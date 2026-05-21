Българска парламентарна делегация е на посещение във Ватикана, папата я приема в петък

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, е на посещение във Ватикана и Рим по повод честванията на 24 май.
Днес е предвидена среща с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Кулминацията на посещението е утре, когато българската делегация ще има аудиенция при папа Лъв XIV. Михаела Доцова ще проведе разговор и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин.
По-късно българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе“ и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата „Санта Мария Маджоре“ и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книгите са получили официално признание от Ватикана.
1 Последния Софиянец
06:45 21.05.2026
2 оня с големия
От днес основната депутатска заплата вече е 4236 eu и с бонуси и комисии ще мине 10 000 eu.
Толкова нагли лъжи,евтини номера и долнопробен ПР
06:45 21.05.2026
4 авантгард
Че и делегация, за сметка на данъкоплатците.
Кажете каква реална полза за България ще има това посещение?
Реална питам, а не въображаема от сорта с повдигане на имижд, уж.
06:53 21.05.2026
10 Дъгов
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не е от харема, поради обективни причини.
07:13 21.05.2026
13 ПОЧНАХА ЕКСКУРЗИИТЕ НА ПАРАЗИТИТЕ
07:15 21.05.2026
18 И тия мерзавци
Радев ти си провал!
07:31 21.05.2026
20 Хмм
До коментар #18 от "И тия мерзавци":на 24 май винаги ходят на поклонение в църквата "Сан Клементе" където бил погребан Свети Кирил, миналата година премиерът Желязков ходи три пъти за един месец заедно с БСП лидера зафиров, дето щеше да изхвърля кресливите опозиционни партийки, изхвърли ги Радев заедно с предателите зарков и зафиров
07:38 21.05.2026
07:38 21.05.2026
22 Хубаво е там сега. Празнично
08:02 21.05.2026
25 Боруна Лом
До коментар #21 от "дядото":ЗАМИСЪЛА Е ,ЧЕ НИ НАПРАВИХА КАТОЛИЦИ БЕЗ БОЙ!ПО ЦЪРКОВНИТЕ ПРАЗНИЦИ .. ЕДНА МИНУТА ЕФИР ЗА ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВИЕ И ПОЛОВИН ЧАС ЗА КАТОЛИЦИТЕ В РАКОВСКИ!
08:12 21.05.2026
