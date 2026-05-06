Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Денков: От ПП ще подкрепяме всичко, което помага за развитието на държавата, независимо кой го е предложил

Денков: От ПП ще подкрепяме всичко, което помага за развитието на държавата, независимо кой го е предложил

6 Май, 2026 11:55 502 20

  • николай денков-
  • подкрепа-
  • предложение-
  • държава-
  • помощ-
  • развитие

"Ясно е, че в момента ролята на армията става по-важна от всякога през последните години, затова държавата трябва да се грижи както за техническото оборудване, така и за подкрепата към военнослужещите", каза още зам.-председателят на "Продължаваме промяната"

Денков: От ПП ще подкрепяме всичко, което помага за развитието на държавата, независимо кой го е предложил - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Зам.-председателят на "Продължаваме промяната" и бивш премиер акад. Николай Денков също присъства на тържеството по повод Гергьовден и поздрави всички празнуващи днес, предаде репортер на ФОКУС.

Отбраната
"Ясно е, че в момента ролята на армията става по-важна от всякога през последните години, затова държавата трябва да се грижи както за техническото оборудване, така и за подкрепата към военнослужещите", каза Денков.

Новият кабинет
"Очакваме ново правителство, което веднага да поеме задачите, стоящи пред държавата - бюджет, финансирането по Плана за възстановяване и устойчивост и правосъдната система - всичко това има нужда от активно действие. От "Продължаваме промяната" ще подкрепяме всичко, което е разумно и което помага за развитието на държавата, независимо кой го е предложил. И ще критикуваме всичко, което пречи на развитието", каза още зам.-председателят на ПП.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Този го бих в подлеза на Партийния дом.

    Коментиран от #3, #13, #14

    11:56 06.05.2026

  • 2 Стига С Тази Държава !

    7 1 Отговор
    Съдра Ни 8 Пъти Кожата !

    И Продължава !

    Мошеници Такива !

    11:57 06.05.2026

  • 3 Не Е Било !

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Достатъчно !

    11:57 06.05.2026

  • 4 авантгард

    7 0 Отговор
    Лъжец.
    Няма да подкрепят да се спре санкционирането на евтините енергиини ресурси.
    Не ги интересува, че съсипват страна ни, важното за тях било да съсипват и други страни.
    Откачалки.

    12:01 06.05.2026

  • 5 радев

    1 0 Отговор
    ще ви спася!

    12:02 06.05.2026

  • 6 Туин Пийкс

    5 0 Отговор
    Петроханският плъх е по-добре да се скрие в мола дупка, а не да ръси глупости.

    12:02 06.05.2026

  • 7 ВКК 531

    4 0 Отговор
    Никои не ви иска! 16 депутати имате, и те са ви много!

    12:03 06.05.2026

  • 8 Тити на Кака

    4 1 Отговор
    Охоооо, Шиши пак получи картбланш от кордонаджиите, седяли в неговия скут!
    Почувствахте ли се сапунисани, драги сънародници?

    😂😂😂

    12:05 06.05.2026

  • 9 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЪРЖАВАТА ОЩЕ НИКОЙ НЕ Е ПРЕДЛОЖИЛ РЕАЛНОТО.
    А ТО Е НАМАЛЯВАНЕ НА СВРЪХ МНОГОТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. И ВТОРО ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ.ИМ ДАНАЗАПЛАТИ ЗПОНЕ.ЗА.ПЕТ ГОДИНИ.ТРЕТО АКО НЕ АКТОАЛЛИЗИРАТ ОСЪВРЕМЕНЯТ АДЕКВАТНО А.НЕ С ТРОХИЧКИ МИНИМАЛНИТЕ МИЖАВИ ПЕНСИЙКИ ТИП ГЕНОЦИД И ЗАПЛАТИ ПО ДОБРЕ ОЩЕ.ОТ.СЕГА ДА.СЕ ИЗМИРАТ ОТ.ПАРЛАМЕНТА. ВЗИМАТ.ТИЯ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ЗА МИЖАВА РАБОТА С ПАЧКИ ЕВРО И СЕ ПРАВЯТ НА ЛУДИ БАЛАМОСВАТ НАРОДА.

    12:12 06.05.2026

  • 10 Георгиев

    3 1 Отговор
    Ето това исках да чуя и чух. Не като оня от ДБ, който заяви, че са и ще с в опозиция на управляващите. Браво ПП! То се иска държавно мислене и действия.

    12:12 06.05.2026

  • 11 Ха ха ха ха ха ха ха

    1 1 Отговор
    Поздрави за зулусите -педофили от ИТН, поздрави за руди предателя, поздрави за величие, БСП , Бойко и шиши. Честит празник . Да са живи и здрави. Дълго да гледат отстрани или при бай Ставри. По заслуги

    12:14 06.05.2026

  • 12 След Оземпика и Пърхота

    1 0 Отговор
    няма как да се размине без "академичката" баба Сапунджийка и мошенгията леля Асенка. Чакаме сега и пасквилчето за леля Асенка.

    Коментиран от #16

    12:15 06.05.2026

  • 13 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пак са ме ръчкали отзад.....

    12:15 06.05.2026

  • 14 Първия Перничанин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Софийски, явно не знаеш как. Ела у Перник, да ти покажа как се бие.

    12:16 06.05.2026

  • 15 Казарма

    0 0 Отговор
    Без казарма няма как да има читава армия.Дори самата дума съдържа наставката -арма, ясно ли е Денков?

    Коментиран от #18

    12:16 06.05.2026

  • 16 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "След Оземпика и Пърхота":

    Хапчетата пий ги. Велик си. Излез изпод леглото. Не бой се

    12:17 06.05.2026

  • 17 Само питам

    1 0 Отговор
    Нещо не чух поздрави.... От Боко, шиши, дългия куц...... Що така, бе, Миме

    12:18 06.05.2026

  • 18 Ха ха ха ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Казарма":

    Ти бил ли си кашик. Или само си чувал

    12:19 06.05.2026

  • 19 ХиХи

    0 0 Отговор
    Шиши предложи да се изгонят НПО-тата? Това полезно или вредно е?

    12:19 06.05.2026

  • 20 Един ходи и плюе

    1 0 Отговор
    Друг ходи и мажи.

    12:23 06.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол