Времето днес, прогноза за четвъртък, 21 май: Валежи и гръмотевични бури в Източна България и планините

През нощта превалявания ще има главно в източната половина от страната.

Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури ще са между 11° и 15°, в София – около 11°, а максималните между 20° и 28°, в София – около 22°, по Черноморието - между 19° и 24°.

През деня ще има валежи от дъжд и гръмотевици, на повече места отново в Източна България, както и в планинските райони. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър.

И в планините ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа силен вятър от север-северозапад.

До края на тази и през първия ден от следващата седмица времето ще остане много променливо.

Ще има много райони с временно интензивни валежи, гръмотевични бури и локални градушки.

Ще се задържи и ветровито, умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър.

След временно повишение в сряда и четвъртък, максималните температури ще се понижат.