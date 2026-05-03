Антон Кутев: "Прогресивна България" подготвя система за проследимост на цените и надценките

3 Май, 2026 14:41 547 20

  • антон кутев-
  • система-
  • прогресивна българия-
  • проследяване-
  • цени-
  • надценки

Ани Ефремова

Надявам се правителство да има до края на седмицата - до петък, не мога твърдо да кажа, защото това е работа на Радев, той трябва да каже точните срокове. Но аз съдя по темповете на подготовка. Това заяви в интервю пред БНР Антон Кутев, депутат от "Прогресивна България".

"Прогресивна България" подготвят система за проследимост на цените и надценките. Ако надценката е до 15%, значи е в границите на допустимото. Ако е 25% и нагоре се изпраща проверка, за да се установи причината за високата цена, съобщи Кутев. Това е една от мерките, които управляващото мнозинство подготвя за справяне с високите цени на хранителните стоки.

"Ако приемем инфлацията с приемане на еврото без подготовка, голяма част от причините са вдигане на горивата и войната в Близкия Изток. Причините са външни и трябва да се използват всички резерви на системата. Засега само 20 евро не е лошо, но е рязко недостатъчно. А може да има система на проследимост на цените, откъде идват големите надценки. Докладът на КЗК показва къде да се натисне. Работим върху система за проследимост на цените и до 2 -3 месеца да заработи. Да знаеш за всеки хранител продукт, кой, колко качва, ако 15% е нормално, като е 25% светва в червено и да се провери как се прави", обясни Кутев за първите, спешни мерки за справяне с инфлацията.

Според него е необходим пазарен механизъм да се регулират тези печалби в криза.

Той посочи, че едно от първите неща на мнозинството е да има бюджет за 2026 г.:

"Пуснали сме въпросите още преди създаването на правителството, за да имаме данните и бързо да направим анализ на финансовото състояние на държавата. Искаме да видим двата бюджета – на държавата и на НЗОК, какво е изпълнението. Ясно е, че българското общество е изправено пред икономически трудности, независимо дали ще продължи войната в Иран. И ние трябва да отговорим адекватно на социалните проблеми, които тази криза ще предизвика. Кризата предполага повече разходи в бюджета. Няма да подценим социалната част. Факт е, че всичко е поскъпнало двойно. Хората не издържат, особено с храните и трябват спешни мерки, за да се удържи инфлацията и да се подпомогнат най-засегнатите групи. В каква рамка ще бъде това, зависи от реалното състояние на бюджета."

Антон Кутев сподели, че за него най-важният въпрос е да се "определим накъде вървим":

"Първото е връщането на държавността и въвеждането на ред. Убеден съм, че българите искат да видят ред в държавата. Целта не е резултатът на всяка цена – арест на Борисов и той ги осъди. Това не води до ред. Така стои въпросът със сваляне на охраната на Пеевски и Борисов и ако приемем извънредно законодателство и им свалим охраната, не е това редът. В държавата има органи и те трябва да работят. Проблемът е, че институциите не работят, както трябва и ще ги накараме по пътя на Конституцията и законите. Не да създадем извънредно законодателство, ние трябва да изискаме и принудим всяка институция да си свърши работа. И това става по пътя на държавността, а не по пътя на личността. Ние искаме да въведем ред, който се основава на държавността на общите правила при това европейски правила."

Кутев се надява, че партиите, заявили подкрепа за избора на нов ВСС няма да се оттеглят, тъй като трябва конституционно мнозинство. И се надява промените да станат бързо.

"Очаквам до края на лятната почивка да имаме реално работещи институции. Това означава, че това е срокът за изтеклите мандати на други институции – например ДАНС, те ще станат по-бързо, защото не се изисква конституционно мнозинство. Видяхте, че бързо се избра председател на НС, няма да има проблеми при избор на правителство. Дали избирателите ни имат пълно доверие, не е ясно, но те ни го дадоха, което ни задължава да направим тези промени бързо", коментира Кутев.

За промени в Конституцията той сподели, че се надява да имат мнозинство първо за нов ВСС, а след това и Конституцията, което е по-сложен въпрос:

"Мисля, че ще намерим подкрепа за отпадане на домовата книга и ограничаване на президентските правомощия. А дали ще има други е по-сложно. Мисля, че Конституцията от 90-те години беше добра и балансирана. Направена - по европейски образец от хора наистина конституционалисти. Според мен връщането на старата Конституция стои на дневен ред и е възможно, но ще е трудно, и е въпрос на преговори."

В "Неделя 150" Антон Кутев коментира темата за войната в Украйна, както и поведението на ЕС и ЕК, и призна, че той лично има проблем с европейската администрация, защото тя лъже избирателите.

"Аз имам проблем с европейската администрация, която ми казва, че ще даде 90 млрд. евро на Украйна като заем. И тези пари ще се върнат, когато Русия изплати репарации! Айде да помисли, кога Русия ще изплати репарации на Украйна? Няма видимост, че Украйна ще получи репарации от Русия! А ЕК ни лъже! Защо не ни каже, че ние подаряваме 90 млрд. евро, което ще е честно. Защо ни лъже и не смятам, че е често към мен като европейски гражданин."

Той е убеден, бе България трябва да работи, за да гарантира трайния мир на Европа. "Справедливостта трябва първо да бъде към нашите граждани, защото те ни избират. Знам, че всяка човешка смърт ме натъжава, това ми е ясно, но политическият принцип е ние да защитаваме интересите на българските граждани. И сме длъжни да го правим на европейско и местно ниво", каза още Кутев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    7 3 Отговор
    От октомври 2025 г. Гърция предприе мащабни мерки за намаляване на цените на основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост, насочени към борба с инфлацията.

    Основни акценти на мерките (към 2025-2026 г.):
    Над 2000 продукта с намалени цени: Стартирала инициатива за трайно намаляване на цените на над 2000 основни стоки в супермаркетите.Процент на намаление: Цените на стоките са намалени с отстъпка между 5% и 25%, като среднопретеглената отстъпка е около 8%.

    Просто направи същото бе ганьовец. Недей да ми се правиш на умен. Ясно е че не си.

    14:43 03.05.2026

  • 2 хаха

    4 4 Отговор
    След като сте приели еврото така или иначе ...

    БОЙ ПО БАНКОВАТА "СИСТЕМА"! Данък печалба 40%. Механизми по признаване/непризнаване на фиктивни разходи (с цел намаляване на дължими данъци и такси).

    14:45 03.05.2026

  • 3 Варвате

    6 6 Отговор
    на Радев? А на Кутев вярвате ли? Жалкари

    Коментиран от #5

    14:46 03.05.2026

  • 4 Роки

    3 5 Отговор
    Арести, конфискация и затвор няма да има.

    14:46 03.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Почнаха

    3 2 Отговор
    пилеенето на пари без системи за системи ! Кой ще се облажи с хонорара !

    14:51 03.05.2026

  • 7 За олигарсите

    6 2 Отговор
    ни дума ! Дебелеят и богатеят , свои хора !

    14:53 03.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Цените ги дигат борсите на Шиши и Бойко.

    14:53 03.05.2026

  • 9 Леле-леле !?

    4 1 Отговор
    " система за проследимост на цените и надценките " ? Сериозно ? - явно новата порция щатско-турски агенти в софийската власт смята българите за балами . Да погледаме !

    Коментиран от #14

    14:55 03.05.2026

  • 10 Цените

    2 2 Отговор
    ще ми проследявали , представи си ! С нещо като стопанска милиция и уши , ли ?

    Коментиран от #15

    14:55 03.05.2026

  • 11 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    При 15 процента надценка магазините ще фалират.

    14:56 03.05.2026

  • 12 Феникс

    2 2 Отговор
    Тези са ми смешни горките, ще проконтролират ли лихвеният процент на банките, а цената на водата и тока? Какво ще направят със цената на горивата? Милите фалираха умишлено Дал Бог, за да могат да вдигнат цените на застраховките!

    14:56 03.05.2026

  • 13 С колко

    2 1 Отговор
    десетилетия и хаотично ще искат да връщат времето другарите с такива и подобни експерименти ? Ами да почнат от олигарсите , окрали и завладяли цялата държава !

    14:58 03.05.2026

  • 14 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Леле-леле !?":

    Я по-тихичко бе умник...

    TRACES (Система за търговски контрол и експертни познания): Това е онлайн инструментът за управление на Европейската комисия, използван за проследяване на движението на животни, храни, фуражи и растения. Той управлява официалния контрол и сертификатите за стоки, внасяни в ЕС или движещи се в рамките на ЕС. Чрез наблюдение на тези пратки, TRACES позволява на органите бързо да проследят даден продукт обратно до неговия източник или да го препратят до местоназначението му при проблем с безопасността.

    Вие там че сте някакви си кроманьонци нищо не означава.

    14:58 03.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ТУТИ ФРУТИ

    0 0 Отговор
    И коя държава е отличноу само с държавни разходи за армия и полиция, няма профсъюзи и закон за минимална заплата, и 8 часов ден? Не. Такава държава не съществува.
    Нито един съвременен пример не отговаря на тази комбинация. Дори най-либералните икономики имат трудови закони, а дори най-авторитарните режими имат формални профсъюзи или регулации на работното време. (Няма жизнена икономика на пазарни принципи, но имаше на непазарни ПЛАНОВИ принципи, само. Договарянето за минимална заплата трябва да е по сектори, 70% от добавената стойност да е за заплати, и 50% от добавената стойност на зает да е минималната заплата. Дясното пропагандира нуждата от конкуренция, но банкерът Морган не признава конкуренцията, а се договарял. Защо всичко е залято от американски банки, стоки и айти, договаряни и изнудване, колониален данък, ТОВ Е ИЗНУДВАНЕ И ДОГОВАРЯНЕ - МВФ е американски слуга) Най-висока синдикална плътност
    Сектор Синдикална плътност
    Държавен сектор 40–60%
    Частен сектор 5–10%
    Общо за България 15–18% Най-висока синдикална плътност
    2023–2025)
    Исландия – 92%
    Швеция – 68%
    Дания – 66%
    Финландия – 60%
    Норвегия – 49%
    Белгия – 50% (стабилно висока)
    🇺🇸 САЩ
    САЩ – около 10% (потвърдено от OECD: частният сектор 10%, публичният 41%) Франция – около 8.8% (ниска синдикална плътност, но почти 100% покритие от колективни договори) Българи в профсъюзите? ИИ: Примерно разпределение (ориентировъчно)
    Сектор Синдикална плътност
    Държавен сектор 40–60%
    Частен

    15:00 03.05.2026

  • 17 българия или МАФИЯТА

    1 0 Отговор
    Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет. РАДЕВ ПИТА ЗАЩО СА ВИСОКИ ЦЕНИТЕ? .. 2,5 пари са по-малко от 5 пари, и бизнесът и купувачът се лъжи, че е евтино, и бизнесът повишава.. Номинално мислене. Така не се осъзнава, че сега повечето заплати пенсии са 100 соц лева. Да, вероятно ГЕРБ-МАФИЯТА са създали навсякъде посредници, и държат в грях болници, и търговци с неплатени данъци и други нередности, за да купят от посредникът, или бой от държавата. Ето защо е скъпо, освен номиналната лудост. И меса залавят на посредниците ГЕРБ, сега щом ГЕРБ нямат сила.. На Бойко мафията прави вноса и пласира всичко. Да, вероятно ГЕРБ-МАФИЯТА са създали навсякъде посредници, и държат в грях болници, и търговци с неплатени данъци и други нередности, за да купят от посредникът, или бой от държавата. Държавата дава субсидии и поръчки, и законът, и така държи и тоя га и морков, за да може мафията свързана с управляващите да точи всичко. Купуваш държавата, така всички са ти в кърпа вързани. ... Ето защо не се изкупуват ябълките, защото ГЕРБ-ДПС мафията на посредниците си имат ябълки и принуждават магазините да купуват. Ето защо правят хлябът с мухлясало брашно, мафията на посредниците има такова брашно и ако не го купиш, ще има тояга. развалени бутчета, скъпи домати, 20-годишно месо.. .. Ето защо няма достатъчно стоки от съседни страни, но има от Украйна. Пак с посредници точат и здравната система и болниците. ..

    15:02 03.05.2026

  • 18 Магазинер

    0 0 Отговор
    Надценка 15% - ХАХАХА. Тоя май че връща магазин за хората хахах - само там е възможно това. Кутела си живее в 60-те гидини на миналия век... Тези ще излязат по-жалки и от шарлатаните

    15:03 03.05.2026

  • 19 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Хаха! И Плешо ли ще следи?

    15:03 03.05.2026

  • 20 мъкаааа

    0 0 Отговор
    Докато да я потготви тази "система",ще стане утре! Никакъв смъйсель няма да блесне. Кривителството трябва да взима правилните ришениьъ.

    15:03 03.05.2026

