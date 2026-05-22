Зрелостниците се явяват на втора задължителна матура: Изтеглиха Вариант 2

22 Май, 2026 07:40

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Зрелостниците се явяват на втората си задължителна матура днес - тази по профилиращ предмет. Около 24 000 абитуриенти са подали заявления за този изпит. Беше изтеглен Вариант 2, съобщават от Нова телевизия.
И тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език - над 13 000 младежи. Следват география с 1 810 заявления, биология - 1 722, математика - 1 523, предприемачество - 1 373 и философия - 1 186.
Най-слабо предпочитаните предмети за матура са физика и астрономия, за които са подадени едва 44 заявления. Следват италиански език със 113, изобразително изкуство - 139, информатика - 159 и химия и опазване на околната среда - 165.
В 617 училища днес ще се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация - вместо втора матура. Близо 16 000 зрелостници са избрали да разработват дипломен проект, докато други 13 000 ще се явят на изпит, включващ теория и практика.

Началото на всички изпити днес е в 8:30 часа. Директорът на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН Евгения Костадинова пожела успех на зрелостниците. „Пожелавам им успех и спокойствие. Убедена съм, че са се подготвили добре и са избрали предмета, в който се чувстват най-уверени и най-силни. Нека покажат това, което могат. Успех!“, каза Костадинова.

В 8:15 часа, в Министерството на образованието отново ще бъде изтеглен изпитният вариант, по който ще работят зрелостниците на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тома

    8 0 Отговор
    Не писахте колко са по физическо

    07:55 22.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 761112555

    6 1 Отговор
    Ама как в 8.30 ч. ще правите матури бре. Помислете за тия деца. Та те още не са се наспали, очите не са си отворили, сутрешното кафе не са си изпили и не са видели последните клипове в тик тока, а вие в този ранен час ще ги пращате на изпити. Та те училище почват по-късно.Вие от министерството нямате ли милост към новото поколение бре. )))))

    Коментиран от #6

    08:44 22.05.2026

  • 5 Чао

    3 0 Отговор
    Успех на всички

    08:54 22.05.2026

  • 6 Има още

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "761112555":

    Не са се и надрусали

    09:39 22.05.2026

  • 7 Новичок

    1 0 Отговор
    И кой е вариант 2 ???

    10:32 22.05.2026

