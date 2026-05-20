Зрелостниците писаха съчинение по "Песента на колелета" на Йовков и есе за авторитетите днес

20 Май, 2026 13:12 720 14

Зрелостниците писаха съчинение по "Песента на колелета" на Йовков и есе за авторитетите днес
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Пътят към себе си“ по „Песента на колелетата“ на Йордан Йовков бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41 задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература. Избралите есе писаха по темата „Авторитетите днес“.

Близо 50 000 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в 783 училища в страната.

Тестът, който бе генериран рано сутринта в МОН, включва 41 задачи. От тях 22 са с избираем отговор, 16 задачи са със свободен отговор, две - с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). За 41 задача бе изтеглен вариант 8.

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни.

В петък (22 май) ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Догодина матурата ще бъде на тема:

    13 4 Отговор
    "Кой измисли простотията Бангаранга"?

    Коментиран от #12

    13:18 20.05.2026

  • 2 Ученик в 7ми клас съм аз

    2 0 Отговор
    и единствения авторитет е Тяната Колев със самурайския меч

    13:21 20.05.2026

  • 3 Ала- бала

    5 0 Отговор
    Да мине номера!
    Масово са неграмотни!

    13:24 20.05.2026

  • 4 Учител

    3 0 Отговор
    Дали обаче всички зрелостници са достатъчно грамотни да пишат ?….Някои от тях дори трудно четат написан текст . ..! Такова е днешното образование.

    Коментиран от #13

    13:45 20.05.2026

  • 5 Дядо Гъдьо

    2 0 Отговор
    Много неграмотно поколение. Само интернет, балони и трева разбира.

    Коментиран от #11

    13:51 20.05.2026

  • 6 Теслатъ

    1 0 Отговор
    "Песента на колелета" - Бангаранга! -)))

    13:51 20.05.2026

  • 7 Копейкин

    3 0 Отговор
    Днешните зрелостници са твърде цинични и повърхностни,за да разберат посланията на Йовков.Под Песента на колелетата 99% разбират дрифтене...

    Коментиран от #9

    14:01 20.05.2026

  • 8 Те разбрали

    2 0 Отговор
    ли са за какво става дума , че и да пишат съчинение ?

    14:05 20.05.2026

  • 9 Ох хахах

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Копейкин":

    Ми нали не е Мерцедес и джип не е интересно😂, там да е нещо лъскаво.🤣🤣

    14:10 20.05.2026

  • 10 Точно това произведение на Йовков е

    4 0 Отговор
    Непопулярно за моето поколение 60+ и есето също е трудно но пък имаме най най ново поколение и ако са чели класиците имат шанс ако ли не да пишат есе това не ми допада за избор.

    14:11 20.05.2026

  • 11 Не е точно така

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дядо Гъдьо":

    Те разбират от неща които ние нямаме и представа. Има и добри деца да ти кажа но че са рядкост рядкост са.

    14:14 20.05.2026

  • 12 Още от сега мога да ти дам отговор

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Догодина матурата ще бъде на тема:":

    Той се набива на пръв поглед. Неочаквано беше че лаврите ще ги обира друго ръководство.

    14:17 20.05.2026

  • 13 Говорителите по медиите също

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Учител":

    Трудно четат написан текст. Най ме тревожи че бъркат ударенията например на Абу Даби и Фрида Кало и много други имена на градове и на хора вкл. и на нашата столица София.

    Коментиран от #14

    14:28 20.05.2026

  • 14 Текста трябва поне един път

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Говорителите по медиите също":

    Да се чете пред редактора и едва тогава в ефир. Не трябва да се разчита на стара слава и на интоиция , а на постоянно усилие.

    14:34 20.05.2026

