени на книга с фалшиви фактури. Няма никакъв контрол по време на отглеждането на културите. Може ли да отглеждаш 200-300 дка н-р краставици на неполивни условия? НЕ но си взимаш субсидийките. Също и с доматите, дините и пр.

    09:04 15.05.2026

  • 4 ООрана държава

    16 6 Отговор
    Ми за какво гласувахте 15 години за бойко?

    Коментиран от #21

    09:05 15.05.2026

  • 5 Надеждата е

    10 4 Отговор
    в преетикирането на вносното токсично аржентинско ГМО

    09:08 15.05.2026

  • 6 зърнар от дпс-гроб

    8 3 Отговор
    ужас, само ние трябва да пребираме парата

    09:09 15.05.2026

  • 7 Симеон

    4 6 Отговор
    Явно с голите приказки на ПБ надеждите за нещо , дето отдавно го няма и е умряло
    се завръщат!Тези ще се окажат възкресители на всичко, дето могат даже и да си го помислят!

    09:14 15.05.2026

  • 8 Деций

    13 1 Отговор
    Дълги години се работи метидично за постигане на това състояние!Дъмпингов внос с избягване на мита ,такси и реална проверка за наличие на пестициди.Внос на дотирана селскостопанска продукция която не оставя шанс на българският земеделец.Тежки рестриции за напояване,внос на стари меса , обрезки и некачествено месо за влагане в колбаси.Внос на салмонелни яйца и птици,и да не забравим и квотите които разписаха с ЕС за торално загробване на нашето производство.Да внасяме домати от дъжави като Македония, Албания и Турция,даржави полу постини с голи сипеи и каманаци е висша форма на издевателство,Круши от Холандия,от една педя мочурлива земя .Да страх ги е от потенциала на България който може да се развие.Та ЕС си изпълни пъклените планове,затвори реакторите, уби зеленчукопроизводство и животновъдство и ни превърна от производители в консуматори.Те са за свободен пазар и за свободна инициатива мо ако те произвеждат и продават,обратният вариант не ги устройва.

    09:22 15.05.2026

  • 9 шири

    3 2 Отговор
    Ура,другари!

    09:24 15.05.2026

  • 10 хаберих

    5 0 Отговор
    - Ти защо си кръстил дъщеря си на името на жена си?
    - Как защо? Знаеш ли какъв кеф е: като викна "Маро, дай една бира!", и двете ми носят.

    09:29 15.05.2026

  • 11 дядо поп

    3 3 Отговор
    Интересно с това земеделие на дребно , как виждате сключване на договори за навременни и качествени доставки на продукция за пазара. Нашия производител е свикнал да изкара каквото изкара от земята и да го пробутва на пазара без да се ангажира със срокове , количество и качество на продукцията. Естествено и затова му дават ниски изкупни цени , и така до следващата година.

    09:29 15.05.2026

  • 12 Кую

    2 0 Отговор
    Бг мошеници.

    09:31 15.05.2026

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    2 2 Отговор
    Педалската Банда на Пембен че оправи Фатмакиа!

    09:33 15.05.2026

  • 14 дядото

    5 1 Отговор
    и къде ли виждате тази надежда,при тотален недостиг на работна ръка,при липса на собствено производство и потребителското поведение на младите

    09:35 15.05.2026

  • 15 Сложна работа

    4 0 Отговор
    Селяните се изселиха в големите градове и не искат и да чуят повече за мотика. Децата им се пръкнаха големи и претенциозни "граждани", обиждат на "селянин". Кой да хване мотиката 😆

    09:36 15.05.2026

  • 16 Гошо

    4 1 Отговор
    Е, не ли ги е срама да лъжат тея? 10г садат буренье и жънат субсидия, та сега да започнат да работят, да издават реколти? Макя, те тва да го вида и як нема да го повервам ама хич.

    09:41 15.05.2026

  • 17 ПП / ДБ / ГЕРБ и Израждане:

    2 4 Отговор
    Не сме съгласни с това „Прогресивна България“ да
    Приема промени в Закона за защита на потребителите, и
    срещу високите цени на стоки и услуги,
    защото ако се подобри Благосъстоянието
    на Народа, на следващите избори
    хората масово ще гласуват за „Прогресивна България“
    и ние ще бъдем Аут от парламента

    Коментиран от #20

    09:45 15.05.2026

  • 18 Феликс Дзерджински

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    За тази цена шепа 7,62 милиметрови. Здрасти

    09:50 15.05.2026

  • 19 БеГемот

    3 1 Отговор
    ГЕРБ уби България!

    10:00 15.05.2026

  • 20 Еврокопейкa

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "ПП / ДБ / ГЕРБ и Израждане:":

    Вече не ядем доматите с колците. Скъпи са.И колчетата също. Капиталисти-разбойници и чорбаджии изедници нарочно подляха вода на "прогреса", на Радев, бе, като надуха цените. Но ще видят те, от понеделник като ги погнат спецзвената на правителството. Разстрел на място за спекулантите, докато не свалят хляба до 6 стотинки. Предполагам ще пратят Кендимена с големия пищов да ги ръководи, свят ще им се завие. Лошото е, че го няма вече в МВР-то инфлуенсърът, който да отразява подвизите му.

    10:09 15.05.2026

  • 21 Сандо

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    За да отглеждаме тикви.Имаше едни години,в които ес-то даваше някакви пари за отглеждане на тикви и тогава половината земеделци хукнаха да отглеждат тикви.Спряха парите - тикви вече не гледаме.Та това ни е земеделието под зоркото и демократично евроръководство,което пък от своя страна винаги намира причина да ни реже от парите.

    10:19 15.05.2026

  • 22 12345

    1 0 Отговор
    Селяните се изселиха в големите градове и не искат и да чуят повече за мотика. Децата им се пръкнаха големи и претенциозни "граждани", обиждат на "селянин". Кой да хване мотиката -Много си прав, по селата е бомба от към държавни услуги, един личен лекар на по над 2000 човека, вкл. и братчеди ,койта са най нахални, а най малко дават в системата, цени каквито си измислят и много други .. тая територия е само донор на хора , евтин труд ,суровини и пазар за големите играчи, това е целта

    10:45 15.05.2026

  • 23 604

    1 0 Отговор
    Спрете да им наливате кинти....ако без субсидия фалерат...търсете причините защо и лекувайте тях! Не знаех че пазарната икономика и конкуриране стават със супсидиране и регулиране на сени...то по зле и от соца! Цялата ви система покровителства корупционни схеме!

    11:03 15.05.2026

  • 24 Авиодиспечер

    1 0 Отговор
    Бакшиши и земеделци - най-големите мрънкачи в тая държава.

    11:32 15.05.2026

