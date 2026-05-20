Евростат: България е сред лидерите в ЕС по брой пчелни кошери

20 Май, 2026 14:52 293 4

Евростат: България е сред лидерите в ЕС по брой пчелни кошери - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Броят на пчелните кошери във фермите в Европейския съюз е достигнал рекордните 9,4 милиона през 2023 г., сочат данни на Евростат, публикувани по повод днешния Световния ден на пчелите.

България е сред страните с най-голям брой пчелни кошери в ЕС - около 1 милион, нареждайки се след Италия, Румъния и Гърция.

През 2023 г. Италия е разполагала с почти 1,9 милиона пчелни кошера във фермите, следвана от Румъния с 1,7 милиона, Гърция с 1,2 милиона и България с 1 милион.

Общо в сравнение с 2020 г. броят на пчелните кошери в ЕС се е увеличил с 1,3 милиона, или с 16 процента - от 8,1 милиона до 9,4 милиона.

Данните представят частична картина, тъй като статистиката за структурата на стопанствата обхваща само кошерите, регистрирани във ферми.

Сред държавите, за които има налични данни, броят на пчелните кошери се е увеличил в 12 страни членки на ЕС. Най-силен ръст е отчетен в Италия - с 822 490 кошера, или 79 процента.

Спад е регистриран в 10 държави, като най-голямо намаление има в Унгария - с 152 110 кошера, или 34 процента, и Испания - със 131 440 кошера, или 14 процента.

Пчелите играят ключова роля за опрашването на земеделските култури както в по-топли, така и в по-студени климатични райони. Те могат да преживяват зимните месеци в кошерите си, използвайки запасите от мед.

По повод Световния ден на пчелите Европейската комисия припомня, че през 2023 г. е представила инициативата „Нов курс за опрашителите“, насочена към ограничаване на тревожния спад на дивите опрашители в Европа.

Обновената стратегия предвижда мерки на европейско и национално ниво с цел до 2030 г. да бъде обърната тенденцията на намаляване на опрашителите. Инициативата е част от Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Половината празни.Тази зима измряха половината пчелни семейства.

    14:55 20.05.2026

  • 2 честен ционист

    3 0 Отговор
    Те и Турция са лидери, ама знаете ли как правят меда? Копаят един трап, пълнят го със захарен разствор и пускат пчеличките да се напоят и така става евтиния мед. Не се съмнявам, че и Ганчо е прихванал тия пинизи от комшу.

    14:56 20.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Не е лесно да откриеш пчела на.... кокиче🤔

    14:57 20.05.2026

  • 4 шум в ушите

    1 0 Отговор
    Много кошери, много нещо. Господа от ЕС дайте директива да намалим кошерите наполовина, или дори на 1/3 за да не ядем много мед. След спиране блоковете на АЕЦ-а и съсипването на предприятията, чудя се, как така сте пропуснали кошерите.

    15:04 20.05.2026

