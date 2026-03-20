Нови твърдения по случая „Петрохан“

Случаят „Петрохан“ продължава да предизвиква обществен интерес и да поражда различни версии и интерпретации.
В последните часове в социалните мрежи се появи нова информация, която насочва вниманието към изоставени сгради в района на прохода.
Публикацията е разпространена от профил с името Ивайло Калушев, за който се твърди, че е фалшив. В нея се цитира получено лично съобщение, според което в близост до хижа „Петрохан“ има няколко постройки, една от които е възможно да е обитаема.
По описанието те се намират по историческия път през Петроханския проход, югоизточно от спомената в разследването чешма. Именно в този район, според официалната информация, са били забелязани джипове и АТВ-та, показани по-рано по време на брифинг.
Авторът на публикацията твърди, че превозните средства са се насочвали именно към тези сгради и са се връщали оттам. Според него досега никой не е коментирал съществуването им, нито дали са били обект на проверка от разследващите органи.
Към публикацията са приложени и изображения, за които се твърди, че са извлечени от Google Maps и показват местоположението на въпросните постройки.
Към момента няма официално потвърждение на тази информация от страна на властите. Не е ясно и дали сградите са проверявани в рамките на разследването.
..... МНОГО ХУБАВИ ПОКРИВИ ИМАТ ТИЯ ИЗОСТАВЕНИ СГРАДИ - НЕ ВИЖДАМ НИТО ЕДИН ТЕЧ :)
15:42 20.03.2026
11 Ново място?
До коментар #1 от "честен ционист":Кмета дали е ходил там?
15:48 20.03.2026
12 СОБСТВЕНИКА Е ДЕПУТАТ ОТ ГРОБ
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ВНОСИТЕЛ НА МЕСА И СЪС БРАТ УБИЕЦ РАЗСТРЕЛЯЛ ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ПРОВЕРЯВАЩ ВНОСА.ЗА ТВА ГРОБ СА СЕ ПОКРИЛИ ДЪЛБОКО И СИСИ КЪДРАВАТА НЕ СЕ Е ПОКАЗАЛ ВЕЧЕ МЕСЕЦ....
15:48 20.03.2026
13 Георги
До коментар #8 от "Горски":най-трудното за разследващите у нас е докато разследват да не попаднат на себе си.
Коментиран от #16, #20
15:49 20.03.2026
НЕ ИЗГЛЕЖДАТ КАТО ИЗОСТАВЕНИ РУИНИ ?
Коментиран от #18
15:50 20.03.2026
16 Дааа, именно!
До коментар #13 от "Георги":Право в десетката!
15:54 20.03.2026
18 Хаха
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Тия дето санират за милиарди еврофондове.
15:55 20.03.2026
20 Горски
До коментар #13 от "Георги":Нищо чудно, в България няма невъзможни неща.
16:02 20.03.2026
До коментар #15 от "Случайност не мисля":Да бе верно много подозрително дърво. Дали няма на него издълбано с ножка "Боко + Шиши" !?
16:04 20.03.2026
До коментар #6 от "А бе":Ами нищо не е ясно МВР и ДАНС прикриват истината
16:05 20.03.2026
Господ има. По някога бави, но никога не забравя и връща с двойна сила. ...
16:05 20.03.2026
Хайде по-кротко с Великите географски открития, а?
16:06 20.03.2026
До коментар #7 от "Георги":Преди беше Петрохан! Откакто ппдб/ЛГБТ си направиха база там е ПЕДРОхан !
16:10 20.03.2026
26 А на дървото
До коментар #15 от "Случайност не мисля":Се вижда сова..... мдаааа... а совите ни са това което са...
16:11 20.03.2026
27 Георгиев
Още на втори февруари районът е трябвало да е прегледан и описан в протоколи, с поемни лица. А те първо качиха до хижата много коли и замърсиха терена за разследване по горещи следи. А после снегоринът почисти теренът, за всеки случай.
Разследващите знаят повече от нас и си го пазят. Трябва ново разследване от външни екипи. Има много въпроси без отговори
16:12 20.03.2026
31 Тервел
До коментар #28 от "Опааа":Що бе кво те притеснява бе колега ...... сподели що бързаш да затвориш книгата ?
16:26 20.03.2026
33 И вместо
До коментар #8 от "Горски":да тръгне разследването, в каквато и да е посока, то спря. Защо ли !?
16:31 20.03.2026