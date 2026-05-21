Българска парламентарна делегация е на посещение във Ватикана, папата я приема в петък

21 Май, 2026 07:35, обновена 21 Май, 2026 06:42 970 26

Днес е предвидена среща с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана

Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, е на посещение във Ватикана и Рим по повод честванията на 24 май.

Днес е предвидена среща с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Кулминацията на посещението е утре, когато българската делегация ще има аудиенция при папа Лъв XIV. Михаела Доцова ще проведе разговор и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин.

По-късно българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе“ и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата „Санта Мария Маджоре“ и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книгите са получили официално признание от Ватикана.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 4 Отговор
    Доца е от харема на Бойко Борисов.Дето го галят папите по главичката

    Коментиран от #10

    06:45 21.05.2026

  • 2 оня с големия

    16 5 Отговор
    Вдигнаха депутатските заплати.Докато лъжат как ги замразявали. Вдигат осигуровките на работещите хора.
    От днес основната депутатска заплата вече е 4236 eu и с бонуси и комисии ще мине 10 000 eu.
    Толкова нагли лъжи,евтини номера и долнопробен ПР

    06:45 21.05.2026

  • 3 Уния

    12 4 Отговор
    За чий се влачат там постоянно, като по конституция бг е източноправославна, и въпреки евроджендърдирективите за свобода на всички вероизповедания, секти, сексуални извращения и много полове, противно на налаганите в медиите стереотипи, аборигените на територията са ксенофоби и доста агресивни срещу по-тъмнозелените и всякакви други издънки.

    06:50 21.05.2026

  • 4 авантгард

    13 4 Отговор
    Разходка, туризъм, да пийнат кафе и си поприказват?
    Че и делегация, за сметка на данъкоплатците.
    Кажете каква реална полза за България ще има това посещение?
    Реална питам, а не въображаема от сорта с повдигане на имижд, уж.

    06:53 21.05.2026

  • 5 Делегация

    14 3 Отговор
    от безбожници с купища грехове към християнството , се потътрили на гърба на българските граждани към Ватикана , че и аудиенция при папа Лъв ! Зер им е на аванта......

    06:56 21.05.2026

  • 6 Муню Крадев

    8 4 Отговор
    що не е там папата да го гали по плешивия празен пипон?

    07:01 21.05.2026

  • 7 бушприт

    1 4 Отговор
    Папата ще я приеме в петък.

    07:02 21.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Коцова

    10 2 Отговор
    Доцова от Берковица,какво разбира от култура?

    07:11 21.05.2026

  • 10 Дъгов

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не е от харема, поради обективни причини.

    07:13 21.05.2026

  • 11 Санта Мария Миноре

    3 8 Отговор
    Тази аудиенция е традиционна и се случва всяка година около 24 май. Не е лошо нашите хора да посетят Италия и Ватикана. Ще се представят на Светия отец и ще си поговорят с италианските политици за европейските работи. България е в Европа и не може да стоим изолирани. Това е шанс за взаимно опознаване и опипване на почвата и настроенията от първа ръка.

    07:14 21.05.2026

  • 12 Пазар

    9 2 Отговор
    Няма да забравят да си напазаруват от Виа Корсо и бутиците.

    07:15 21.05.2026

  • 13 ПОЧНАХА ЕКСКУРЗИИТЕ НА ПАРАЗИТИТЕ

    11 4 Отговор
    СТЯГАЙТЕ КОЛАНИТЕ - И 10ТЕ МИЛИАРДА ЗАЕМ НЯМА ДА СТИГНЕ ДО ЮЛИ МЕСЕЦ !

    07:15 21.05.2026

  • 14 ДНЕСКА СМЕ НИЕ

    8 3 Отговор
    Утре са северомакетата. Голяма бутане.

    07:16 21.05.2026

  • 15 Боруна Лом

    8 2 Отговор
    ПОРЕДНИТЕ. ,,,ПО ГОЛЕМИ,, КАТОЛИЦИ И ОТ ПАПАТА?ПУУУ

    07:18 21.05.2026

  • 16 ТОВА ПОСЕЩЕНИЕ

    8 2 Отговор
    Драстично ще намали цените в България.

    07:18 21.05.2026

  • 17 Ройтерс

    4 3 Отговор
    Ще има нови трибуквени думички,издълбани по Колизея!:))

    07:28 21.05.2026

  • 18 И тия мерзавци

    6 3 Отговор
    Се повлякоха по екскурзии.
    Радев ти си провал!

    Коментиран от #20

    07:31 21.05.2026

  • 19 ДА ПИЙНАТ ЕВТИНО КАФЕ В РИМ

    4 3 Отговор
    Защото в София е солено.

    07:35 21.05.2026

  • 20 Хмм

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "И тия мерзавци":

    на 24 май винаги ходят на поклонение в църквата "Сан Клементе" където бил погребан Свети Кирил, миналата година премиерът Желязков ходи три пъти за един месец заедно с БСП лидера зафиров, дето щеше да изхвърля кресливите опозиционни партийки, изхвърли ги Радев заедно с предателите зарков и зафиров

    07:38 21.05.2026

  • 21 дядото

    8 2 Отговор
    парламентаристи на източно православна държава току всяка година ходят да се изповядват при католическия папа.какъв ли е замисъла

    Коментиран от #25

    07:38 21.05.2026

  • 22 Хубаво е там сега. Празнично

    5 0 Отговор
    Но нека и на Ив.вазов

    08:02 21.05.2026

  • 23 Да се

    4 1 Отговор
    Удържи от заплатата и тая екскурзия

    08:03 21.05.2026

  • 24 глоги

    1 1 Отговор
    ...папата ЩЕ я приемЕ в петък.

    08:08 21.05.2026

  • 25 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "дядото":

    ЗАМИСЪЛА Е ,ЧЕ НИ НАПРАВИХА КАТОЛИЦИ БЕЗ БОЙ!ПО ЦЪРКОВНИТЕ ПРАЗНИЦИ .. ЕДНА МИНУТА ЕФИР ЗА ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВИЕ И ПОЛОВИН ЧАС ЗА КАТОЛИЦИТЕ В РАКОВСКИ!

    08:12 21.05.2026

  • 26 Факт

    1 1 Отговор
    РАДЕВ ВЗЕ ,ЧЕ СИ СМЕНИ ЧОРАПИТЕ ОТ ЗЕЛЕНИ НА АМЕРИКАНСКИ !!! ЗЕЛЕНИТЕ СА ПОДАРЕНИ НА Д А Р А !!!

    08:18 21.05.2026

