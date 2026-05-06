Денков: От ПП ще подкрепяме всичко, което помага за развитието на държавата, независимо кой го е предложил

Зам.-председателят на "Продължаваме промяната" и бивш премиер акад. Николай Денков също присъства на тържеството по повод Гергьовден и поздрави всички празнуващи днес, предаде репортер на ФОКУС.

Отбраната

"Ясно е, че в момента ролята на армията става по-важна от всякога през последните години, затова държавата трябва да се грижи както за техническото оборудване, така и за подкрепата към военнослужещите", каза Денков.

Новият кабинет

"Очакваме ново правителство, което веднага да поеме задачите, стоящи пред държавата - бюджет, финансирането по Плана за възстановяване и устойчивост и правосъдната система - всичко това има нужда от активно действие. От "Продължаваме промяната" ще подкрепяме всичко, което е разумно и което помага за развитието на държавата, независимо кой го е предложил. И ще критикуваме всичко, което пречи на развитието", каза още зам.-председателят на ПП.