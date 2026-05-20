Делегация от японския университет Цукуба бе приета от ръководството на Софийския университет

20 Май, 2026 14:12 387 3

Задълбочава се взаимодействието между български и японски учени в области като изкуствен интелект, големи данни, високопроизводителни изчисления и др.

Снимка: СУ
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Делегация от японския университета Цукуба бе приета от ръководството на Софийския университет. Доц. Първан Първанов, временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, се срещна с проф. д-р Нагата, ректор на Университета Цукуба в Япония (University of Tsukuba), съобщи пресцентърът на института GATE.

Институтът GATE към СУ „Св. Климент Охридски“ посрещна официална делегация от Университета Цукуба (University of Tsukuba), Япония, водена от ректора проф. Киосуке Нагата. Посещението се състоя в рамките на вече установеното стратегическо сътрудничество между Институт GATE, Университета Цукуба и Центъра за изчислителни науки (CCS), специално отбелязани и в Съвместната декларация за стратегическо партньорство между България и Япония от 2025 г.

Университетът Цукуба е сред водещите изследователски университети в Япония, известен със своите постижения в областта на компютърните науки, изкуствения интелект, медицината и интердисциплинарните изследвания.

Директорът на Институт GATE проф. Силвия Илиева подчерта значението на устойчивото развитие на партньорството между двете институции: „Вашето посещение днес е не само продължение на вече установения академичен диалог, но и ярък символ на задълбочаващото се приятелство между България и Япония. През изминалата година постигнахме реален напредък в съвместната ни дейност. Вярваме, че мисията на университетите е да не са само академични центрове на знанието, а и да са двигатели на обществена трансформация.“

Партньорството между Институт GATE, Университета Цукуба и Центъра за изчислителни науки (CCS), подкрепено от двустранни споразумения за сътрудничество (2024-2025 г), вече дава конкретни резултати. Те се изразяват в увеличаване на броя на съвместните научни публикации в ключови изследователски области, създаването на съвместни научни групи и организирането на множество семинари и научни срещи за обмен на знания, идеи и резултати от изследователската работа. Сътрудничеството допринася за развитието на международна научна мрежа и за задълбочаване на взаимодействието между български и японски учени в области като изкуствен интелект, големи данни, високопроизводителни изчисления, цифрови двойници, умни градове, климатични изследвания, дигитално здравеопазване.

Ректорът на Университета Цукуба проф. Киосуке Нагата акцентира върху ролята на доверието и новите възможности за международно научно сътрудничество: „Япония и България са географски далечни държави, но през годините изградиха истинско приятелство и взаимно доверие. Именно доверието е основата на науката и на всяко успешно партньорство. Вярвам, че Horizon Europe открива нови възможности за нашите институции да развиват съвместни научни проекти с международно значение.“

Посланикът на Япония в България Н. Пр. Чикахиса Суми определи сътрудничеството между GATE и Университета Цукуба като важен принос към стратегическите отношения между двете държави, особено в областта на науката за данните, интелигентните градове и устойчивите технологии.

Посланикът на България в Япония Н. Пр. Мариета Арабаджиева отбеляза, че партньорството между двете институции се е превърнало в устойчив модел за международно научно сътрудничество, който обединява утвърдени учени, млади изследователи и студенти.

Ректорът на Университета Цукуба проф. Киосуке Нагата и водената от него делегация се срещнаха и с в.и.д. ректор на СУ„Св. Климент Охридски доц. Първан Първанов. В разговора участваха още: заместник-ректорите проф. Ренета Божанкова и проф. Стоян Шишков, както и проф. Анастас Герджиков, председател на УС на GATE. Двете страни обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството и с други звена на Софийския университет в области като физика, биология, медицина.

Посещението на делегацията на Университета Цукуба в София затвърди ролята на Институт GATE като ключов международен партньор в областта на науката за данните, изкуствения интелект и иновациите и потвърди амбицията на двете институции да развиват дългосрочно стратегическо сътрудничество в полза на обществото.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Японците знаят ли, че в СУ мастити доценти учат децата ни на путинофилия?

    14:18 20.05.2026

  2 мъкаааа

    1 0 Отговор
    В античната вила "Армира" ,ли ще ги настаняват тия чужденци?!. Целия Ивайловград ще се пръска по шевовете от чужденци. Както е тръгнало!

    14:49 20.05.2026

  3 сбруя

    0 0 Отговор
    А кога ще ни пратят японки,да ни радват тук с красотата си и да работят в нашите пощи и магазини?!Япония трябва да засипе България с качественни стоки. И 500 хиляди японки. Поне.

    14:52 20.05.2026

