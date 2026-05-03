Надежда Йорданова: Бяхме уведомени за решението на ПП в последните часове преди откриването на парламента

3 Май, 2026 10:22 996 32

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" резултатите от изборите, разделението в дясното пространство и предстоящите политически предизвикателства пред страната.

Тя направи критична оценка на ситуацията след изборите и разделянето на парламентарните групи:

"В 52-рото Народно събрание, за съжаление, в нашата част на парламента беше допусната една сериозна политическа грешка. Ние от "Демократична България" оценихме решението на колегите от "Продължаваме Промяната" за формиране на отделна парламентарна група като такава грешка, защото в тази ситуация, в която има политическа сила, която сериозно концентрира власт, е необходимо да има ефективна и ясна опозиция. Разединението в този момент отслабва този потенциал. Положихме усилия да убедим колегите, но не постигнахме успех."

По думите ѝ решението за разделяне е дошло изненадващо:

"Бяхме уведомени за това решение в последните часове преди откриването на парламента. Посочиха своите аргументи за формиране на отделна парламентарна група. Положихме усилия да ги разубедим, но явно не успяхме. Емоцията е трудно да бъде преодоляна, защото когато си застанал пред избирателите с общ мандат, подобно отклонение естествено води до човешка реакция. Но трябва да оставим това и да гледаме напред."

На въпрос дали решението е резултат от лични фактори, Йорданова бе предпазлива:

"Аз не мога да говоря за решенията и мотивацията на колегите. Това е въпрос, на който те трябва да отговорят. В политиката нищо не става случайно, но в момента нашият фокус е как "Демократична България" да бъде силна опозиционна парламентарна група.

Йорданова подчерта, че партията ще отстоява ясна политическа линия:

"Нашата задача е да подхождаме към решаването на проблемите от позицията на дясно-център. Имаме готов пакет от мерки, върху който работим и ще предложим решения, включително по бюджета. Има начин да се запази данъчно-осигурителната тежест, да се запази инвестиционната програма и държавата да остане социално отговорна – чрез реформи, съкращаване на ненужните разходи и затваряне на корупционните кранчета."

По отношение на предстоящия бюджет Йорданова заяви:

"Ще започнем сериозно да се занимаваме с бюджетната процедура за 2026 година. Това ще бъде труден дебат, но се надявам да се намерят разумни решения за България."

Тя припомни и общественото напрежение около данъчната политика:

"Миналата година имаше данъчен бунт – хората се разгневиха срещу увеличаването на данъците и липсата на яснота къде отиват средствата."

Надежда Йорданова отхвърли твърденията за възможно сътрудничество между "Прогресивна България":

"Не съм присъствала на такива разговори и не съм чувала подобни твърдения. Няма политическа логика в подобен сценарий, освен ако не се търси коалиционно управление, но към момента няма индикации за това."

Въпреки разцеплението, Йорданова вижда възможност за общ кандидат за президент:

"Когато се избира президент, се търси обединителна фигура. По Конституция президентът представлява единството на нацията, затова е нормално различни политически субекти да търсят обща кандидатура. Вярно е, че вътрешното разединение създава шум, който можеше да бъде избегнат, но трябва да покажем политическа зрялост."

Тя коментира и действията на новото управление:

"Виждаме декларации и общи обещания, но не и конкретни мерки. Това изглежда като предварително търсене на оправдания. Ситуацията с цените на горивата и икономическите предизвикателства се усложнява и очакваме да видим реални решения, а не само заявки."

По отношение на разпределението на парламентарните комисии тя подчерта:

"Нито един пост не може да бъде цена за това един по-голям политически субект да се раздели на по-малки. Това отслабва ефективността и политическата тежест. В парламента големината на парламентарните групи има значение – тя определя влиянието и възможността да се реализират политики."

Надежда Йорданова очерта ясна линия на поведение за "Демократична България" – критична към разделението вдясно, но фокусирана върху ролята си на активна опозиция и търсене на решения по ключовите за страната въпроси.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е и какво ?

    11 3 Отговор
    Така са решили !

    Коментиран от #7

    10:25 03.05.2026

  • 2 Фен

    19 7 Отговор
    Сектата влиза в спирала от провали. А ако Радев я отскубне и от държавната хранилка, ще започнат да се самоизяждат.

    Коментиран от #18

    10:26 03.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Иво

    16 4 Отговор
    Тошко Йорданов ще съди България ,че не успя да влезе в Парламента ,а трябва сега да седи на дивана до Славчо

    Коментиран от #11

    10:29 03.05.2026

  • 5 Мазната cеклецаpкa на чи...

    19 3 Отговор
    ...фута Ицхак Бойкикев пак се е разсмърдяла "компетентно"/

    10:31 03.05.2026

  • 6 Гост

    18 5 Отговор
    Това си беше подла врътка на смешната им престорена коалиция.
    Да върнат парите от субсидиите.

    10:32 03.05.2026

  • 7 Гост

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "Е и какво ?":

    Решили да го преди изборите, но са подлъгали избирателите си, за да прескочат бариерата и да влязат на хранилката
    Да връщат субсидията!

    10:33 03.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не си за

    13 3 Отговор
    политик , на ,госпоДжа !

    Коментиран от #13

    10:34 03.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фейк - либераст

    6 3 Отговор
    Явно нашите "политици" от всички п"партии" имат афинитет към дребни жени ориенталски тип!

    10:37 03.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тлъстичкото милфче

    10 2 Отговор
    ще свърши добра работа.Ще го грабна на задна каплама.

    10:39 03.05.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    Много се охранило надето бе... даже може да кажем се освинчило! Парламентарните кифтаци до това водят!

    10:46 03.05.2026

  • 16 мнооо гнус

    9 1 Отговор
    чак лъщи от лой и пот! представям си как демократично смърди на лeш покрай тая каца

    10:47 03.05.2026

  • 17 Хмм

    9 0 Отговор
    отнеха депутатски места на ПП, сега да се радват на мирчев и на бодакова, която изхвърли хората пред себе си и от десето се качи на второ място, вътрешният министър каза, че имало купуване и на преференции, Асен Василев със свояХарвард и американска регистрация трябва да изпълнява приумиците на добруджанското селянче, син на партиен секретар, дето беше извън парламента защото не го искат в родния му Добрич и вече се кандидатира само в София като водач на листа

    10:49 03.05.2026

  • 18 007 лиценз ту кил

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Ще се самоубиват по хижите. В България има 269 хижи.

    10:51 03.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 айде стига сте ни занимавала анче

    7 0 Отговор
    с таз постоянно мрънкаща стринка
    я цъкни за старата хиена тикван как я кара

    10:53 03.05.2026

  • 21 Дориана

    4 2 Отговор
    Точно ДБ водеха недалновидна политика, която пречеше на ПП . Това разделение трябваше отдавна да се случи. Точно техните депутати поискаха да има сглобка с Борисов и Пеевски и точно те водени от Надежда Йорданова правеха консултации с тях. Точно те са виновни и отговорни за Домовата книга, която доведе до опорочаване на Конституцията и обслужваше интересите на Борисов и Пеевски. Пак точно те са виновни за провала при ротацията, защото Денков поиска две министерства включително и Външното. Сега нека да бъдат в позиция на свободно падане , защото се провалиха. По- добре сами да бъдат при провала си отколкото да завличат и ПП.

    11:01 03.05.2026

  • 22 В коя точно

    1 1 Отговор
    дупка му бърка това разделение??? Кани хора от ПП, ДБ само за да ги залива с помия. Сега се е възпалил на тема ПБ. Агресивен лошавец.

    11:04 03.05.2026

  • 23 Пак да питам,

    1 2 Отговор
    и сега, в коя група ще са 61 и в коя 60 депутата, някой да обясни...

    11:06 03.05.2026

  • 24 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    7 2 Отговор
    Стига си ревала на соросоидке..без Асен Василев и ПП сте едно нищо...една кръчмарска неолиберална организация със индивиди които могат да напълнят две квартални кръчми в Люлин

    11:06 03.05.2026

  • 25 Никой

    3 1 Отговор
    Общи приказки - то и Доцентите са така.

    Сладуранка - все такива ни се явяват.

    11:10 03.05.2026

  • 26 Да им кажа

    2 1 Отговор
    Не трябва да мислят,че хората само слушат какво говорят,а не виждат какво правят.Например Гюров си беше с чисто партийна принадлежност и затова "ХВАЩАШЕ "продавачите на гласове ТЕНДЕНЦИОЗНО --ГЕРБ И ДПС. Пък,че Радостин Василев ,ге издаде как другите са купували през преференции(т.е т.нар. дилари да могат да докажат как и колко гласа ся купили),това не се коментира.Тепърва ще се изтъква и хитростта тип Андрешко,за тука има,тука нема разделяне.

    11:12 03.05.2026

  • 27 Тити на Кака

    2 1 Отговор
    Това е само началото на лютата фаза от свадата между Дебйли България / ДБ/ и Питрохански Пидуфили / ПП/.
    Много розова перушина има да хвърчи тепърва😂😂😂

    11:13 03.05.2026

  • 28 Трима - четирима

    4 2 Отговор
    от ДБ депутатите са сериозни , компетентни , мислещи и заслужаващи респект , останалите сте излишен ненужен пълнеж , събран от къде ли не !

    11:14 03.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Чичо Тони

    1 1 Отговор
    Госпожа "така че..." се обясни ТАКА ЧЕ всичко е ясно.

    11:24 03.05.2026

  • 31 Госあ

    2 1 Отговор
    Много късно изритаха тая сган от ппʼто ! Възползваха се от тях, когато бяха на гребена на вълната, сега започнаха пинизи сините скакалци.

    11:24 03.05.2026

  • 32 Иван

    1 0 Отговор
    Явно госпожата не си дава сметка че е никой в този парламент суверена реши кой за какво е там след 4 години вече може да дава акъл ако някой я упълномощи сега има мнозинство нали

    11:28 03.05.2026

