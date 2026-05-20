Евростат: България е сред лидерите в ЕС по брой пчелни кошери

Броят на пчелните кошери във фермите в Европейския съюз е достигнал рекордните 9,4 милиона през 2023 г., сочат данни на Евростат, публикувани по повод днешния Световния ден на пчелите.

България е сред страните с най-голям брой пчелни кошери в ЕС - около 1 милион, нареждайки се след Италия, Румъния и Гърция.

През 2023 г. Италия е разполагала с почти 1,9 милиона пчелни кошера във фермите, следвана от Румъния с 1,7 милиона, Гърция с 1,2 милиона и България с 1 милион.

Общо в сравнение с 2020 г. броят на пчелните кошери в ЕС се е увеличил с 1,3 милиона, или с 16 процента - от 8,1 милиона до 9,4 милиона.

Данните представят частична картина, тъй като статистиката за структурата на стопанствата обхваща само кошерите, регистрирани във ферми.

Сред държавите, за които има налични данни, броят на пчелните кошери се е увеличил в 12 страни членки на ЕС. Най-силен ръст е отчетен в Италия - с 822 490 кошера, или 79 процента.

Спад е регистриран в 10 държави, като най-голямо намаление има в Унгария - с 152 110 кошера, или 34 процента, и Испания - със 131 440 кошера, или 14 процента.

Пчелите играят ключова роля за опрашването на земеделските култури както в по-топли, така и в по-студени климатични райони. Те могат да преживяват зимните месеци в кошерите си, използвайки запасите от мед.

По повод Световния ден на пчелите Европейската комисия припомня, че през 2023 г. е представила инициативата „Нов курс за опрашителите“, насочена към ограничаване на тревожния спад на дивите опрашители в Европа.

Обновената стратегия предвижда мерки на европейско и национално ниво с цел до 2030 г. да бъде обърната тенденцията на намаляване на опрашителите. Инициативата е част от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 година.