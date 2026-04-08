БСП-ОЛ пред туристическия бранш: За нас туризмът е приоритетен отрасъл

„За нас туризмът е приоритетен отрасъл – част от меката дипломация и националната сигурност на България. Освен че генерира висок дял от БВП, той е съставен на 90% от микро и малки предприятия, които осигуряват заетост на стотици хиляди български граждани. Всички те имат нужда от държавна подкрепа, особено в състояние на криза, за да бъдат защитени тези работни места.” Това заявиха от коалиция „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” по време на срещи с представители на туристическия сектор.

От страна на левицата участие взеха Донка Михайлова, зам.-председател на НС на БСП, Еньо Савов, член на Изпълнителното бюро на партията, Станислав Младенов, член на Националния съвет, зам.-председателят на ПП АБВ д-р Пламена Заячка и кандидатите за народни представители проф. Мариела Модева, Габриел Вълков и Светослав Стойков.

„В кризисната ситуация, в която се намираме, държавата трябва да приеме пакет от фискални инструменти, най-вече по отношение на ДДС и акцизите, за да подкрепим както гражданите, така и индустрията заради повишаващите се цени на горивата.”, заяви Михайлова по време на срещата с Ричард Алибегов от Българската асоциация на заведенията, Атанас Димитров от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Емил Коларов от Сдружението на заведенията и д-р Поли Карастоянова и д-р Мартин Захариев от Националния борд по туризъм.

От БСП-ОЛ обърнаха внимание, че освен кризисни мерки, на сектора трябва да се погледне стратегически. „Липсва дългосрочна концепция. Трябва да има приемственост между правителствата, които напоследък се сменят много на често. Туризмът е надпартиен въпрос.”, заяви проф. Модева.

Беше подчертано, че публичният ресурс на ресорното министерство не отговаря на стратегическото значение на сектора за българската икономика и това трябва да бъде променено. Бе обсъдена и нуждата от национален консенсус около стратегията за бранд „България”.

От бранша изразиха безпокойство от покачващите се цени и заявиха загриженост за нарушените вериги на доставки. Беше поставен въпросът и за липсата на средства за туризма в Националния план за възстановяване и устойчивост, което и двете страни отчетоха като грешка.

По отношение на недостига на кадри, от левицата припомниха своята последователна подкрепа за дуалното образование и по-тясна свързаност между учебните заведения и реалната икономика. На поставен въпрос за намаляване на ДДС върху храните, от БСП-ОЛ посочиха, че тяхното предложение за цялостна реформа на българската данъчна система включва и диференциране на ДДС ставките.

По-рано през деня от коалицията се срещнаха и с Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), представена от Одисей Спасов и Румяна Любенова. По време на срещата бяха обсъдени законодателни промени за подобряване на бизнес средата и за засилване на държавната регулация и контрол. Бяха коментирани и предложения, като това за разширяване на застраховката на туроператорите, която към момента обхваща единствено фалитите. Беше отчетена необходимостта от подобряване на взаимодействието между държавните институции и браншовите организации.

И на двете срещи беше постигнато съгласие за установяване на постоянна форма на експертен диалог, както и за провеждане на последващи срещи след изборите, в контекста на изготвянето на редовен държавен бюджет.