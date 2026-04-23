ВКС потвърди 12-годишна присъда за убийство във Варна

Със свое решение тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) потвърди 12-годишна присъда за убийство, извършено във Варна, съобщиха от пресслужбата на ВКС. С решението си ВКС потвърждава определението на Апелативния съд в крайморския град, припомня БТА.
Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия и протест срещу решението на Апелативния съд във Варна, с което е потвърдена присъдата, наложена от Окръжния съд в града.
Мъжът е признат за виновен за убийството на братовчед си, като му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 12 години. Подсъдимият е признат за невиновен и е оправдан по първоначално повдигнатото му обвинение убийството да е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост.
Инцидентът е станал на 2 май 2023 година, а три дни по-късно обвиняемият бе задържан под стража.
Решението на ВКС не подлежи на обжалване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
22:10 23.04.2026
2 нещо не ми се
И от кога за убийство дават толкова малко? Немам думи!
22:16 23.04.2026
3 За такава
само смъртно наказание .
Няма смисъл да ги храним.
22:17 23.04.2026
4 иван костов
5 Съдебна мафия
