Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Смолян »
Започва обследване на свлачището на пътя Смолян-Пампорово

Започва обследване на свлачището на пътя Смолян-Пампорово

5 Май, 2026 07:32 705 8

  • свлачище-
  • пампорово-
  • смолян-
  • туризъм-
  • път

По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб

Започва обследване на свлачището на пътя Смолян-Пампорово - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес се очаква екип от геодезисти да започне обследване на свлачището, което отнесе пътя между Смолян и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат, обобщи БНТ.

По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолян Зарко Маринов ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация.

Преди пет дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини.

Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни и адекватни мерки. Според тях ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите - вече има отказ от резервации и летният сезон е пред провал.


Смолян / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едни

    4 0 Отговор
    Алчници презастроили, унищожили гората, и готово. Сега взетите рушвета ще замазват.

    07:34 05.05.2026

  • 2 авантгард

    2 0 Отговор
    Злато ли?
    Какво злато?!
    Няма злато!

    07:35 05.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Моля,

    2 0 Отговор
    не занимавайте читателите с третокласни пътища-проблеми. Ни нямаме магистрали и първокласни пътища като хората.

    07:44 05.05.2026

  • 5 Майк Алън Патън

    3 0 Отговор
    Защо пътя се обследва след събитието , а не преди него ? Остатъци от бойковата пеевщина , която ни заливаше години наред ли е това ?

    07:53 05.05.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ДА ВИ ДАМ ИМЕНАТА НА ВИНОВНИТЕ
    .....
    ПОЧИВНА СТАНЦИЯ ЕВН ПАМПИРОВО КОЯТО ИМА ЧАСТЕН ЯЗОВИР НОМЕР 2 ( РАЗЛИЧЕН ОТ ДЪРЖАВНИЯ) + 3 ХОТЕЛА НА 200 МЕТРА НАД СВЛАЧИЩЕТО
    ....
    И ОЩЕ ФОРЕСТ НУК АПАРТ ХОТЕЛ , РАЙКОВ СКИ ЛОДЖ, ЛЪКИ ХОТЕЛ ПАМПОРОВО
    .. ...
    ВСИЧКИ СА ПУСКАЛИ ОТХОДНИТЕ ВОДИ В ДЕТЕТО НА СВЛАЧИЩЕТО
    .....
    СЕГА ДА СИ ПЛАЩАТ ЩЕТИТЕ .
    ....В МОМЕНТА ВЪРВИ ЯКЦИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА БРАТЯ МАРИНОВИ - МАРГИНИТЕ ОТ СИК

    Коментиран от #7

    08:13 05.05.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ГУГЪЛ КАРТИ НА ПОЧИВНА СТАНЦИЯ ЕВН ПАМПОРОВО
    И ГЛЕДАЙТЕ КАРТИНКА КЪДЕ Е СВЛАЧИЩЕТО И КОИ СА НАЙ БЛИЗКИТЕ ХОТЕЛИ 3000 ТУРИСТИ СА МАЛЪК ГРАД - И ВСИЧКО СЕ ИЗЛИВА В ДЕРЕТО И ТО ПРОГИЗВА

    08:14 05.05.2026

  • 8 Азззззззз

    0 0 Отговор
    Геодезистите нищо не могат да обследват, могат само да направят заснемане на терена. Това, докато свлачището е активно, няма кой знае какъв смисъл.

    08:55 05.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове