Започва обследване на свлачището на пътя Смолян-Пампорово

Днес се очаква екип от геодезисти да започне обследване на свлачището, което отнесе пътя между Смолян и Пампорово. Експертите трябва да преценят какви мерки да се предприемат, обобщи БНТ.
По-късно ще се проведе и заседание на областния кризисен щаб. На срещата, организирана от областния управител на Смолян Зарко Маринов ще бъдат набелязани конкретни действия за справяне с кризисната ситуация.
Преди пет дни тонове земна маса се свлякоха и пометоха всичко по пътя си. Свлачището все още е активно и са се появили нови пукнатини.
Междувременно от Съюза на родопските хотелиери настояват за спешни и адекватни мерки. Според тях ползването на по-дългите обходни маршрути през проходите Превала и Рожен затруднява туристите - вече има отказ от резервации и летният сезон е пред провал.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОЧИВНА СТАНЦИЯ ЕВН ПАМПИРОВО КОЯТО ИМА ЧАСТЕН ЯЗОВИР НОМЕР 2 ( РАЗЛИЧЕН ОТ ДЪРЖАВНИЯ) + 3 ХОТЕЛА НА 200 МЕТРА НАД СВЛАЧИЩЕТО
И ОЩЕ ФОРЕСТ НУК АПАРТ ХОТЕЛ , РАЙКОВ СКИ ЛОДЖ, ЛЪКИ ХОТЕЛ ПАМПОРОВО
ВСИЧКИ СА ПУСКАЛИ ОТХОДНИТЕ ВОДИ В ДЕТЕТО НА СВЛАЧИЩЕТО
СЕГА ДА СИ ПЛАЩАТ ЩЕТИТЕ .
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ": ГУГЪЛ КАРТИ НА ПОЧИВНА СТАНЦИЯ ЕВН ПАМПОРОВО
И ГЛЕДАЙТЕ КАРТИНКА КЪДЕ Е СВЛАЧИЩЕТО И КОИ СА НАЙ БЛИЗКИТЕ ХОТЕЛИ 3000 ТУРИСТИ СА МАЛЪК ГРАД - И ВСИЧКО СЕ ИЗЛИВА В ДЕРЕТО И ТО ПРОГИЗВА
