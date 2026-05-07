Публикуваха информация за държавните дружества в системата на транспорта и съобщенията

7 Май, 2026 15:11 744 3

Tази информация ще може да бъде използвана от следващия министър

Венцислав Михайлов

Министерството на транспорта и съобщенията публикува финансово-икономическа информация за всички държавни предприятия и дружества в системата на ведомството. Това каза служебният министър Корман Исмаилов на брифинг в Министерски съвет.

Той посочи, че по този начин всички граждани, фирми, работещи в сектора, синдикатите и други, които ползват услугите на тези дружества и предприятия, вече имат достъп до тази информация. Това е важно, за да е ясно как се управляват парите на данъкоплатците през тези предприятия, допълни още Исмаилов, цитиран от "Нова телевизия".

Той подчерта, че има дружества с голяма задлъжнялост, а заетите лица в тях са близо 27 хиляди души. Исмаилов допълни, че услугите, които предлагат някои от тези дружества, не са на съответното качество, като даде пример с БДЖ и Български пощи.

Служебният министър допълни, че тази информация ще може да бъде използвана от следващия министър. И подчерта, че настоящото ръководство е положило много усилия по оздравяването на най-важните от тези предприятия.


  • 1 Един да постъпи рравилно

    0 3 Отговор
    Рядък случай.
    Поздравления ,!

    15:16 07.05.2026

  • 2 Изкормвач Смаил

    4 1 Отговор
    не пипна договорите на Пеевски за приватизиране на печелившите линии от БДЖ-то, сключени в последния ден на правителството Хаяши. Толкова за служебната сглобка на ППДБ+ГЕРБСДС+ДПС+ПБ.

    15:22 07.05.2026

  • 3 хахахахах

    4 1 Отговор
    Това неграмотно турче сигурно си мисли, че с очила изглежда по-умен, ама не

    15:39 07.05.2026

