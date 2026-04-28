Румен Драганов: България се възприема като сигурна дестинация

Ранните записвания за летния сезон вървят добре, а България може да се окаже печеливша дестинация на фона на несигурността в Близкия изток. Това коментира пред бТВ проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма.
По думите му кризата създава тревожност сред туристите, но в същото време насочва част от тях към по-сигурни и по-близки дестинации.
„Има тревожност и притеснения, но кризата се отразява добре на българския туризъм, защото страната ни стои стабилно като сигурна дестинация“, каза проф. Румен Драганов.
Според него записванията към България растат, докато при други пазари се наблюдава застой.
„Кипър спря записванията, Южна Турция също има забавяне, гръцките острови страдат. При нас има нарастване“, обясни той.
Очаква ли се ръст?
Драганов прогнозира, че България ще надмине резултатите от миналата година: „Ще надминем нивата на миналата година. Имаме увеличение на търсенето и силно присъствие на нискотарифните авиокомпании.“
Според него чартърните полети вече не са водещ фактор за туризма.
„Преди 20 години чартърите бяха 80%, сега са около 6%. Днес всичко е дигитализация, индивидуални резервации и нискотарифни авиокомпании“, обясни Драганов.
По думите на експерта българите трудно могат да намерят по-евтина почивка от тази у нас.
Той обясни, че част от хотелите вече предлагат промоции, особено ако първоначално са заложили по-високи цени.
Според него сезонът ще бъде белязан от гъвкави цени, намаления и конкуренция за туристите.
Проф. Драганов подчерта, че при избора на почивка цената продължава да бъде първият фактор.
„Цената е водеща. След това идва продуктът. Печеливши ще бъдат хотелите, които умеят да използват дигиталните канали, търсачките и изкуствения интелект, за да достигнат до туристите“, обясни той.
Според Драганов основната дума е децентрализация – повече сила за общините и местните туристически продукти.
„Много е важно общините да имат сила – финансово и организационно. Местният туристически гений трябва да излезе напред“, каза той.
Драганов обясни, че България трябва да залага повече на местното производство, културата, фестивалите и регионалната идентичност.
Според него туризмът трябва да работи по-тясно с културата, за да се популяризира страната чрез международни събития, фестивали и културно наследство.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Булгария можела да е печеливша
С тия цени по ресторантите и хотелите и е отчайващо!
10:39 28.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Коментар №3 изтрит- Предпоследния селчар
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Последния Софиянец
В Европа само България и Румъния воюват с Иран
Явно бугарете не знаят какви полети са от Авиано и какви кораби са на Таранто.;
Ама иначе се пише убедено и компетентно.
10:44 28.04.2026
5 Да , бе ,
6 АГАТ а Кристи
Подобно на Чернобилските лъжи. В Гърция и Турция си важен ти - клиента, а тук е важен портофейла ти и те гледат на криво. От опит - ТУК Е ПО-СКЪПО !!!
10:46 28.04.2026
7 АМАН ОТ МАЗНИ
8 …………….
9 В територията
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ма ДУРО
До коментар #6 от "АГАТ а Кристи":Ако комунист не излъже, столетницата го отлъчва и се дистанцира от него
10:54 28.04.2026
12 А БРЕ БРЪТЧЕТ МИЛИЦИОНЕР
10:57 28.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 БГ жител
А ако се работи правилно, море, планини, минерални извори, древни забележителности и т,н. ще има бюджет за всички ! Никаква реклама по света и у нас,( по БГ ТВ реклама на Турция ) никакво стопанисване, излишни министри на туризма !!!
11:03 28.04.2026
15 Смешко
16 БЪЛГАРИЯ Е НЕСИГУРНА
17 КОМЕНТАР
Или €640 на човек, ако броим и всички останали - децата ни, пенсионерите, хората с увреждания и т.н.
След 200 млрд. изсипани на Зеленски, сега се прибавя и “заем” от 90 млрд - 60 млрд. са предвидени за военни цели и 30 млрд. евро за текущия бюджет.
“Кредитът“ от ЕС увеличава дълговото бреме на Украйна с +67% спрямо предвоенния БВП.
Лихвените разходи от 3-4% са пак за сметка на европейските данъкоплатци.
ЕС ни заробва с дълг, Украйна ще трябва да разпродава останалото от земя и активи, а за пасивния европеец ще останат празните заклинания и джобове.
11:22 28.04.2026
18 истина ти казвам
19 Баба ти
20 Психодинспансер
21 Кой
22 Сигурна, сигурна
