Депутатите изслушват министър Шишков за свлачището в Родопите

Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще бъде изслушан в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя към Пампорово.
Очаква се той да представи анализа до този момент и първоначалните виждания за обходен път.
Свлачището все още е активно, а валежите от последните дни създават допълнителни проблеми.
Областният управител на Смолян свика консултативен съвет, на който да бъде решен въпросът за пускането на обходен маршрут по пътя Пампорово – Смолян.
Местните власти са осигурили алтернативни маршрути, но и те са проблемни.
Ще бъде трасиран и стар горски път като алтернатива за стигане до Пампорово.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
