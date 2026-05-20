Мартин Димитров за новия правилник на НС: Това сме го виждали по времето на ГЕРБ. Но тук е бързата писта

20 Май, 2026 19:15 394 19

Гълъб Донев говори за много моди, но не виждаме неговата мода. Искаме да му видим мерките, защото това, което представи, е много слабо като начало, коментира депутатът от ДБ

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Спорът е съществен, защото се въвеждат елементи за цензура за това опозицията да няма правомощия да упражнява контрол над властта. Това каза в "Още от деня" по БНТ депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров по повод критиките на опозицията към предложените от "Прогресивна България" промени в Правилника за работа на НС, цитиран от novini.bg.

Ограничават се отчетността и парламентарният контрол, затруднява се създаването на временни парламентарни комисии, властта се концентрира в премиера. Това е много лош знак, заяви Димитров.

Това сме го виждали по времето на ГЕРБ. Но на ГЕРБ му отне доста време, докато стигне до този модел - тук се върви по бързата писта за ограничаване на демокрацията. Като споменахме ГЕРБ, хората от "Прогресивна България" трябва да осъзнаят, че ако са тръгнали по този път, по пътя на налагането на властта си по този начин и към ограничаване на демокрацията, след това идва и сметката, подчерта депутатът от "Демократична България".
По думите му положението както с цените, така и с държавния бюджет, е обезпокоително.

Най-важната задача на новото правителство би трябвало да бъде ограничаване на бюджетния дефицит. И точно тук вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев дава грешен знак, казвайки, че няма проблем дефицитът да е над 3%, стига да се управлява. Идват ми в повече оправданията и елементът на вайкане на Гълъб Донев - България има добър растеж на икономиката, приходната част върви добре и ако управляващите вземат адекватни мерки, няма да има проблеми с бюджетния дефицит, посочи Димитров.
Гълъб Донев говори за много моди, но не виждаме неговата мода. Искаме да му видим мерките, защото това, което представи, е много слабо като начало. Освен съкращаването на незаетите бройки в държавната администрация, трябва да има още мерки. Ние сме конструктивна опозиция, въпросът е, че нито мерките им за цените са достатъчни, нито мерките им за бюджета са достатъчни. Склонни сме и да внесем, и да подкрепим тежки решения, които ще доведат до подобряване на ситуацията и с цените, и с бюджета, добави депутатът.

Но ако правителството не намали дефицита под 3%, всичките им предвидени мерки срещу повишението на цените няма да сработят, предупреди Мартин Димитров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гочно ти

    11 2 Отговор
    да излезеш на трибунага, да се изокаш тежко и напоително, опонентите да ги навреш в миша дупка и после с наслада да гледаш на запис, себе си и да се възхищаваш на изказа си, на това какъв си ерудит и мислител си.... и без да направиш нещо за гая геритория, освен да я ториш.

    Коментиран от #4

    19:22 20.05.2026

  • 2 МАЛТИНЧО НПО-ТО

    15 1 Отговор
    Известен ЕДИНСТВЕННО с това, че няма и един работен ден. Истински евроханец.

    19:23 20.05.2026

  • 3 Бонев

    12 0 Отговор
    Тези които ни вкараха в този батак, сега много взеха да разбират от икономика.като управляваха що не оправиха дефицита.

    19:23 20.05.2026

  • 4 Така е!

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гочно ти":

    Мартин Димитров е "политик" с отпаднала необходимост. Скъсал е хиляди гащи от стоенето на депутатските столове. Цял живот лапа депутатски кюфтета и празнослови.

    19:27 20.05.2026

  • 5 Възpожденец 🇧🇬

    0 7 Отговор
    Приятели, докато червените носталгици у нас ви обясняват как Русия имала „неизчерпаем ресурс“, в самата Москва истината избухна право на парламентарната трибуна! Вчера, 19 май 2026 г., беше регистрирано първото по рода си публично несъгласие на такова високо ниво от началото на конфликта.
    Депутатът от руската Държавна дума Ренат Сюлейманов (от Комунистическата партия) открито и официално призова за „възможно най-бърз“ край на войната в Украйна, защото руската икономика е пред пълен колапс!
    Депутатът разкри, че близо 40% от федералния бюджет на Русия отива единствено за отбрана и сигурност. Това изсмуква жизнените сили на страната, спира финансирането за публични програми и обрича руското общество на мизерия.
    „Производството на оръжия няма потребителска стойност“. Танковете и снарядите не произвеждат блага за ежедневния икономически живот. Те просто горят на фронта, докато цените в руските магазини летят до небесата, а инвестициите в реалния сектор са занулени.
    Приятели, вижте парадокса на времето, в което живеем. В самата Москва висши политици признават, че този милитаристичен, тоталитарен модел е пагубен и фалирал. В същия момент, тук в София, червената машина се опитва да ни наложи точно същия модел – чрез цензура в парламента, укриване на документи от гражданите и тиха реставрация на комунистическата диктатура.
    Те се опитват да ни закотвят за потъващ кораб!

    Коментиран от #16

    19:27 20.05.2026

  • 6 Милен

    4 2 Отговор
    Аз не виждам никакъв проблем ,, дефицитът" да е над 3%, ако тези средства се оползотворят правилно и доведат до реален растеж на икономиката (ръст в производството) а не да се хвалим като досега с ,,растеж" дължащ се само на поскъпването на стоки и услуги.

    19:28 20.05.2026

  • 7 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    1 4 Отговор
    Оглушително е мълчанието на 🎃 и 🐷. Не случайно прехвърлиха на kPaдев половин милион контролиран вот. Тях ги урежда да има затъмнение по мръсните им сделки.
    Днес даже има видео как 🎃 е отново с охрана, със служебен автомобил със син буркан и отново влиза през задния двор.
    Събрахме се!

    19:30 20.05.2026

  • 8 малтин димитлоф аутиста

    3 2 Отговор
    ще ни пляскат по фашистките дупета

    19:31 20.05.2026

  • 9 Само да попитам

    1 0 Отговор
    Какво пр едпочитате А ПРОГРЕСИВНИТЕ или ПРОМЕНЕНИТЕ КРАСОТА

    Коментиран от #11

    19:33 20.05.2026

  • 10 обективен

    4 1 Отговор
    А тоз е един от най-големите накадърници от всички депутати във всичките НС. до сега !! И за два лв. работа не е свършил !!

    Коментиран от #14

    19:34 20.05.2026

  • 11 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Само да попитам":

    Шарлатаните ни докараха регресите вън и на двете формации даже партия нямат

    19:35 20.05.2026

  • 12 Време е

    1 1 Отговор
    за Алтернатива за България !

    19:35 20.05.2026

  • 13 Боташа или ботуша на терора

    2 1 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като паразита Малтин от НПО сектата Педрохан!

    19:36 20.05.2026

  • 14 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "обективен":

    А твоята месия каква работа е свършил и кога лежане 10 год в президенството на държавната хранилка сеене на омраза разделение и завладяване на цялата власт е и това е работа нали да лежиш

    Коментиран от #17

    19:37 20.05.2026

  • 15 Анонимен

    2 0 Отговор
    Но всичко което говори е точно така

    19:39 20.05.2026

  • 16 Дури Бандурич

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Изабил си се нещо! Не помниш ли, че това го писа няколко пъти вече?

    19:40 20.05.2026

  • 17 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Много ми е интересно, кога сме били обединени, че Радев да ни разедини? Откакто се помня всеки се е е спасявал поединично, ние да не сме стадо, че някой овар да ни води накъдето си реши?

    19:42 20.05.2026

  • 18 големдебил

    1 0 Отговор
    Лошо Седларов,тоз мунчо яко се назобил със злоба.Демокрацията ни отива в канала.Не че не се радвам че на тоя ще му запушат устата,но все пак парламента е говорилня за демокрация.

    19:43 20.05.2026

  • 19 Марин тъпото

    1 0 Отговор
    Този от 26 годишен е депутат каквото е казал нищо не е станало. Пак удобната дъвка с МВР и пенсионерите която не е вярна и излиза по скъпо и всъщност е проблем само на завист. Няма проблем да си депутат и да си пенсионер. Да си министър и пенсионер. Да си учител лекар пенсионер. На който не му се работи повече напуска. Максимума е до 60 г след което е навън. Знае се кога най рано и кога най късно ще се случи. През това време се вижда има ли нужда от нови хора и къде. Има на най тежките места винаги Но без МВР нито една друга администрация не може да работи ефективно най простсо връчването на книба и издирване от приходните агенции

    19:45 20.05.2026

