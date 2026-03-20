Нови твърдения по случая „Петрохан“

Случаят „Петрохан“ продължава да предизвиква обществен интерес и да поражда различни версии и интерпретации.

В последните часове в социалните мрежи се появи нова информация, която насочва вниманието към изоставени сгради в района на прохода.

Публикацията е разпространена от профил с името Ивайло Калушев, за който се твърди, че е фалшив. В нея се цитира получено лично съобщение, според което в близост до хижа „Петрохан“ има няколко постройки, една от които е възможно да е обитаема.

По описанието те се намират по историческия път през Петроханския проход, югоизточно от спомената в разследването чешма. Именно в този район, според официалната информация, са били забелязани джипове и АТВ-та, показани по-рано по време на брифинг.

Снимка: Фейсбук

Авторът на публикацията твърди, че превозните средства са се насочвали именно към тези сгради и са се връщали оттам. Според него досега никой не е коментирал съществуването им, нито дали са били обект на проверка от разследващите органи.

Към публикацията са приложени и изображения, за които се твърди, че са извлечени от Google Maps и показват местоположението на въпросните постройки.

Снимка: Фейсбук

Към момента няма официално потвърждение на тази информация от страна на властите. Не е ясно и дали сградите са проверявани в рамките на разследването.