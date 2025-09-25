Цветан Цеков: Ще останем без български плодове и зеленчуци

Производители на плодове и зеленчуци ще протестират. Причината: по подобие на Украйна, ЕС освобождава от мита вноса от Молдова.

"Засяга безмитен внос на ябълки, череши, чесън, гроздов сок, десертно грозде и сливи. Изключително сериозна група плодове. Традиционни производства в България ще бъдат много сериозно засегнати. Виждаме този тренд от 2-3 години. Губим индиректно, което се отразява на нашите традиционни външни пазари. Нашите преработватели много трудно започват да изнасят."

Това коментира пред БНР Цветан Цеков, председател и учредител на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци", както и съпредседател на Българската аграрна камара.

"В момента сме в неравностойно положение, защото те произвеждат при едни условия, а ние – пред други. Те започват с различен старт", изтъкна той за привилегированите условия за внос от Украйна и Молдова.

Ще загубим традиционни производства и българските производители. Над 100 000 декара са сливовите насаждения у нас, подчерта Цеков и настоя: нарушаваме националните интереси.

"ЕК уж стимулира чрез инвестиционните програми производството на земеделска продукция. Ние имаме много сериозен генерационен проблем – нашите наследници трябва да стъпят на здрава основа, за да могат да наследят земеделските бизнеси. Наред с отказващите се постоянно земеделски производители, ако не създадем правилните условия - ЕК, за да може тези млади земеделски производители да се чувстват комфортно и да произвеждат, при положение че започваме да губим пазарите, не можем да се справим с климата, имаме проблем с напояването, ние ще останем без българска продукция, без български производители!"

Заради споразумението с МЕРКОСУР южноамериканските държави ще залеят Европа с безмитна продукция, добави друг щрих към проблема Цеков.

На този етап виждаме несправяне на държавата със ситуацията, отчита той. Той призова за компенсаторни механизми за разликите в стандартите на производство.

Една от основните причини да бъдем смазани е редуцираният достъп до големите търговски вериги, които държат 2/3 от пазара на пресни плодове и зеленчуци, отбеляза Цветан Цеков, като припомни "само допреди 30 години какво произвеждаше България".

"В резултат на този 30-годишен упадък, липсата на протекция за българската продукция, ние загубихме българското производство, загубихме българските производители – те емигрираха. Ние работим на европейските полета, вместо да произвеждаме. Земята я имаме, имаме условията, но губим производството!"