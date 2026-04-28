Румен Драганов: България се възприема като сигурна дестинация

Румен Драганов: България се възприема като сигурна дестинация

28 Април, 2026 10:36 675 22

Той добави и че за летния сезон има по-малко чартъри, но повече индивидуални туристи и промоции

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ранните записвания за летния сезон вървят добре, а България може да се окаже печеливша дестинация на фона на несигурността в Близкия изток. Това коментира пред бТВ проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма.

По думите му кризата създава тревожност сред туристите, но в същото време насочва част от тях към по-сигурни и по-близки дестинации.

„Има тревожност и притеснения, но кризата се отразява добре на българския туризъм, защото страната ни стои стабилно като сигурна дестинация“, каза проф. Румен Драганов.

Според него записванията към България растат, докато при други пазари се наблюдава застой.

„Кипър спря записванията, Южна Турция също има забавяне, гръцките острови страдат. При нас има нарастване“, обясни той.

Очаква ли се ръст?

Драганов прогнозира, че България ще надмине резултатите от миналата година: „Ще надминем нивата на миналата година. Имаме увеличение на търсенето и силно присъствие на нискотарифните авиокомпании.“

Според него чартърните полети вече не са водещ фактор за туризма.

„Преди 20 години чартърите бяха 80%, сега са около 6%. Днес всичко е дигитализация, индивидуални резервации и нискотарифни авиокомпании“, обясни Драганов.

По думите на експерта българите трудно могат да намерят по-евтина почивка от тази у нас.

Той обясни, че част от хотелите вече предлагат промоции, особено ако първоначално са заложили по-високи цени.

Според него сезонът ще бъде белязан от гъвкави цени, намаления и конкуренция за туристите.

Проф. Драганов подчерта, че при избора на почивка цената продължава да бъде първият фактор.

„Цената е водеща. След това идва продуктът. Печеливши ще бъдат хотелите, които умеят да използват дигиталните канали, търсачките и изкуствения интелект, за да достигнат до туристите“, обясни той.

Според Драганов основната дума е децентрализация – повече сила за общините и местните туристически продукти.

„Много е важно общините да имат сила – финансово и организационно. Местният туристически гений трябва да излезе напред“, каза той.

Драганов обясни, че България трябва да залага повече на местното производство, културата, фестивалите и регионалната идентичност.

Според него туризмът трябва да работи по-тясно с културата, за да се популяризира страната чрез международни събития, фестивали и културно наследство.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Булгария можела да е печеливша

    11 0 Отговор
    -;-
    С тия цени по ресторантите и хотелите и е отчайващо!
    -;-
    С тия цени по ресторантите и хотелите и е отчайващо!

    10:39 28.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Коментар №3 изтрит- Предпоследния селчар

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Последния Софиянец
    01ОТГОВОР
    В Европа само България и Румъния воюват с Иран
    Коментиран от 3
    -;-
    Явно бугарете не знаят какви полети са от Авиано и какви кораби са на Таранто.;

    Ама иначе се пише убедено и компетентно.

    10:44 28.04.2026

  • 5 Да , бе ,

    18 0 Отговор
    ДС агенте ! Престъпност и корупция на всяка крачка , ментета в кръчмите , в морето плаващи фекалии.....

    10:45 28.04.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    15 1 Отговор
    Комуниста лъже по комунистически.
    Подобно на Чернобилските лъжи. В Гърция и Турция си важен ти - клиента, а тук е важен портофейла ти и те гледат на криво. От опит - ТУК Е ПО-СКЪПО !!!

    Коментиран от #11

    10:46 28.04.2026

  • 7 АМАН ОТ МАЗНИ

    16 0 Отговор
    СМЕШНИЦИ И НЕМОЖАЧИ.БЛЯ БЛЯ ГЛУПОСТИ И ЛЪЖИ.

    10:47 28.04.2026

  • 8 …………….

    10 0 Отговор
    Вчера се говори ,че голяма част от хотелите няма да отворят а сега друго .. Иди разбери кой лъже кой говори истината ..

    10:47 28.04.2026

  • 9 В територията

    16 0 Отговор
    единственото сигурно нещо е държавната корупция

    10:48 28.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ма ДУРО

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "АГАТ а Кристи":

    Ако комунист не излъже, столетницата го отлъчва и се дистанцира от него

    10:54 28.04.2026

  • 12 А БРЕ БРЪТЧЕТ МИЛИЦИОНЕР

    13 0 Отговор
    НАПРАВО СЧУПИ ГЛУПОМЕРА.

    10:57 28.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 БГ жител

    4 0 Отговор
    Колкото и туристи да има, основните печалби не влизат в държавата ! Схемата работи безупречно над 30 години ! Всяка година се констатира някаква бройка и до там.
    А ако се работи правилно, море, планини, минерални извори, древни забележителности и т,н. ще има бюджет за всички ! Никаква реклама по света и у нас,( по БГ ТВ реклама на Турция ) никакво стопанисване, излишни министри на туризма !!!

    11:03 28.04.2026

  • 15 Смешко

    4 0 Отговор
    България сигурна дестинация за любители на турски еврейски сафарита за убийства на Българи. Или петрола ,който наистина превърна Черно море в Черно след удар по Руски инсталации от страна на Украина право България прекрасна дестинация? РОМ Драганов послъгва доста нескопосано .

    11:07 28.04.2026

  • 16 БЪЛГАРИЯ Е НЕСИГУРНА

    7 0 Отговор
    ЗА НЕЙНИТЕ ГРАЖДАНИ,А КАКВО ДА ГОВОРИМ ЗА ЧУЖДИ.НАЦИЯТА Е ЖЕРТВА НА ТЕЖКА КОРУПЦИЯ,ПОЛИТИЦИ ПРЕДАТЕЛИ И БЕЗБРОЙ ЖЕРТВИ ПО ПЪТИЩАТА ТОЛКОВА КОЛКОТО ХОРАТА ХУБЯТ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА.ТОЯ ТЪПУНГЕР КАКВО ОБЯСНЯВА ?!

    11:14 28.04.2026

  • 17 КОМЕНТАР

    4 0 Отговор
    €1400 от всеки работещ европеец - толкова ни струва Украйна.

    Или €640 на човек, ако броим и всички останали - децата ни, пенсионерите, хората с увреждания и т.н.

    След 200 млрд. изсипани на Зеленски, сега се прибавя и “заем” от 90 млрд - 60 млрд. са предвидени за военни цели и 30 млрд. евро за текущия бюджет.

    “Кредитът“ от ЕС увеличава дълговото бреме на Украйна с +67% спрямо предвоенния БВП.

    Лихвените разходи от 3-4% са пак за сметка на европейските данъкоплатци.

    ЕС ни заробва с дълг, Украйна ще трябва да разпродава останалото от земя и активи, а за пасивния европеец ще останат празните заклинания и джобове.

    11:22 28.04.2026

  • 18 истина ти казвам

    0 0 Отговор
    Е да ама във близкият изток падат бомби и дронове покрай тебе,във морето може да видиш самолетоносачи некак си по шукаритетно е!🤣🤣🤣

    11:35 28.04.2026

  • 19 Баба ти

    2 0 Отговор
    Тоя плужек стана вече противен. Хитър използвач.

    11:55 28.04.2026

  • 20 Психодинспансер

    1 0 Отговор
    Поредният бастун ръси акъл в ефира!

    12:01 28.04.2026

  • 21 Кой

    0 0 Отговор
    Като го слушаш тоя ,България е страна от далечния Запад и Близкия Изток е нещо намиращо се някъде в необятния Космос. И колко служители работят във въпроснуя ,,институт,, че само шефа обикаля студията.

    12:25 28.04.2026

  • 22 Сигурна, сигурна

    0 0 Отговор
    ... до първото БУМ във Варна....

    12:31 28.04.2026

