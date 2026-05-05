Разходите в бюджета изпреварват приходите с близо 1,8 млрд. евро

Тревожна остава ситуацията с финансите на държавата. Темата, беше засегната и по време на консултациите при президента. Данните за първите месеци на годината показват сериозен дисбаланс между приходи и разходи, съобщи Нова тв.

Според финансовото министерство за първите четири месеца на годината разходите в бюджета надскачат приходите с рекордните 1 млрд. и 750 млн. евро. Отчетените приходи са 14.1 млрд. евро, докато разходите достигат 15.8 млрд. евро. И двете пера бележат ръст спрямо 2025 г., но темпът на увеличение на разходите е значително по-висок.

Като основни фактори за това се посочват индексацията на пенсиите от миналото лято, увеличението на заплатите в обществения сектор, както и ръстът на минималната работна заплата от началото на 2026 г. Допълнително влияние оказват и нарасналите капиталови разходи на държавата.

Темата беше коментирана и в студиото на „Здравей, България“, където членът на Фискалния съвет Любомир Дацов посочи, че само за април ръстът на разходите достига около 30%. “Това, което наблюдаваме, не е просто преиндексиране на доходите, а процес, при който огромното потребление в момента помпа покачването на цените. Автоматичното увеличаване на заплатите създава допълнителен натиск, тъй като възнагражденията в публичния сектор изпреварват тези в частния, принуждавайки бизнеса също да ги повишава“, смята Дацов.

Сериозни опасения изрази и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев. Според него парите в икономиката се увеличават с близо 20%, докато произведените стоки и услуги намаляват с около 10%. „Това идва от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво“, заяви той и предупреди, че в малка отворена икономика като българската това потребление се излива навън - към производители в държави като Турция, Китай и Италия. „Нашите цени се вдигат, нашите заводи не работят, а с тези заеми всъщност захранваме чуждите икономики“, допълни Митракиев.