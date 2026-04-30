„Биовет“ помогна на 43 семейства в Пещера да придобият земята под домовете си

30 Април, 2026 13:05, обновена 30 Април, 2026 12:07 799 4

Общината се превръща в пример как координираните действия между различни участници могат да доведат до реална промяна

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 30 април 2026 г. „Биовет“ АД дари 19.2 декара земя, с което постави началото на решение на дългогодишен проблем в квартал „Пирин“ в Пещера.

Началото на инициативата беше поставено по време на церемония в хотел Интерконтинентал София на 17 септември 2025 г., където „Биовет“ АД, фондация „Америка за България“, фондация „Тръст за социална алтернатива“ и фондация „Фонд за инвестиции в общността – Пещера“ обявиха ангажимента си към дългосрочното развитие на квартала и подписаха споразумението, което направи дарението възможно.

Този принос създава реална възможност за 43 семейства да придобият земята под домовете си и да уредят статута на своята общност, като по този начин улеснява приобщаването им в градската среда. Това е повече от един формален акт – важна стъпка към по-голяма сигурност, достойнство и дългосрочни възможности за семействата в квартала.

Този важен напредък е резултат от съвместните усилия на „Биовет“ АД, „Тръста за социална алтернатива“, „Фонда за инвестиции в общността – Пещера“ и фондация „Америка за България“. Заедно те показват, че когато бизнесът, гражданските организации и местната власт работят в партньорство, могат да се намерят реални и устойчиви решения на сложни социални проблеми. Инициативата е резултат от над десет години работа на Тръста за социална алтернатива по разработването на модел за урегулиране на неформални квартали и разширяване на достъпа до законни жилища и собственост, с фокус върху ромските общности.

Пещера се превръща в пример как координираните действия между различни участници могат да доведат до реална промяна.

В продължение на десетилетия много семейства в квартал „Пирин“ живеят в несигурност – без ясен статут на домовете си и без стабилна перспектива за бъдещето. Дарението на „Биовет“ променя тази реалност и създава условия за конкретни действия. В следващия етап „Тръста за социална алтернатива“ и „Фонда за инвестиции в общността – Пещера“ ще работят съвместно с Община Пещера и местните жители за изготвяне на подробен устройствен план. Това ще даде възможност на семействата да придобият своите парцели и да уредят статута на домовете си – ключова стъпка към повече сигурност, по-добри условия за децата и устойчива основа за развитие на цялата общност.

Ангажиментът на „Биовет“ не приключва с дарението. Дружеството ще продължи да участва в Консултативен съвет заедно с партньорите, за да подкрепя прозрачността и устойчивото изпълнение на инициативата. Този подход показва нещо важно – когато бизнесът се включва не само като дарител, а като дългосрочен партньор, въздействието е значително по-голямо.

Средствата от бъдещата продажба на парцелите ще бъдат реинвестирани в нови инициативи в квартал „Пирин“ и други общности, като така ще се разширяват възможностите и в бъдеще.

Случващото се в квартал „Пирин“ показва ясно какво е възможно, когато бизнесът, гражданският сектор, местната власт и хората работят заедно за обща цел. Това е пример за партньорство, което не просто решава проблеми, а създава трайна социална и икономическа промяна.

Източник: economic.bg


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 офффф

    2 0 Отговор
    защо за тях... стига само сте ги обгрижвали тези бройлери

    12:16 30.04.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 0 Отговор
    Дали земя на българи?!
    Едва ли!
    Незаконното се събаря, не се узаконява!
    Ако бяха българи щяха да им бутнат домовете!

    12:29 30.04.2026

  • 4 Пещера

    0 0 Отговор
    Ако бяха споменали как Гела взе тази земя преди време.

    12:40 30.04.2026

