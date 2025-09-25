Цветан Цеков: Ще останем без български плодове и зеленчуци

Производители на плодове и зеленчуци ще протестират. Причината: по подобие на Украйна, ЕС освобождава от мита вноса от Молдова.
"Засяга безмитен внос на ябълки, череши, чесън, гроздов сок, десертно грозде и сливи. Изключително сериозна група плодове. Традиционни производства в България ще бъдат много сериозно засегнати. Виждаме този тренд от 2-3 години. Губим индиректно, което се отразява на нашите традиционни външни пазари. Нашите преработватели много трудно започват да изнасят."
Това коментира пред БНР Цветан Цеков, председател и учредител на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци", както и съпредседател на Българската аграрна камара.
"В момента сме в неравностойно положение, защото те произвеждат при едни условия, а ние – пред други. Те започват с различен старт", изтъкна той за привилегированите условия за внос от Украйна и Молдова.
Ще загубим традиционни производства и българските производители. Над 100 000 декара са сливовите насаждения у нас, подчерта Цеков и настоя: нарушаваме националните интереси.
"ЕК уж стимулира чрез инвестиционните програми производството на земеделска продукция. Ние имаме много сериозен генерационен проблем – нашите наследници трябва да стъпят на здрава основа, за да могат да наследят земеделските бизнеси. Наред с отказващите се постоянно земеделски производители, ако не създадем правилните условия - ЕК, за да може тези млади земеделски производители да се чувстват комфортно и да произвеждат, при положение че започваме да губим пазарите, не можем да се справим с климата, имаме проблем с напояването, ние ще останем без българска продукция, без български производители!"
Заради споразумението с МЕРКОСУР южноамериканските държави ще залеят Европа с безмитна продукция, добави друг щрих към проблема Цеков.
На този етап виждаме несправяне на държавата със ситуацията, отчита той. Той призова за компенсаторни механизми за разликите в стандартите на производство.
Една от основните причини да бъдем смазани е редуцираният достъп до големите търговски вериги, които държат 2/3 от пазара на пресни плодове и зеленчуци, отбеляза Цветан Цеков, като припомни "само допреди 30 години какво произвеждаше България".
"В резултат на този 30-годишен упадък, липсата на протекция за българската продукция, ние загубихме българското производство, загубихме българските производители – те емигрираха. Ние работим на европейските полета, вместо да произвеждаме. Земята я имаме, имаме условията, но губим производството!"
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:14 25.09.2025
2 Евробанан
12:16 25.09.2025
3 фермер
12:17 25.09.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #5
12:18 25.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Карай бе..
12:24 25.09.2025
7 Анонимен
12:26 25.09.2025
8 СИЧКО Е ТОЧНО
Коментиран от #11
12:28 25.09.2025
9 бг зрънчо
12:28 25.09.2025
10 Пет лева за сто грама малини
12:29 25.09.2025
11 били гейц
До коментар #8 от "СИЧКО Е ТОЧНО":за тебе е приготвил баурр
12:30 25.09.2025
12 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "данко-nomako":В България отдавна няма нито животновъдство, нито растениевъдство. Всичко е кражба на субсидии и препродажба на внос на тройна цена. Купувай си на висока цена, само защото на етикета пише произход България. Твоя си работа. Малкото производство, което го има е на баснословна цена, въпреки, че е по лошо от вноса.
12:30 25.09.2025
13 ТКЗС
12:32 25.09.2025
14 Субсидия ЕС за зеленчуци
Смешното е, как НСИ дава борсови цени, за да продължава да крие истинските данни за дефицит, инфлация и ценова нестабилност.
Борсови цени домати НСИ 4 лв, цени в квартално магазинче 10 лв.
Да бяха дали производствените цени, съвсем да им излезе сметката на НСИ.
Леща 4 лв, леща в магазин 6.80.
Велики! "Хвани ме, ако можеш" - НСИ 2-ри сезон.
12:32 25.09.2025
15 Данко Харсъзина
12:33 25.09.2025
16 Как можеш да обясниш на малко дете
12:36 25.09.2025
17 Всички
Коментиран от #22
12:39 25.09.2025
18 Направо им купете джипове
12:41 25.09.2025
19 Дик диверсанта
12:43 25.09.2025
20 ООрана държава
Коментиран от #25
12:43 25.09.2025
21 Абе
12:44 25.09.2025
22 Много неграмотно
До коментар #17 от "Всички":Дори да е вярно , но постарай се малко.
12:44 25.09.2025
23 Данко Харсъзина
12:48 25.09.2025
24 В НС има една ГОЛЯМА Тиква!!
12:54 25.09.2025
25 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "ООрана държава":В Самоков във фирма "Самоковски компир" /бившия МОЛ/ продават френски и други картофи внос, на половин цена. Всъщност там самоковски картофи няма. Малко по надолу, след кръговото, по пътя, посока Мечката, едни
селяци продават същите картофи на тройна цена, както убеждават балъците, че са собствено производство. В България всичко е измама.
12:57 25.09.2025