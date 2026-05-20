Мартин Димитров за новия правилник на НС: Това сме го виждали по времето на ГЕРБ. Но тук е бързата писта

Спорът е съществен, защото се въвеждат елементи за цензура за това опозицията да няма правомощия да упражнява контрол над властта. Това каза в "Още от деня" по БНТ депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров по повод критиките на опозицията към предложените от "Прогресивна България" промени в Правилника за работа на НС, цитиран от novini.bg.

Ограничават се отчетността и парламентарният контрол, затруднява се създаването на временни парламентарни комисии, властта се концентрира в премиера. Това е много лош знак, заяви Димитров.

Това сме го виждали по времето на ГЕРБ. Но на ГЕРБ му отне доста време, докато стигне до този модел - тук се върви по бързата писта за ограничаване на демокрацията. Като споменахме ГЕРБ, хората от "Прогресивна България" трябва да осъзнаят, че ако са тръгнали по този път, по пътя на налагането на властта си по този начин и към ограничаване на демокрацията, след това идва и сметката, подчерта депутатът от "Демократична България".

По думите му положението както с цените, така и с държавния бюджет, е обезпокоително.

Най-важната задача на новото правителство би трябвало да бъде ограничаване на бюджетния дефицит. И точно тук вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев дава грешен знак, казвайки, че няма проблем дефицитът да е над 3%, стига да се управлява. Идват ми в повече оправданията и елементът на вайкане на Гълъб Донев - България има добър растеж на икономиката, приходната част върви добре и ако управляващите вземат адекватни мерки, няма да има проблеми с бюджетния дефицит, посочи Димитров.

Гълъб Донев говори за много моди, но не виждаме неговата мода. Искаме да му видим мерките, защото това, което представи, е много слабо като начало. Освен съкращаването на незаетите бройки в държавната администрация, трябва да има още мерки. Ние сме конструктивна опозиция, въпросът е, че нито мерките им за цените са достатъчни, нито мерките им за бюджета са достатъчни. Склонни сме и да внесем, и да подкрепим тежки решения, които ще доведат до подобряване на ситуацията и с цените, и с бюджета, добави депутатът.

Но ако правителството не намали дефицита под 3%, всичките им предвидени мерки срещу повишението на цените няма да сработят, предупреди Мартин Димитров.