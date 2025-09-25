Новини
Цветан Цеков: Ще останем без български плодове и зеленчуци

Цветан Цеков: Ще останем без български плодове и зеленчуци

25 Септември, 2025

В резултат на този 30-годишен упадък, липсата на протекция за българската продукция, ние загубихме българското производство, загубихме българските производители – те емигрираха

Цветан Цеков: Ще останем без български плодове и зеленчуци - 1
Снимка: Илия Вълков/БНР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Производители на плодове и зеленчуци ще протестират. Причината: по подобие на Украйна, ЕС освобождава от мита вноса от Молдова.

"Засяга безмитен внос на ябълки, череши, чесън, гроздов сок, десертно грозде и сливи. Изключително сериозна група плодове. Традиционни производства в България ще бъдат много сериозно засегнати. Виждаме този тренд от 2-3 години. Губим индиректно, което се отразява на нашите традиционни външни пазари. Нашите преработватели много трудно започват да изнасят."

Това коментира пред БНР Цветан Цеков, председател и учредител на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци", както и съпредседател на Българската аграрна камара.

"В момента сме в неравностойно положение, защото те произвеждат при едни условия, а ние – пред други. Те започват с различен старт", изтъкна той за привилегированите условия за внос от Украйна и Молдова.

Ще загубим традиционни производства и българските производители. Над 100 000 декара са сливовите насаждения у нас, подчерта Цеков и настоя: нарушаваме националните интереси.

"ЕК уж стимулира чрез инвестиционните програми производството на земеделска продукция. Ние имаме много сериозен генерационен проблем – нашите наследници трябва да стъпят на здрава основа, за да могат да наследят земеделските бизнеси. Наред с отказващите се постоянно земеделски производители, ако не създадем правилните условия - ЕК, за да може тези млади земеделски производители да се чувстват комфортно и да произвеждат, при положение че започваме да губим пазарите, не можем да се справим с климата, имаме проблем с напояването, ние ще останем без българска продукция, без български производители!"

Заради споразумението с МЕРКОСУР южноамериканските държави ще залеят Европа с безмитна продукция, добави друг щрих към проблема Цеков.

На този етап виждаме несправяне на държавата със ситуацията, отчита той. Той призова за компенсаторни механизми за разликите в стандартите на производство.

Една от основните причини да бъдем смазани е редуцираният достъп до големите търговски вериги, които държат 2/3 от пазара на пресни плодове и зеленчуци, отбеляза Цветан Цеков, като припомни "само допреди 30 години какво произвеждаше България".

"В резултат на този 30-годишен упадък, липсата на протекция за българската продукция, ние загубихме българското производство, загубихме българските производители – те емигрираха. Ние работим на европейските полета, вместо да произвеждаме. Земята я имаме, имаме условията, но губим производството!"


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    2 13 Отговор
    Садете банани тогава.

    12:14 25.09.2025

  • 2 Евробанан

    2 2 Отговор
    Да, но ще има български банани.

    12:16 25.09.2025

  • 3 фермер

    5 1 Отговор
    Доматите също влизат в този списък.Забравете за родно производство.

    12:17 25.09.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    1 4 Отговор
    Отдавна не купувам нищо българско. Видя ли произход България, подминава. За хотелие ми съм забранил да се купува каквото и да е с произход България.

    Коментиран от #5

    12:18 25.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Карай бе..

    1 3 Отговор
    Ще лапате банани...

    12:24 25.09.2025

  • 7 Анонимен

    2 0 Отговор
    Така е най силните които са на власт вършат тази работа обикновения човек не може ще го унищожат във въздуха

    12:26 25.09.2025

  • 8 СИЧКО Е ТОЧНО

    0 1 Отговор
    ЗЕМЯТА ТРЯБВА ДА ПРЕМИНЕ В РЪЦЕТЕ НА БИЛГАЙТС И ПОДОБНИ И ТОГАВААААА ША ВИДИТЕ БАНАНИ ПО 350 ЕУРО БРОЙКАТА И ЕДИН ЛЯБ ЗА 1000 ЕВРУ..

    Коментиран от #11

    12:28 25.09.2025

  • 9 бг зрънчо

    0 0 Отговор
    трябва да се реве

    12:28 25.09.2025

  • 10 Пет лева за сто грама малини

    4 1 Отговор
    На промоция и с регистрация. Това ли е вашата демокрация.

    12:29 25.09.2025

  • 11 били гейц

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "СИЧКО Е ТОЧНО":

    за тебе е приготвил баурр

    12:30 25.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "данко-nomako":

    В България отдавна няма нито животновъдство, нито растениевъдство. Всичко е кражба на субсидии и препродажба на внос на тройна цена. Купувай си на висока цена, само защото на етикета пише произход България. Твоя си работа. Малкото производство, което го има е на баснословна цена, въпреки, че е по лошо от вноса.

    12:30 25.09.2025

  • 13 ТКЗС

    1 0 Отговор
    Така е от 1340г.Във вода жаден ходиш.Винаги не са достигали хора за истинска работа,всички сме умни и красиви и от тарикат, по-тарикат

    12:32 25.09.2025

  • 14 Субсидия ЕС за зеленчуци

    2 0 Отговор
    е 1%, за разлика субсидии зърно!
    Смешното е, как НСИ дава борсови цени, за да продължава да крие истинските данни за дефицит, инфлация и ценова нестабилност.
    Борсови цени домати НСИ 4 лв, цени в квартално магазинче 10 лв.
    Да бяха дали производствените цени, съвсем да им излезе сметката на НСИ.
    Леща 4 лв, леща в магазин 6.80.
    Велики! "Хвани ме, ако можеш" - НСИ 2-ри сезон.

    12:32 25.09.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Дори всичко, което се продава на отбивки по пътищата като собствено производство е внос от складовете на едро. Но цената му е тройна.

    12:33 25.09.2025

  • 16 Как можеш да обясниш на малко дете

    3 0 Отговор
    Защо са толкова недостъпни капините малините ягодите и касиса. И защо все пак половината хора могат да си го позволят. Точно тези хора които могат да си позволят скъпи неща точно те водят със себе си едни потресаващо разглезени шумни деца по магазините късно вечерта при това. Недосегаемите..

    12:36 25.09.2025

  • 17 Всички

    1 2 Отговор
    Деца по знаещи ходят на терминала,така че,ще останем не само плодове и зеленчуци ми и без хора.

    Коментиран от #22

    12:39 25.09.2025

  • 18 Направо им купете джипове

    3 0 Отговор
    Както на производителите на кукурузите и слънчовката и да се успокоят малко. Щото и пари да им дадат пак джипове ще си купят.

    12:41 25.09.2025

  • 19 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Боко и шиши произвеждат най-скъпият продукт с отрицателна ефективност и затриват България, не само производството на плодове и зеленчуци.

    12:43 25.09.2025

  • 20 ООрана държава

    1 0 Отговор
    И без това са по скъпи от вноса. Френски картофи на половина по евтини от българските отгледани на 100 километра от магазина. Няма логика

    Коментиран от #25

    12:43 25.09.2025

  • 21 Абе

    0 0 Отговор
    Това е невъзможно. Една камара пари от Евро фондове се наляха в селското стопанство. Какви ги приказва този господин?!

    12:44 25.09.2025

  • 22 Много неграмотно

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Всички":

    Дори да е вярно , но постарай се малко.

    12:44 25.09.2025

  • 23 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Ако си купите български домати и краставици, но от някоя градина за да сте сигурни, че са български, и си платите на някоя частна лаборатория да ги изледват, ще получите инфаркт, като видите количеството нитрати и други боклуци, които съдържат. Просто в България няма никакъв контрол. Контролът е проформа, срещу рушвети. Да сте чули за проверен и санкцониран производител?

    12:48 25.09.2025

  • 24 В НС има една ГОЛЯМА Тиква!!

    1 0 Отговор
    Няма да останеме без плодове и Зеленчуци! Някога в СИК прекора муе бил РАПОНА!?

    12:54 25.09.2025

  • 25 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ООрана държава":

    В Самоков във фирма "Самоковски компир" /бившия МОЛ/ продават френски и други картофи внос, на половин цена. Всъщност там самоковски картофи няма. Малко по надолу, след кръговото, по пътя, посока Мечката, едни

    селяци продават същите картофи на тройна цена, както убеждават балъците, че са собствено производство. В България всичко е измама.

    12:57 25.09.2025

