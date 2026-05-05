Кристиан Вигенин участва в диалога ЕС–САЩ за безопасността на изкуствения интелект

5 Май, 2026 10:11 414

Евродепутатът е част от делегация, която обсъжда с американската страна регулацията на изкуствения интелект и въздействието му върху икономиката и пазара на труда

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският евродепутат Кристиан Вигенин замина на работно посещение в Съединените щати като част от делегация на Европейския парламент, включваща евродепутати, ангажирани с развитието, политиките и регулацията на изкуствения интелект. Вигенин е докладчик за Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент по т.нар. Дигитален Омнибус, който включва преразглеждане на правилата за изкуствения интелект в ЕС.

Посещението се осъществява по покана на Германския фонд „Маршал“ на Съединените щати и се провежда в рамките на програмата "Трансатлантически технологичен обмен", която предвижда срещи и работни посещения във Вашингтон и Бостън до 9 май. Включени са срещи с представители на американската администрация и институции, ангажирани с политики в областта на изкуствения интелект, разговори с експерти от Държавния департамент и Министерството на енергетиката, както и дискусии с представители на академичната общност и водещи университети, сред които Джорджтаун, Харвард и MIT. Делегацията ще проведе срещи с иновационни центрове, стартъп екосистеми и технологични компании, както и посещения на инфраструктурни обекти, свързани с развитието на изкуствения интелект, включително центрове за данни. Предвиден е и обмен с представители на щатски администрации относно регулацията и прилагането на ИИ.

Основните теми на визитата са регулацията и безопасността на изкуствения интелект, развитието на иновационни екосистеми, ролята на публично-частните партньорства, както и въздействието на новите технологии върху икономиката, пазара на труда и обществото.

Посещението е част от усилията за засилване на партньорството между Европейския съюз и Съединените щати в областта на изкуствения интелект – технологии, които не признават граници и имат все по-силно въздействие върху икономиката, пазара на труда и ежедневието на гражданите.

Целта на обмена е задълбочаване на диалога и търсене на общи подходи между ЕС и САЩ за развитие на иновациите, при гарантиране на демократични стандарти, защита на правата и обществен интерес.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu


