Новини
България »
Времето днес, прогноза за петък, 22 май: Гръмотевични бури в голяма част от страната

Времето днес, прогноза за петък, 22 май: Гръмотевични бури в голяма част от страната

21 Май, 2026 15:00, обновена 22 Май, 2026 04:02 1 269 8

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°

Времето днес, прогноза за петък, 22 май: Гръмотевични бури в голяма част от страната - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Предупреждение от първа и втора степен за временно интензивни валежи, мощна гръмотевична дейност и локални градушки е обявено в почти цялата страна.

В областите с код оранжево са възможни количества до около 50 литра на кв. метър.

Максималните температури ще бъдат по-ниски, в сравнение с вчера, между 20° и 25°, в София – около 20°. Ще духа умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър, който по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва.

В планините ще продължи да духа силен северозападен вятър. И там ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици и локални градушки.

И по Черноморието на много места ще има валежи, в отделни райони и с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър.

В събота и неделя времето ще бъде предимно облачно, в много райони с валежи, на места интензивни и значителни по количество, придружени от временно усилване на вятъра и гръмотевична дейност. Остават и условията за локални градушки. Максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 19° и 24°.

В понеделник и вторник ще има по-малко валежи, вече главно в следобедните часове. Предстои и съществено затопляне.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Извинявайте

    1 0 Отговор
    Ама аз с 50 л на квадрат си поливам новата трева и нищо бедствено не се случва.

    04:06 22.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Име

    2 0 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #7

    05:43 22.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А под мене живее една бесна трънчанка

    0 0 Отговор
    Жалко! Провали им плановете. Дано поне да са им привършили запасите и джобните, та и въпреки времето да се разкарат поне за малко тия туристи 😉

    07:18 22.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове