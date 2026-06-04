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Европейският парламент одобри гаранции за защита на гражданите при използването на изкуствен интелект

Европейският парламент одобри гаранции за защита на гражданите при използването на изкуствен интелект

4 Юни, 2026 17:36 492

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Кристиан Вигенин участва активно в изработването и постигането на споразумение за опростяване на европейските правила за ИИ

Европейският парламент одобри гаранции за защита на гражданите при използването на изкуствен интелект - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент одобриха с голямо мнозинство споразумението, постигнато между Европейския парламент и Съвета на ЕС по т.нар. AI Omnibus – пакета за опростяване на прилагането на европейските правила за изкуствения интелект.

Българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин, който е докладчик на социалистите и демократите в Комисията по граждански свободи (LIBE) по регламента, приветства постигнатия компромис.

„Успяхме да защитим основните цели на Акта за изкуствения интелект, като същевременно намалим административната тежест за бизнеса. Намерихме балансиран подход, който съчетава иновациите и конкурентоспособността с ефективната защита на правата на гражданите“, заяви Вигенин.

Сред най-важните елементи на постигнатото споразумение е забраната на т.нар. AI nudifiers – системи, които създават интимно съдържание без съгласието на засегнатото лице. Запазват се и изискванията за обучение и грамотност при използването на изкуствен интелект, както и механизмите за контрол върху високорисковите AI системи.

„Изключително важно е, че запазихме силните гаранции за защита на основните права и не допуснахме опростяването на правилата да се превърне в отслабване на европейските стандарти“, акцентира българският евродепутат.

По думите му преговорите са били насочени към постигане на разумен баланс между необходимостта от намаляване на административните тежести и необходимостта Европа да остане световен лидер в изграждането на надеждна и отговорна рамка за развитие на изкуствения интелект.

„Гражданите трябва да бъдат защитени от злоупотреби, а бизнесът да разполага с ясни и приложими правила. Именно това постигнахме с настоящото споразумение“, посочи Вигенин.

Следващата стъпка е окончателното одобрение на текста от пленарната зала на Европейския парламент и от Съвета на ЕС.

Според Вигенин приемането на AI Omnibus ще осигури по-голяма правна сигурност за бизнеса и ще гарантира ефективна защита на европейските граждани в условията на бързото развитие на технологиите и изкуствения интелект.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Европейският парламент одобри гаранции за защита на гражданите при използването на изкуствен интелект


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