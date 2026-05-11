Андрей Янкулов освети тайния архив на Петьо Еврото

11 Май, 2026 09:06 2 558 12

  • андрей янкулов-
  • петьо еврото-
  • таен архив-
  • главен прокурор-
  • съдебна реформа-
  • висш съдебен съвет

Дяволът е в детайлите, но е важно да се види какъв проект за промяната на правилата, с които се избира нов Висш съдебен съвет, припомни бившият правосъден министър

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бившият вицепремиер и служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов призова за дисциплинарни производства срещу висши ръководители в държавното обвинение заради връзки с мрежата на Петьо Петров – Еврото. Изявлението му идва броени дни след предаването на властта на новия редовен кабинет, съобщават от bTV.

Юристът разкри детайли за съдържанието на документалния архив, който беше внесен в Министерството на правосъдието от гражданското сдружение БОЕЦ по време на неговия мандат. Документацията обхваща периода 2020 - 2021 година и съдържа конкретни предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу определени магистрати.

Янкулов подчертава, че санкциите трябва да обхванат най-високите етажи на обвинението, като визира конкретно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и градския прокурор на София Емилия Русинова. Причината за искането са предполагаемите връзки на Русинова със сочения за лобист в съдебната власт бивш следовател.

Очакванията на бившия министър към неговия наследник на поста Николай Найденов са свързани с категорична промяна в правилата, по които се конструира Висшият съдебен съвет (ВСС). Той настоява и за въвеждането на мораториум върху кадровите решения на настоящия състав.

"Дяволът е в детайлите, но е важно да се види какъв проект за промяната на правилата, с които се избира нов Висш съдебен съвет, ще бъде внесен в Народното събрание", заяви Янкулов в национален ефир.

"Всичко зависи от ВСС и дали няма да бъде наложено някакво ограничение на дейността на ВСС да налага дисциплинарни наказания заради вече прекрачения изтекъл мандат на кадровия орган", допълни юристът.

По време на престоя си в изпълнителната власт Янкулов уверява, че е използвал всички законови механизми, за да изгради мост със съдебната система чрез отправяне на институционални предложения. Въпреки това той остава скептичен за разплитането на определени казуси по върховете на държавата. В края на разговора експертът изрази сериозно съмнение, че имущественото състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски може да бъде ефективно разследвано от настоящите органи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Начо Видал

    8 4 Отговор
    С жена му сме правили репетиции за филми от моите, но съвместният проект пропадна заради някакви неприятности със закона от нейна страна...

    Коментиран от #12

    09:10 11.05.2026

  • 2 ВСС

    6 10 Отговор
    Да им се изплатят по 130 000 евро компенсации, 20 заплати и да ги пенсионират с огромни пенсии!

    09:11 11.05.2026

  • 3 ООрана държава

    10 2 Отговор
    Те са си правели планове да са незаменими

    09:29 11.05.2026

  • 4 бушприт

    6 3 Отговор
    ...градската прокурорка на София- Емилия Русинова.

    09:31 11.05.2026

  • 5 Дааа

    7 1 Отговор
    Разровиш ли го ще мирише

    09:36 11.05.2026

  • 6 тая педолама Ленин

    5 4 Отговор
    защо не се скрие вече в НПО дупката си?

    09:48 11.05.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    5 1 Отговор
    Когато прокурорите ги за дължат да плащат от джоба си гафовете, които са създали - тогава може би....

    09:55 11.05.2026

  • 8 забавляващ се

    7 2 Отговор
    Владимир Илич Янкулов се размина /за кой ли път/ с истерично лелеляният от него пост на гл. Прокурор /този път - завинаги/ и сега ще ни се наложи да слушаме неистовият му плач още много време /по всички "правилни" медии/. Забавно , нали ?

    10:04 11.05.2026

  • 9 мдда

    3 0 Отговор
    Тоя нали казваше че нямал да става министър?

    10:14 11.05.2026

  • 10 Майора

    1 0 Отговор
    А откъде безработният боец Гошо се е сдобил с архива и как се издържа след като не работи? Публична тайна е че НПО на Сорос , част от които са АКФ на Янкулов , ИПИ , “Правосъдие за всеки” , ССБ и Тед други са овладели цялата съдебна система и няма да спрат докато не изберат свой главен прокурор!

    10:53 11.05.2026

  • 11 Седи мирен

    1 0 Отговор
    бе човек. Какво "осветяваш". Те са си от един дол дренки. Мистър кеш е за "осветяване". Овъртял се е в схеми и зависимости. Ще му бръмчиш за това, което той си е експерт - мошенгии

    10:55 11.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

