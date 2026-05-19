АПИ премахна аслфата на отсечка край Оряхово, но не полага нов

19 Май, 2026 08:22 1 092 16

Ситуацията е нетърпима, а жителите на селата са платили винетки, за да се движат по този път

Снимка: bTV
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Как се ремонтира републикански път в Северозапада? Примерът е от Оряхово. Там отсечка от 7 км е с премахнат асфал още преди изборите, а нов не се полага. Според Пътната агенция срокът на ремонта не е изтекъл, а според хората ремонт няма.

"Пътят е трагедия. Не се работи. Счупихме си колите", казва жител на Селановци. Ситуацията е нетърпима, а жителите на селата са платили винетки, за да се движат по този път.

Защо започва ремонт, като няма пари да се довърши, питат разгневени жителите. "Това е някакво пълно безумие".

"Трудно им е на лекарите да дойдат. Ежедневното пътуване по такъв път демотивира човек да пътува", казва д-р Христов.

"Искам да попитам АПИ защо трябваше да разбие така пътя, толкова време. Имаше достатъчно време пътят да е станал на писта.

"Това е много стара и тотално неефективна форма на управление на пътищата, без никаква реална, персонална отговорност. Истинските хора, които управляват процесите, са на тъмно, слагат се едни директори, които са тежко неадекватни в повечето случаи, персоналът е тотално изчерпан, тя нямат и кадри и са тежко финансирани", заяви Росен Добрев, кмет на Оряхово


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 8 Отговор
    Мистър Кеш: Стягайте коланите, слагайте веригите.

    08:25 19.05.2026

  • 2 Гост

    8 2 Отговор
    Да се молят да дойде джиро Италия, за да им направят път... Тука е така като не ви харесва в гърция

    Коментиран от #4

    08:29 19.05.2026

  • 3 мъкаааа

    8 1 Отговор
    Пак тъпа история! Като че ли България е в 17-ти век още.

    08:32 19.05.2026

  • 4 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Там ше мине ТУР дьо Франс. Ама не с Т.

    08:42 19.05.2026

  • 5 Асвалтаджията

    7 0 Отговор
    Потроших парите за джипове и чалгарки

    08:59 19.05.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    6 0 Отговор
    иначе обича да дава акьл да внимаваме по пътищата им

    09:01 19.05.2026

  • 7 Некой

    4 0 Отговор
    ПП наказват заради изборите.

    09:01 19.05.2026

  • 8 Т-н

    2 3 Отговор
    Така правят сикаджииските герберски кметове ще асфалтират улицата на кмета до вратата му

    09:06 19.05.2026

  • 9 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    Ремонта много отдавна е предплатен. Тук се чака датата на падежа в банката. За да не се загуби лихвата.

    09:07 19.05.2026

  • 10 Винетутка

    6 0 Отговор
    Асфалтът на АПИ явно съдържа злато и други редки метали.

    09:07 19.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този

    0 0 Отговор
    Малко инфо да ви дам... Собственик на пътя е АПИ, те не са пътностроителна фирма а собственик. Като викнеш майстор увас и не му платиш какво ще направи, естествено че това. А защо не се плаща ли, ами попитайте господата, които сътвориха 3% дефицит при реални може би 10%... Апи не е плащала нищо на никого от година и повече, та вие си правете изводите...

    Коментиран от #13

    09:36 19.05.2026

  • 13 Не е точно така

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Този":

    Щото им ги платиха миналата година и после ги изхарчиха по изборите.

    09:39 19.05.2026

  • 14 Колю

    0 0 Отговор
    Ми изборите минаха.Вие какво искате?За следващите може и да го асфалтират.Днес проблема е цените на салатата за ракия.Защото ракия без салата не върви,нали така.А доматите са по-скъпи от самата ракия.

    09:47 19.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бангам ви рангата

    0 0 Отговор
    Докато се бангвате, бойко окрадна 4 милярда точно от тези пари за подръжка на пътищата, айде приятно ви бангване

    09:53 19.05.2026

