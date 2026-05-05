Разходите в бюджета изпреварват приходите с близо 1,8 млрд. евро

Тревожна остава ситуацията с финансите на държавата. Темата, беше засегната и по време на консултациите при президента. Данните за първите месеци на годината показват сериозен дисбаланс между приходи и разходи, съобщи Нова тв.
Според финансовото министерство за първите четири месеца на годината разходите в бюджета надскачат приходите с рекордните 1 млрд. и 750 млн. евро. Отчетените приходи са 14.1 млрд. евро, докато разходите достигат 15.8 млрд. евро. И двете пера бележат ръст спрямо 2025 г., но темпът на увеличение на разходите е значително по-висок.
Като основни фактори за това се посочват индексацията на пенсиите от миналото лято, увеличението на заплатите в обществения сектор, както и ръстът на минималната работна заплата от началото на 2026 г. Допълнително влияние оказват и нарасналите капиталови разходи на държавата.
Темата беше коментирана и в студиото на „Здравей, България“, където членът на Фискалния съвет Любомир Дацов посочи, че само за април ръстът на разходите достига около 30%. “Това, което наблюдаваме, не е просто преиндексиране на доходите, а процес, при който огромното потребление в момента помпа покачването на цените. Автоматичното увеличаване на заплатите създава допълнителен натиск, тъй като възнагражденията в публичния сектор изпреварват тези в частния, принуждавайки бизнеса също да ги повишава“, смята Дацов.
Сериозни опасения изрази и изпълнителният директор на КРИБ Боян Митракиев. Според него парите в икономиката се увеличават с близо 20%, докато произведените стоки и услуги намаляват с около 10%. „Това идва от публичния сектор, който не произвежда кой знае какво“, заяви той и предупреди, че в малка отворена икономика като българската това потребление се излива навън - към производители в държави като Турция, Китай и Италия. „Нашите цени се вдигат, нашите заводи не работят, а с тези заеми всъщност захранваме чуждите икономики“, допълни Митракиев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
С приказките на гълъба давам на Крадев максимално да управлява до Коледа...
Дайте още 50% увеличение на
До коментар #2 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Разходите за нови чекмеджета
а не толкова че увеличили заплати отдавна при двуцифрена инфлация
20:27 05.05.2026
незабавни протести за сваляне на румен от власт
такова предателство никога не е имало
До коментар #6 от "Милен":Разсмя ме :)
20:30 05.05.2026
А публичният дом част ли е
До коментар #2 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":от публичния сектор ?
Коментиран от #20, #21
20:46 05.05.2026
22 Милен
До коментар #15 от "Тео":Е па като не увеличават заплатите на администрацията ще ни падне и БВПто, щото тъй или иначе производството ни е неконкурентоспособно и БВПто се помпа от сектора на услугите.
21:05 05.05.2026
То беше ясно
До коментар #1 от "Сатана Z":Петроханци за 5 години разказаха играта на държавата.
Сега чакаме от Президента чудеса.
21:12 05.05.2026
Кви петроханци
До коментар #23 от "То беше ясно":9 служебни на кayна радев , 2 правителства на пеевско - борисовия главчев по 1 година и близо 11 месеца на желязков ....за 3 години гербери ,певевски крадци и подлогите им чалгари на славуца закриха България
21:15 05.05.2026
Феникс
До коментар #26 от "Кви петроханци":Абе пиле след Асеня и сглопката на ПП-ДБ с ГЕРБ нещата станаха още по вонящи! Само да спомена че изродите от ПП са способни на всичко , само и само да сме далеч от Русия и да нямаме собствена политика и капка суверенитет!
21:21 05.05.2026
Феникс
До коментар #27 от "Феникс":Така наречената сглобка е от месец май 2023 до декември 2023 г. А 2024,2025 и сега 5-ия месец на 2016 кой управлява и взе 42 милиарда кредити и вдигна дълга от 21% от БВП на 30%? Кой петльо гребенаст?
21:30 05.05.2026