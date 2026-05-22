Зрелостниците се явяват на втора задължителна матура: Изтеглиха Вариант 2

Зрелостниците се явяват на втората си задължителна матура днес - тази по профилиращ предмет. Около 24 000 абитуриенти са подали заявления за този изпит. Беше изтеглен Вариант 2, съобщават от Нова телевизия.

И тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език - над 13 000 младежи. Следват география с 1 810 заявления, биология - 1 722, математика - 1 523, предприемачество - 1 373 и философия - 1 186.

Най-слабо предпочитаните предмети за матура са физика и астрономия, за които са подадени едва 44 заявления. Следват италиански език със 113, изобразително изкуство - 139, информатика - 159 и химия и опазване на околната среда - 165.

В 617 училища днес ще се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация - вместо втора матура. Близо 16 000 зрелостници са избрали да разработват дипломен проект, докато други 13 000 ще се явят на изпит, включващ теория и практика.

Началото на всички изпити днес е в 8:30 часа. Директорът на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН Евгения Костадинова пожела успех на зрелостниците. „Пожелавам им успех и спокойствие. Убедена съм, че са се подготвили добре и са избрали предмета, в който се чувстват най-уверени и най-силни. Нека покажат това, което могат. Успех!“, каза Костадинова.

В 8:15 часа, в Министерството на образованието отново ще бъде изтеглен изпитният вариант, по който ще работят зрелостниците на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация.