Мартин Димитров за новия правилник на НС: Това сме го виждали по времето на ГЕРБ. Но тук е бързата писта

Спорът е съществен, защото се въвеждат елементи за цензура за това опозицията да няма правомощия да упражнява контрол над властта. Това каза в "Още от деня" по БНТ депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров по повод критиките на опозицията към предложените от "Прогресивна България" промени в Правилника за работа на НС, цитиран от novini.bg.
Ограничават се отчетността и парламентарният контрол, затруднява се създаването на временни парламентарни комисии, властта се концентрира в премиера. Това е много лош знак, заяви Димитров.
Това сме го виждали по времето на ГЕРБ. Но на ГЕРБ му отне доста време, докато стигне до този модел - тук се върви по бързата писта за ограничаване на демокрацията. Като споменахме ГЕРБ, хората от "Прогресивна България" трябва да осъзнаят, че ако са тръгнали по този път, по пътя на налагането на властта си по този начин и към ограничаване на демокрацията, след това идва и сметката, подчерта депутатът от "Демократична България".
По думите му положението както с цените, така и с държавния бюджет, е обезпокоително.
Най-важната задача на новото правителство би трябвало да бъде ограничаване на бюджетния дефицит. И точно тук вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев дава грешен знак, казвайки, че няма проблем дефицитът да е над 3%, стига да се управлява. Идват ми в повече оправданията и елементът на вайкане на Гълъб Донев - България има добър растеж на икономиката, приходната част върви добре и ако управляващите вземат адекватни мерки, няма да има проблеми с бюджетния дефицит, посочи Димитров.
Гълъб Донев говори за много моди, но не виждаме неговата мода. Искаме да му видим мерките, защото това, което представи, е много слабо като начало. Освен съкращаването на незаетите бройки в държавната администрация, трябва да има още мерки. Ние сме конструктивна опозиция, въпросът е, че нито мерките им за цените са достатъчни, нито мерките им за бюджета са достатъчни. Склонни сме и да внесем, и да подкрепим тежки решения, които ще доведат до подобряване на ситуацията и с цените, и с бюджета, добави депутатът.
Но ако правителството не намали дефицита под 3%, всичките им предвидени мерки срещу повишението на цените няма да сработят, предупреди Мартин Димитров.
4 Така е!
До коментар #1 от "Гочно ти":Мартин Димитров е "политик" с отпаднала необходимост. Скъсал е хиляди гащи от стоенето на депутатските столове. Цял живот лапа депутатски кюфтета и празнослови.
19:27 20.05.2026
5 Възpожденец 🇧🇬
Депутатът от руската Държавна дума Ренат Сюлейманов (от Комунистическата партия) открито и официално призова за „възможно най-бърз“ край на войната в Украйна, защото руската икономика е пред пълен колапс!
Депутатът разкри, че близо 40% от федералния бюджет на Русия отива единствено за отбрана и сигурност. Това изсмуква жизнените сили на страната, спира финансирането за публични програми и обрича руското общество на мизерия.
„Производството на оръжия няма потребителска стойност“. Танковете и снарядите не произвеждат блага за ежедневния икономически живот. Те просто горят на фронта, докато цените в руските магазини летят до небесата, а инвестициите в реалния сектор са занулени.
Приятели, вижте парадокса на времето, в което живеем. В самата Москва висши политици признават, че този милитаристичен, тоталитарен модел е пагубен и фалирал. В същия момент, тук в София, червената машина се опитва да ни наложи точно същия модел – чрез цензура в парламента, укриване на документи от гражданите и тиха реставрация на комунистическата диктатура.
Те се опитват да ни закотвят за потъващ кораб!
7 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Днес даже има видео как 🎃 е отново с охрана, със служебен автомобил със син буркан и отново влиза през задния двор.
До коментар #9 от "Само да попитам":Шарлатаните ни докараха регресите вън и на двете формации даже партия нямат
До коментар #10 от "обективен":А твоята месия каква работа е свършил и кога лежане 10 год в президенството на държавната хранилка сеене на омраза разделение и завладяване на цялата власт е и това е работа нали да лежиш
До коментар #5 от "Възpожденец 🇧🇬":Изабил си се нещо! Не помниш ли, че това го писа няколко пъти вече?
19:40 20.05.2026
До коментар #14 от "Анонимен":Много ми е интересно, кога сме били обединени, че Радев да ни разедини? Откакто се помня всеки се е е спасявал поединично, ние да не сме стадо, че някой овар да ни води накъдето си реши?
19:42 20.05.2026
