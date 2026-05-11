Андрей Янкулов освети тайния архив на Петьо Еврото

Бившият вицепремиер и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов призова за дисциплинарни производства срещу висши ръководители в държавното обвинение заради връзки с мрежата на Петьо Петров – Еврото. Изявлението му идва броени дни след предаването на властта на новия редовен кабинет, съобщават от bTV.

Юристът разкри детайли за съдържанието на документалния архив, който беше внесен в Министерството на правосъдието от гражданското сдружение БОЕЦ по време на неговия мандат. Документацията обхваща периода 2020 - 2021 година и съдържа конкретни предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу определени магистрати.

Янкулов подчертава, че санкциите трябва да обхванат най-високите етажи на обвинението, като визира конкретно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и градския прокурор на София Емилия Русинова. Причината за искането са предполагаемите връзки на Русинова със сочения за лобист в съдебната власт бивш следовател.

Очакванията на бившия министър към неговия наследник на поста Николай Найденов са свързани с категорична промяна в правилата, по които се конструира Висшият съдебен съвет (ВСС). Той настоява и за въвеждането на мораториум върху кадровите решения на настоящия състав.

"Дяволът е в детайлите, но е важно да се види какъв проект за промяната на правилата, с които се избира нов Висш съдебен съвет, ще бъде внесен в Народното събрание", заяви Янкулов в национален ефир.

"Всичко зависи от ВСС и дали няма да бъде наложено някакво ограничение на дейността на ВСС да налага дисциплинарни наказания заради вече прекрачения изтекъл мандат на кадровия орган", допълни юристът.

По време на престоя си в изпълнителната власт Янкулов уверява, че е използвал всички законови механизми, за да изгради мост със съдебната система чрез отправяне на институционални предложения. Въпреки това той остава скептичен за разплитането на определени казуси по върховете на държавата. В края на разговора експертът изрази сериозно съмнение, че имущественото състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски може да бъде ефективно разследвано от настоящите органи.