Разходите в бюджета изпреварват приходите с близо 1,8 млрд. евро

5 Май, 2026 20:20 712 30

Експерти предупреждават за ускорен ръст на харчовете и риск за икономиката

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тревожна остава ситуацията с финансите на държавата. Темата, беше засегната и по време на консултациите при президента. Данните за първите месеци на годината показват сериозен дисбаланс между приходи и разходи, съобщи Нова тв.

Според финансовото министерство за първите четири месеца на годината разходите в бюджета надскачат приходите с рекордните 1 млрд. и 750 млн. евро. Отчетените приходи са 14.1 млрд. евро, докато разходите достигат 15.8 млрд. евро. И двете пера бележат ръст спрямо 2025 г., но темпът на увеличение на разходите е значително по-висок.

Като основни фактори за това се посочват индексацията на пенсиите от миналото лято, увеличението на заплатите в обществения сектор, както и ръстът на минималната работна заплата от началото на 2026 г. Допълнително влияние оказват и нарасналите капиталови разходи на държавата.

Темата беше коментирана и в студиото на „Здравей, България“, където членът на Фискалния съвет Любомир Дацов посочи, че само за април ръстът на разходите достига около 30%. “Това, което наблюдаваме, не е просто преиндексиране на доходите, а процес, при който огромното потребление в момента помпа покачването на цените. Автоматичното увеличаване на заплатите създава допълнителен натиск, тъй като възнагражденията в публичния сектор изпреварват тези в частния, принуждавайки бизнеса също да ги повишава“, смята Дацов.

Сериозни опасения изрази и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев. Според него парите в икономиката се увеличават с близо 20%, докато произведените стоки и услуги намаляват с около 10%. „Това идва от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво“, заяви той и предупреди, че в малка отворена икономика като българската това потребление се излива навън - към производители в държави като Турция, Китай и Италия. „Нашите цени се вдигат, нашите заводи не работят, а с тези заеми всъщност захранваме чуждите икономики“, допълни Митракиев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    10 6 Отговор
    Румен ще направи всички ,които гласуваха за него милионери както обеща.

    Коментиран от #23

    20:22 05.05.2026

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 5 Отговор
    Дайте още 50% увеличение на заплатите на държавните хрантутници, увеличете бордовете в държавните предприятия и всичко ще е ок.
    С приказките на гълъба давам на Крадев максимално да управлява до Коледа...

    Коментиран от #3, #13

    20:23 05.05.2026

  • 3 Дайте още 50% увеличение на

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Разходите за нови чекмеджета

    а не толкова че увеличили заплати отдавна при двуцифрена инфлация

    20:27 05.05.2026

  • 4 Яшар

    11 4 Отговор
    Радев , Ко става ва брат ..ти съвсем млъкна ,нали щеше да бориш нещо....първия мандат кат президент та чакахме да се насладиш на жина си до себе си ,цялата държава това бе ше клюката ..после мутро мафията ти помогнахме ..ти сега се скри кат м.шок...и онази говорителката ...на която този пост не и ходи бръщолеви ...това свлачиште в помакия няма ли да има арестувани ..милиарди хвърлени за пмк фирми вместо да оправят свлачища и пътища те са откраднати за коли и имоти в чужбина ...включително от твоя пмк приятел и съселянин

    20:28 05.05.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    8 3 Отговор
    славчинциту дето се самокоалира с бокосвин да прокара уйрото утре ще го намерят привит у некой подлез с потрошени ребра и спукан ауспух

    20:29 05.05.2026

  • 6 Милен

    6 4 Отговор
    Аз пък не разбирам какво се оплакват тези. Ние сме в клуба на богатите, а както е известно богатите не произвеждат, те плащат на други да произвеждат. А и една от основните ползи от влизането ни в еврозоната, е че ще можем да теглим нови по-изгодно заеми, тъй че е напълно нормално да изтеглим повече заеми.

    Коментиран от #8

    20:29 05.05.2026

  • 7 1488

    7 5 Отговор
    ПБ е съкращение на Пеевски-Борисов !!!

    незабавни протести за сваляне на румен от власт
    такова предателство никога не е имало

    20:30 05.05.2026

  • 8 Яшар

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Милен":

    Разсмя ме :)

    20:30 05.05.2026

  • 9 То като при финансовия факир Асеня

    8 0 Отговор
    Изхода му по-широк от входа.

    20:34 05.05.2026

  • 10 хмммм

    11 0 Отговор
    Нали уж оня галфон с очилцата разправяше, че за пръв път нямало дефицит през април.

    20:35 05.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 пак този

    6 3 Отговор
    Още първия ден да се забрани наливането на пари в Украйна! На втория да се премахнат всички заплати, които зависят от минималната и средната заплата! На следващия месец ще сме на излишък! Ако и работещите пенсионери се оставят само на заплата, ще имаме и нови магистрали след година.

    20:44 05.05.2026

  • 13 А публичният дом част ли е

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    от публичния сектор ?

    Коментиран от #20, #21

    20:46 05.05.2026

  • 14 безпартиен

    4 2 Отговор
    Има ли бъдеще държава в която няма високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност, селско стопанство НЕ задоволяващо потребностите на населението?Кои имат полза от това да стигнем до това да внасяме всичко което е необходимо за страната и да НЯМА никакъв износ освен зърнени храни?На издръжка на работещите в ЧАСТНИЯ СЕКТОР 1.2 милиона РЕАЛНО ПЛАЩАЩИ данъци и осигуровки са 2.1 милиона пенсионери, около 700 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни! Решението е съкращаване на щата в бюджетната сфера с поне 30/100! Спиране на всякакви помощи без да е положителен труд по почистване, озеленяване и облагородяване на населените места поне 21 дни месечно!Това на първо време!

    20:51 05.05.2026

  • 15 Тео

    8 1 Отговор
    Минута за "благодарност" на ПП-ДБ, ГЕРБ, ИТН и БСП за непрестанното двуцифрено увеличение на заплатите на раздутата, неефективна и масово некомпетентна държавна администрация. Благодарение на тях в следващите няколко години ще теглим заеми за да платим заплатите на хора, които нямат отношение за увеличение на БВП на страната! Чудя се защо моят частен работодател не тегли заеми за да ми вдига заплатата? Даже ако няма успешна финансова година, не я увеличава въобще. Явно държавата е по-добър финансов субект щом успява да увеличава заплати при дефицит (загуба).

    Коментиран от #22

    20:58 05.05.2026

  • 16 Мдаа!🤔

    4 2 Отговор
    Нали сме клуба на богатите, такива подробности не ни интересуват! Вдигайте заплатите , да се радва народа!

    20:59 05.05.2026

  • 17 Феникс

    3 0 Отговор
    Фалита не ни мърда, явно ще има дългова криза, за да успокоят мамунките. поне за кратко! Явно се надяват и последните разумни и критични поколения да пукнат от старост и болести , и идва пълно щастие със безмозъчните и безкритични идни поколения! Така се прави , топкат топката и убиват време и чакат хората да се обезверят напълно! След Радев ситуацията ще стане още по обезкуражителна!

    21:00 05.05.2026

  • 18 Танаска

    4 0 Отговор
    И кай направи тия разходи в бюджета, след като все още няма бюджет?

    21:00 05.05.2026

  • 19 иван костов

    4 2 Отговор
    Ако спре финансирането на нацистка украйна, ще има излишък в бюджета!

    21:01 05.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Милен

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Тео":

    Е па като не увеличават заплатите на администрацията ще ни падне и БВПто, щото тъй или иначе производството ни е неконкурентоспособно и БВПто се помпа от сектора на услугите.

    21:05 05.05.2026

  • 23 То беше ясно

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Петроханци за 5 години разказаха играта на държавата.
    Сега чакаме от Президента чудеса.

    Коментиран от #26

    21:12 05.05.2026

  • 24 Гледате ли предаването Референдум

    4 0 Отговор
    В момента. Журналиста Йово Николов изнесе данни че през 2021 година лихвите ни по дълговете са били 505 млн.лв. а тази година 2026 г. само лихвите ще бъдат 1 милиард евро а 2030 г. 2 милиарда и 200 млн.евро.При тази наша икономика ще работим само за лихвите ,намаляване на заплати и доходи а сегашните управляващи с милиардите по островите.

    21:13 05.05.2026

  • 25 Бат Венце Сикаджията

    3 0 Отговор
    Ами хайде първо да намалим държавна и общинска администрация от 500 000 на 100 000. Второ, премахнен 20те заплатки на ченгенцa, измислени генералчета, адмиралчета, съдии, прокурори, след това им намалим заплатите съобразено с реалностите в държавата и да видим дали няма много бързо да изчезне този дефицит. Това е на първо време. За телкове, пенсии и тн сега не говоря. Ето от тук да започнем.

    21:13 05.05.2026

  • 26 Кви петроханци

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "То беше ясно":

    9 служебни на кayна радев , 2 правителства на пеевско - борисовия главчев по 1 година и близо 11 месеца на желязков ....за 3 години гербери ,певевски крадци и подлогите им чалгари на славуца закриха България

    Коментиран от #27

    21:15 05.05.2026

  • 27 Феникс

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кви петроханци":

    Абе пиле след Асеня и сглопката на ПП-ДБ с ГЕРБ нещата станаха още по вонящи! Само да спомена че изродите от ПП са способни на всичко , само и само да сме далеч от Русия и да нямаме собствена политика и капка суверенитет!

    Коментиран от #30

    21:21 05.05.2026

  • 28 Егати

    1 0 Отговор
    и наглеците-"заради пенсиите и заплатите"видите ли се увеличил бюджетът!? А нр се ли увеличи заради американските самолети ф 16 на цени за ф35 ?!А не се ли увеличи заради страйковете втора употреба на цени на нови,които все още ги няма?!А не се ли увеличи заради горивото за АЕЦ,което ни се предлага от"партньорите"на двойна цена?! А не се ли увеличи заради"такса спокойствие"на боко и шиши?! Това не го виждате а?! Как пък всички"властимащи"сте правени от един калъп,бре! Некачествена семенна течност!Безродници!

    21:22 05.05.2026

  • 29 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ СА МНОГО В МАЛКА БЪЛГАРИЯ И С ТИЯ ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ С ПАЧКИ ХИЛЯДАРКИ ЕВРО ЯКО ИЗТОЧВАТ БЮДЖЕТА. ТОВА Е САМАТА РЕ СА ЛНИСТ И ИСТИНА.Н ЯМА ШО ДА ШАКАЛКАВЯТ И ДА ХВЪРЛЯТ ВИНАТА ПЕ БИЛО ЗАРАДИ ТРОХИЧКИТЕ ЕВРО С КОЙТО ВДИГНАЛИ МИЖАВИТЕ ПОЗОРНИ МИНИМАЛНИ ПЕНСИЙКИ И ЗАПЛАТИ.

    21:24 05.05.2026

  • 30 Феникс

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Феникс":

    Така наречената сглобка е от месец май 2023 до декември 2023 г. А 2024,2025 и сега 5-ия месец на 2016 кой управлява и взе 42 милиарда кредити и вдигна дълга от 21% от БВП на 30%? Кой петльо гребенаст?

    21:30 05.05.2026

