Катастрофа с камион блокира част от магистрала „Хемус“ (ВИДЕО)

Катастрофа с камион блокира двете леви ленти в двете посоки на магистрала „Хемус“ преди тунел „Ечемишка“. Това съобщават очевидци в социалните мрежи.
На кадрите се вижда тир, който се е завъртял и се е ударил в мантинелата. Инцидентът е станал при 36-и км. Камионът е препречил двете изпреварващи ленти.
От МВР посочиха, че камионът се е подхлъзнал и е преминал през мантинелата, предаде БТА.
На видео се вижда, че вали дъжд и пътната настилка е мокра. При инцидента няма пострадали.
На мястото има полиция.
За временно ограничение на движението по път I-1 Враца – Ботевград, в района на Лютидол, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Причината е репатриране на аварирал тежкотоварен автомобил. За ситуацията потвърдиха и от Областната дирекция на МВР, като допълниха, че няма пострадали.
За пътуващите е определен обходен маршрут. Товарните автомобили в посока София се движат през път II-16 Ребърково – София, а леките автомобили - през път III-161 Литаково – Ребърково.
Товарните автомобили в посока Враца изчакват на място в района на Ботевград . Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха още от АПИ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Инцидентът е станал около 13:30 ч. в района на село Мишеморков хан
