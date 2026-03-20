Нови твърдения по случая „Петрохан“

Нови твърдения по случая „Петрохан“

20 Март, 2026 15:36 3 029 33

Към момента няма официално потвърждение на тази информация от страна на властите

Нови твърдения по случая „Петрохан“ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Случаят „Петрохан“ продължава да предизвиква обществен интерес и да поражда различни версии и интерпретации.

В последните часове в социалните мрежи се появи нова информация, която насочва вниманието към изоставени сгради в района на прохода.

Публикацията е разпространена от профил с името Ивайло Калушев, за който се твърди, че е фалшив. В нея се цитира получено лично съобщение, според което в близост до хижа „Петрохан“ има няколко постройки, една от които е възможно да е обитаема.

По описанието те се намират по историческия път през Петроханския проход, югоизточно от спомената в разследването чешма. Именно в този район, според официалната информация, са били забелязани джипове и АТВ-та, показани по-рано по време на брифинг.

Нови твърдения по случая „Петрохан“
Снимка: Фейсбук

Авторът на публикацията твърди, че превозните средства са се насочвали именно към тези сгради и са се връщали оттам. Според него досега никой не е коментирал съществуването им, нито дали са били обект на проверка от разследващите органи.

Към публикацията са приложени и изображения, за които се твърди, че са извлечени от Google Maps и показват местоположението на въпросните постройки.

Нови твърдения по случая „Петрохан“
Снимка: Фейсбук

Към момента няма официално потвърждение на тази информация от страна на властите. Не е ясно и дали сградите са проверявани в рамките на разследването.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 7 Отговор
    Там ли е лобното място на 7-ия калуш?

    Коментиран от #11

    15:40 20.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 2 Отговор
    ОВЧАРНИК НА СИК ИЛИ ЗЛАТКО БАРЕТАТА :)

    Коментиран от #12

    15:40 20.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    14 5 Отговор
    Петрохан е отскоро.Школата Роук на Калушев работи от 1992 г на различни места в България основана с пари на Дими Паница -българският Епщайн.

    15:40 20.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 1 Отговор
    АКО СНИМКАТА Е ОРИГИНАЛНА
    ..... МНОГО ХУБАВИ ПОКРИВИ ИМАТ ТИЯ ИЗОСТАВЕНИ СГРАДИ - НЕ ВИЖДАМ НИТО ЕДИН ТЕЧ :)

    15:42 20.03.2026

  • 5 Перо

    19 13 Отговор
    Стига вече с тия джендърски, сектантски, гейски и криминални истории на ПП/ДБ. Защо никой не пита за криминалната страна на приватизацията и участвалите престъпници!

    15:42 20.03.2026

  • 6 А бе

    20 19 Отговор
    Не разбрахте ли, че този път няма как да изперете педофилите от ПП-ДБ

    Коментиран от #22

    15:43 20.03.2026

  • 7 Георги

    19 6 Отговор
    тоя проход Педрохан ли се казва или Педохан?

    Коментиран от #25

    15:44 20.03.2026

  • 8 Горски

    20 6 Отговор
    Цялото разследване е една голяма пародия на такова. Имам чувството, че разследващите всячески се опитват да не разследват. Или са на принципа "защо да работим, като може и да не работим" или се опитват да ни заблудят за нечия угода. Сега имамаме нов министър на вътрешните работи и разследването ще тръгне в правилната посока. Пеевско-герберските лъжци замазваха всичко. До хижата,на 100 метра от ГУГЪЛ МАПС се виждат изорани ниви,халета с нови покриви с климатици,явно в забранен за достъп район е кипяла стопанска дейност,сигурно говедовъдство,или земеделие,и сигурно хора от околните селища са работили там...в село Гинци знаят. Всичко около този случай вони страшно! И като почнаха веднага всички политици, полицаи. , включително и.ф. главен прокурор в хор да пригласят, че били секта и други подобни неистини, е, точно тогава разбрах, че има нещо много гнило в цялата история, жалко за убитите.

    Коментиран от #13, #33

    15:45 20.03.2026

  • 9 Пич

    10 5 Отговор
    Уверено може да се предположи, че щом сега излиза информация, времето преди това е било ползвано за пълното им разчистване!!! Втори вариант - времето е било ползвано не за разчистване, а за натъпкване с материали, които ще поведат в погрешна посока!!! Ако още утре ги налетят всевъзможни служби и намерят "безспорни доказателства" за нещо, значи е вторият вариант!!!

    15:47 20.03.2026

  • 10 Хаха

    13 4 Отговор
    Петрохан няма да спечели изборите на угоените парчета Тиквата и Прасето 😃

    15:48 20.03.2026

  • 11 Ново място?

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Кмета дали е ходил там?

    15:48 20.03.2026

  • 12 СОБСТВЕНИКА Е ДЕПУТАТ ОТ ГРОБ

    14 7 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ВНОСИТЕЛ НА МЕСА И СЪС БРАТ УБИЕЦ РАЗСТРЕЛЯЛ ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ПРОВЕРЯВАЩ ВНОСА.ЗА ТВА ГРОБ СА СЕ ПОКРИЛИ ДЪЛБОКО И СИСИ КЪДРАВАТА НЕ СЕ Е ПОКАЗАЛ ВЕЧЕ МЕСЕЦ....

    15:48 20.03.2026

  • 13 Георги

    25 2 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    най-трудното за разследващите у нас е докато разследват да не попаднат на себе си.

    Коментиран от #16, #20

    15:49 20.03.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 2 Отговор
    КОЙ Е РЕМОНТИРАЛ ПОКРИВИТЕ НА ТИЯ СГРАДИ,?
    .....
    НЕ ИЗГЛЕЖДАТ КАТО ИЗОСТАВЕНИ РУИНИ ?

    Коментиран от #18

    15:50 20.03.2026

  • 15 Случайност не мисля

    10 0 Отговор
    А виждате ли как на поляната има едно самотно дърво ! Никой не коментира този факт и никой не говори за него.... нещо крият ?

    Коментиран от #21, #26

    15:52 20.03.2026

  • 16 Дааа, именно!

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "Георги":

    Право в десетката!

    15:54 20.03.2026

  • 17 Лев

    9 3 Отговор
    Няма нищо за коментиране. Не са живели Богоугодно и така се случва.

    15:54 20.03.2026

  • 18 Хаха

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Тия дето санират за милиарди еврофондове.

    15:55 20.03.2026

  • 19 версия хх

    10 2 Отговор
    Имало или нямало постройки на разстояние някакво от хижата, отивали или се връщали натам АТВ, установени ли са имената на возещите и какво знаят - ами нищо, иначе са щяли да подадат сигнал на 112 както го е направил при Околчица овчарят, който бил коняр, но отглежда крави. Цялата хаотична информация е породена от нетърпение първи да ви съобщят за рейтинг.

    15:58 20.03.2026

  • 20 Горски

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Георги":

    Нищо чудно, в България няма невъзможни неща.

    16:02 20.03.2026

  • 21 бай Даньо

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Случайност не мисля":

    Да бе верно много подозрително дърво. Дали няма на него издълбано с ножка "Боко + Шиши" !?

    16:04 20.03.2026

  • 22 Иван

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "А бе":

    Ами нищо не е ясно МВР и ДАНС прикриват истината

    16:05 20.03.2026

  • 23 Лев

    5 1 Отговор
    Всичко се връща на този свят! Покайте се за грехове те си и не ги вършете вече..
    Господ има. По някога бави, но никога не забравя и връща с двойна сила. ...

    16:05 20.03.2026

  • 24 Тити на Кака

    5 3 Отговор
    Всеки който е преминавал по пътя към пътеката за Тодорини кукли/Пробойница е виждал тези постройки вляво и вдясно - стари запуснати текезесарски складове и обори. По едно време част от южната група се ползваше като склад, но как е сега не знам. Никакъв визуален контакт от там до хижата няма, тя е обградена с огромни мури. В района редовно се мотаят дебелаци с джипове и малоумници атевета. Малко по-надолу , вдясно, на около 4-500 метра след отклонението за върха има една модерна ферма на местен бизнесмен. Тя е нова и е в действие. От нея до Пробойница е пущинак, ама красив пущинак.
    Хайде по-кротко с Великите географски открития, а?

    16:06 20.03.2026

  • 25 Мдаа!🤔

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    Преди беше Петрохан! Откакто ппдб/ЛГБТ си направиха база там е ПЕДРОхан !

    16:10 20.03.2026

  • 26 А на дървото

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Случайност не мисля":

    Се вижда сова..... мдаааа... а совите ни са това което са...

    16:11 20.03.2026

  • 27 Георгиев

    4 3 Отговор
    Ама какво очаквате от властите? На филмите се виждат 10 АТВ в колона да минават покрай камерата и един джип и отиват в една посока. МВР казва, че били екскурзианти. Хайде де! Нещо като самолетите на САЩ на терминал 1 - били тук за обучение.
    Още на втори февруари районът е трябвало да е прегледан и описан в протоколи, с поемни лица. А те първо качиха до хижата много коли и замърсиха терена за разследване по горещи следи. А после снегоринът почисти теренът, за всеки случай.
    Разследващите знаят повече от нас и си го пазят. Трябва ново разследване от външни екипи. Има много въпроси без отговори

    16:12 20.03.2026

  • 28 Опааа

    6 4 Отговор
    Глупости! Стига се занимавахте с тия откачалки-пеееееаааасти! УмрЕха!

    Коментиран от #31

    16:13 20.03.2026

  • 29 123

    1 0 Отговор
    Това са стари овчарници които бяха на института по животновъдство Костинброд Там имаше и Мандра.

    16:23 20.03.2026

  • 30 Сарафов

    0 0 Отговор
    Е сега вече стана ептен Туйн Пийкс. То друго кво да кажа ?

    16:24 20.03.2026

  • 31 Тервел

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Опааа":

    Що бе кво те притеснява бе колега ...... сподели що бързаш да затвориш книгата ?

    16:26 20.03.2026

  • 32 Боец

    0 0 Отговор
    А бе ( 6 ) шестак Пери чорапите на двамата шишковци

    16:28 20.03.2026

  • 33 И вместо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    да тръгне разследването, в каквато и да е посока, то спря. Защо ли !?

    16:31 20.03.2026

