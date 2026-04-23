ВКС потвърди 12-годишна присъда за убийство във Варна

ВКС потвърди 12-годишна присъда за убийство във Варна

23 Април, 2026 22:08 910 5

Инцидентът е станал на 2 май 2023 година

ВКС потвърди 12-годишна присъда за убийство във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със свое решение тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) потвърди 12-годишна присъда за убийство, извършено във Варна, съобщиха от пресслужбата на ВКС. С решението си ВКС потвърждава определението на Апелативния съд в крайморския град, припомня БТА.

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия и протест срещу решението на Апелативния съд във Варна, с което е потвърдена присъдата, наложена от Окръжния съд в града.

Мъжът е признат за виновен за убийството на братовчед си, като му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 12 години. Подсъдимият е признат за невиновен и е оправдан по първоначално повдигнатото му обвинение убийството да е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост.

Инцидентът е станал на 2 май 2023 година, а три дни по-късно обвиняемият бе задържан под стража.

Решението на ВКС не подлежи на обжалване.


Оценка 1.7 от 3 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    7 1 Отговор
    След още 3 години е навън за "добро поведение"

    22:10 23.04.2026

  • 2 нещо не ми се

    11 1 Отговор
    връзва - убиеца е жалил 12 годишната си присъда!
    И от кога за убийство дават толкова малко? Немам думи!

    22:16 23.04.2026

  • 3 За такава

    5 0 Отговор
    измет
    само смъртно наказание .
    Няма смисъл да ги храним.

    22:17 23.04.2026

  • 4 иван костов

    3 1 Отговор
    Тактиката е много проста! Американската армия се саморазпада и е деморализирана, генералите подават оставка, а войниците и моряците вършат саботажи! Трагедията е пълна , а президентът луд!

    22:22 23.04.2026

  • 5 Съдебна мафия

    4 1 Отговор
    Каква е тази присъда за убийство? Трябва да бъде най-малко 52 години. Да не кажа и смъртна присъда. В САЩ какви присъди раздават. За по над 100, 200 години затвор. То това си е доживотен.

    22:43 23.04.2026

