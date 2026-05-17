Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Катастрофа с камион блокира част от магистрала „Хемус“ (ВИДЕО)

Катастрофа с камион блокира част от магистрала „Хемус“ (ВИДЕО)

17 Май, 2026 14:50 1 076 9

  • катастрофа-
  • камион-
  • тир

На кадрите се вижда тир, който се е завъртял и се е ударил в мантинелата. Инцидентът е станал при 36-и км

Катастрофа с камион блокира част от магистрала „Хемус“ (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа с камион блокира двете леви ленти в двете посоки на магистрала „Хемус“ преди тунел „Ечемишка“. Това съобщават очевидци в социалните мрежи.

На кадрите се вижда тир, който се е завъртял и се е ударил в мантинелата. Инцидентът е станал при 36-и км. Камионът е препречил двете изпреварващи ленти.

От МВР посочиха, че камионът се е подхлъзнал и е преминал през мантинелата, предаде БТА.

На видео се вижда, че вали дъжд и пътната настилка е мокра. При инцидента няма пострадали.

На мястото има полиция.

За временно ограничение на движението по път I-1 Враца – Ботевград, в района на Лютидол, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Причината е репатриране на аварирал тежкотоварен автомобил. За ситуацията потвърдиха и от Областната дирекция на МВР, като допълниха, че няма пострадали.

За пътуващите е определен обходен маршрут. Товарните автомобили в посока София се движат през път II-16 Ребърково – София, а леките автомобили - през път III-161 Литаково – Ребърково.

Товарните автомобили в посока Враца изчакват на място в района на Ботевград . Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха още от АПИ.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Укрински тирове

    11 0 Отговор
    Навсякъде са

    14:58 17.05.2026

  • 3 не позволихте

    2 9 Отговор
    на Борисов да направи пътищата

    Те ви сЪга жабета

    15:03 17.05.2026

  • 4 бушприт

    4 0 Отговор
    Инцидентът е станал при 36-тия километър.

    15:07 17.05.2026

  • 5 Претоварени са

    11 0 Отговор
    Катастрофа между два украински тежкотоварни автомобила временно затвори Прохода на Републиката.
    Инцидентът е станал около 13:30 ч. в района на село Мишеморков хан

    15:08 17.05.2026

  • 6 Шофьор

    6 1 Отговор
    За посрещането е бързал, пуста Евровизия.

    15:08 17.05.2026

  • 7 Поредния вдлъбнат леген

    8 0 Отговор
    А тоя що е карал като въртоглав като вижда каква е пътната обстановка ?
    Турчин, румънец или украинец е пилота ?

    15:14 17.05.2026

  • 8 в кратце

    3 1 Отговор
    село Миришещнаморков хан

    15:27 17.05.2026

  • 9 Ами да, те

    5 1 Отговор
    така правят тировете...

    16:08 17.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове