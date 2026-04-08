БСП-ОЛ пред туристическия бранш: За нас туризмът е приоритетен отрасъл

8 Април, 2026 18:21 683 18

  • донка михайлова-
  • бсп-
  • туризъм

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„За нас туризмът е приоритетен отрасъл – част от меката дипломация и националната сигурност на България. Освен че генерира висок дял от БВП, той е съставен на 90% от микро и малки предприятия, които осигуряват заетост на стотици хиляди български граждани. Всички те имат нужда от държавна подкрепа, особено в състояние на криза, за да бъдат защитени тези работни места.” Това заявиха от коалиция „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” по време на срещи с представители на туристическия сектор.

От страна на левицата участие взеха Донка Михайлова, зам.-председател на НС на БСП, Еньо Савов, член на Изпълнителното бюро на партията, Станислав Младенов, член на Националния съвет, зам.-председателят на ПП АБВ д-р Пламена Заячка и кандидатите за народни представители проф. Мариела Модева, Габриел Вълков и Светослав Стойков.

„В кризисната ситуация, в която се намираме, държавата трябва да приеме пакет от фискални инструменти, най-вече по отношение на ДДС и акцизите, за да подкрепим както гражданите, така и индустрията заради повишаващите се цени на горивата.”, заяви Михайлова по време на срещата с Ричард Алибегов от Българската асоциация на заведенията, Атанас Димитров от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Емил Коларов от Сдружението на заведенията и д-р Поли Карастоянова и д-р Мартин Захариев от Националния борд по туризъм.

От БСП-ОЛ обърнаха внимание, че освен кризисни мерки, на сектора трябва да се погледне стратегически. „Липсва дългосрочна концепция. Трябва да има приемственост между правителствата, които напоследък се сменят много на често. Туризмът е надпартиен въпрос.”, заяви проф. Модева.

Беше подчертано, че публичният ресурс на ресорното министерство не отговаря на стратегическото значение на сектора за българската икономика и това трябва да бъде променено. Бе обсъдена и нуждата от национален консенсус около стратегията за бранд „България”.

От бранша изразиха безпокойство от покачващите се цени и заявиха загриженост за нарушените вериги на доставки. Беше поставен въпросът и за липсата на средства за туризма в Националния план за възстановяване и устойчивост, което и двете страни отчетоха като грешка.

По отношение на недостига на кадри, от левицата припомниха своята последователна подкрепа за дуалното образование и по-тясна свързаност между учебните заведения и реалната икономика. На поставен въпрос за намаляване на ДДС върху храните, от БСП-ОЛ посочиха, че тяхното предложение за цялостна реформа на българската данъчна система включва и диференциране на ДДС ставките.

По-рано през деня от коалицията се срещнаха и с Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), представена от Одисей Спасов и Румяна Любенова. По време на срещата бяха обсъдени законодателни промени за подобряване на бизнес средата и за засилване на държавната регулация и контрол. Бяха коментирани и предложения, като това за разширяване на застраховката на туроператорите, която към момента обхваща единствено фалитите. Беше отчетена необходимостта от подобряване на взаимодействието между държавните институции и браншовите организации.

И на двете срещи беше постигнато съгласие за установяване на постоянна форма на експертен диалог, както и за провеждане на последващи срещи след изборите, в контекста на изготвянето на редовен държавен бюджет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 несъмнено е приоритет

    10 0 Отговор
    нали си заминавате

    18:23 08.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Така де, нали са все ваши момчета

    11 1 Отговор
    Пък пенсионерите кучета ги яли!

    Коментиран от #10

    18:31 08.04.2026

  • 4 Яли

    7 0 Отговор
    на вестници и мушама , биологичните нужди в кенефи или по двора , заграбили Черноморието и планините , и туризмът им бил приоритет ? Омацаха всичко , ограбиха всичко , изолирайки цялата държава и народа ни ! Тия наглеци , бетер скакалци и туризъм ?

    18:32 08.04.2026

  • 5 Как няма

    8 1 Отговор
    да е приоритетен, те си падат по екскурзии с нашите пари. Зафирките се скъсаха да пътуват и в Китай ходиха, защото говорят езици китайски, английски по- добре от български

    18:35 08.04.2026

  • 6 Пецо

    4 0 Отговор
    коги ли неко ша заговори за пустото здравеопазване....

    Коментиран от #12

    18:38 08.04.2026

  • 7 Ъхъ!!!

    7 1 Отговор
    Тия ще задминат по обещания даже и Буци!? А е всеизвестно, че той е страшно добър в тая дисиплина.

    18:40 08.04.2026

  • 8 Иван Грозни

    5 1 Отговор
    Вие сте най-добрите в това. Прав ви път и не се връщайте мишоци1

    18:42 08.04.2026

  • 9 С кльомба напред

    3 0 Отговор
    Алибигов лицемерното личице на ГЕРБ/гроб за тежка, където я няма, и леката промишленост/

    Коментиран от #14

    19:49 08.04.2026

  • 10 Трай, боклук

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Така де, нали са все ваши момчета":

    Кои пенсионери? По болест, турците, които не знаят български, или ченгета, преработили 20тина години, а българина и българките ще работят до 68?

    19:53 08.04.2026

  • 11 Троянец

    3 1 Отговор
    Вярно е това твърдение,че за Вас политическите туристи-Туризмът е приоритет.Проблема е 4% бариера,която няма да прескочите и ще се наложи да забравите за туризма.

    19:55 08.04.2026

  • 12 Под вола, теле, търси, ама друг път

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пецо":

    Здравеопазване имаше през социализма, сега са търговци на здраве, еднолични и цинични.

    Коментиран от #13

    19:55 08.04.2026

  • 13 селяк

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Под вола, теле, търси, ама друг път":

    сакааме демокрацеа и я получиаме в пълнио и смисъл

    19:59 08.04.2026

  • 14 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "С кльомба напред":

    Алибега е един самопровъзгласил се шанаджия,който правише метани на Герберите и използваше съмнителните услугите на Деница Цачева......всички знаем как.А за ресторантьорите освен месечен рекет друго не е направил.Много добре го познавам тоя.

    20:01 08.04.2026

  • 15 Как се правят 3.9%

    1 1 Отговор
    „За нас туризмът е приоритетен отрасъл – част от меката дипломация и националната сигурност на България.
    -;-
    с туризъма може да стигнат до 3.95% избиратели.

    20:17 08.04.2026

  • 16 Той и Г.Вълков се разходи

    1 0 Отговор
    До Китай безплатно
    Сега на всяко гърне мерудия
    И водач на листа
    Много му се ще пенсия на парламентарист
    Дали ще я дочака горкия

    21:11 08.04.2026

  • 17 ....

    1 0 Отговор
    e приоритет е - що другаре се обзаведоха с хотели..

    21:15 08.04.2026

  • 18 абе да

    0 0 Отговор
    е как да не е вае пак сте БСП-ол инклузив…

    21:40 08.04.2026

