Българска парламентарна делегация е на посещение във Ватикана, папата я приема в петък

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, е на посещение във Ватикана и Рим по повод честванията на 24 май.

Днес е предвидена среща с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Кулминацията на посещението е утре, когато българската делегация ще има аудиенция при папа Лъв XIV. Михаела Доцова ще проведе разговор и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин.

По-късно българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе“ и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата „Санта Мария Маджоре“ и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книгите са получили официално признание от Ватикана.