Времето днес, прогноза за петък, 22 май: Гръмотевични бури в голяма част от страната

Предупреждение от първа и втора степен за временно интензивни валежи, мощна гръмотевична дейност и локални градушки е обявено в почти цялата страна.
В областите с код оранжево са възможни количества до около 50 литра на кв. метър.
Максималните температури ще бъдат по-ниски, в сравнение с вчера, между 20° и 25°, в София – около 20°. Ще духа умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър, който по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва.
В планините ще продължи да духа силен северозападен вятър. И там ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици и локални градушки.
И по Черноморието на много места ще има валежи, в отделни райони и с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър.
В събота и неделя времето ще бъде предимно облачно, в много райони с валежи, на места интензивни и значителни по количество, придружени от временно усилване на вятъра и гръмотевична дейност. Остават и условията за локални градушки. Максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 19° и 24°.
В понеделник и вторник ще има по-малко валежи, вече главно в следобедните часове. Предстои и съществено затопляне.
